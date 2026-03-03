Savaş piyasasında riskler ve fırsatlar

Haberin Devamı

Küresel piyasaların savaş fiyatlamasıyla yeni bir trende girdiğini söyleyebilirim.

Söz konusu Ortadoğu olunca özellikle petrol fiyatlarındaki seyir küresel enflasyon için önemli olmaya devam edecek.

Yatırım araçlarında altın ve gümüş gibi değerli metaller de bu süreçten nasibini alacak.

Süreci üç aşamada değerlendirmek, risk ve fırsatları göz ardı etmemek açısından önemli. Süreci kısa, orta ve uzun vade olarak değerlendirmek gerekiyor.

- Kısa vade: Savaş yeni başladığından tüm enstrümanlarda volatilite yüksek olacaktır. Bu süreçte finansal okuryazarlık ve psikoloji yönetimi çok önemli. Panik alım-satımları zarar ettirebilir!

Tüm enstrümanlarda perşembe gününe kadar geniş bant aralığında dalgalanmalar yaşanır. Bu dalgalanmalar bir trend kırılımı değil, panik fiyatlaması olacaktır. Bu hafta nakite ihtiyacı olanlar yükselişleri satış fırsatı olarak görebilir. Alım ihtiyacı olanlar ise düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir.

Bist100 endeksi 12 bin 900-13 bin 700 puan aralığında dalgalanabilir. 13 bin puanın altına sarkmaları orta ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsat olarak görüyorum.

Ons altın 5.250-5.400 dolar aralığında dalgalanabilir. Nakite ihtiyacı olmayanlar bekleyebilir.

Ons gümüşün 98-109 dolar aralığında direnç seviyeleri var.

Ocakta yüksekten maliyet yapanlar altına geçiş için fırsat bulmuş olabilir.

Brend petrol 78 dolar seviyesini yukarı yönlü kırarsa 82 dolar direnci var. Sürece göre sert dalgalanmalar devam edebilir.

- Orta vade: Bist100 endeksi 16 bin puan seviyesinin üzerini yıl sonuna kadar görebilir. Hatta bölgesel savaş riski olmazsa 20 bin puan seviyesi benim için sürpriz olmaz. Yani, borsa için yıl sonuna kadar plan yapanların fırsat haftası diyebilirim.

Ons altın 6 bin dolara kadar yükselişini sürdürebilir. Savaş olmasaydı bile yılın ilk yarısına kadar hedefim zaten 6 bin dolar idi.

Ons gümüş için aynısını söyleyemem! 100 dolar üzerini görürse kısa vadeli yatırımcılar çıkış için fırsat bulmuş olur.

Brend petrol, sürprizlere açık ve riskli bir dönem geçirdiğinden yükselişler olabilir. 90-100-115 dolar seviyelerini görebiliriz.

- Uzun vade: 2026’nın ikinci yarısı ve 2027 için altın ve gümüşte yükseliş yönlü beklentim yok. Ev ya da araç almak isteyenlerin, nakit ihtiyacı olacakların ona göre planlama yapması gerekiyor. Borsa hem 2026 hem de 2027 yılı şampiyonum. Yani, borsa tarafında güzel getiri beklentilerim var.

BU HAFTA NE YAPMALI

- Panik alım-satımlardan uzak durmalı.

- Sosyal medyanın gazına gelmemeli.

- Uçan, kaçan, çöken bir şey yok, trend var.

- Altın ve gümüş almak isteyenler, fiziki değil bankaları tercih edebilir. Çünkü fırsatçılıkla beraber ekstra yüksek işçilik koyarak satış yaparlar.

- Sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı uyanık olunmalı, ordaki haber akışlarına göre birikimlere yön verilmemeli. Sadece kurum ve kuruluşlardan gelecek haber akışlarına itibar edilmeli.

- Kısa vadede “alırım-satarım kazanırım” hayali kuranlar zarar eder. Kısa vadede kaldıraçlı işlem yapan batar. Dönem al-sat değil, al-yat dönemi. Dönem para kazanma değil, parayı koruma dönemi. Birikimlerini çeşitlendiren, uzun vadeli düşünen zarar etmez. Ekonomi yönetimi gereken tedbiri aldı. Piyasalarda manipülatif veya spekülatif işlem yapanlar, söylemde bulunanlar gereken cevabı alacaktır. Savaş ortamını bahane ederek sosyal medyada spekülatif söylemlerle faaliyet gösteren ajanlara sık rastlayacaksınız, itibar etmemeli, her görünene ya da yazılana hemen inanmamalısınız.

Toparlayacak olursam;

Krizler varsa, fırsatlar da vardır. Önemli olan psikoloji yönetimi ve soğukkanlı olmak. Panik yapanlar, panik yaptıranların tuzağına düşer. Dünya iyi bir yere gitmiyor. 2030’da 3. Dünya Savaşı’nı planlayanlar, bilerek ve isteyerek piyasaları manipüle ediyor.

Daha önce sık sık dediğim gibi “2026 yılı manipülasyon yılı.” Yıl sonuna kadar her ay piyasaları manipüle etmeye devam edecekler.

Hürmüz Boğazı’nı kapatılmaya mahkum edenler, petrol fiyatlarının yükselmesini destekleyenler, altın ve gümüş gibi değerli metallerin yükselişine göz yumanlar küresel enflasyonu tekrar patlatmak için bunu yapıyor. Önce savaş, sonra emtialarda önlemez yükselişler, finalde de enflasyon ile fakirleştirilen dünya insanı.

En çok kim mi kazanıyor

En çok kimin altını, gümüşü, petrolü, silahı varsa ve satıyorsa o kazanıyor!

ABD, Çin, Rusya anlaştı.

En çok altın ABD’de. En çok gümüş Çin’de. En çok enerji Rusya’da. Bölgede İran’ı da zayıflatırlarsa İsrail’in de işini görmüş olacaklar. Yani, konu sadece toprak değil.

Şimdi karar verelim;

Al-sat yaparak kaybedenlerden mi, al-yat yaparak kazananlardan mı olacağız?

Etrafımız ateş çemberi olmuşken PARA mı diyeceğiz, ÖNCE VATAN mı diyeceğiz?

Ne kadar finansal okuryazarlığımız güçlü olursa, ne kadar objektif yaklaşımda bulunursak, ne kadar gerçekleri görebilirsek o kadar güçlü oluruz.