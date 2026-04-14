Piyasalar abluka altında

CENTCOM, İran’a yönelik deniz ablukasını başlattı. İran, petrol satamayacak. İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun geleceği, Tahran yönetiminin yurtdışında dondurulmuş yaklaşık 27 milyar dolarlık varlığın serbest bırakılması talebi ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik şartlarda yoğunlaştı.

Küresel piyasalarda ‘barış görüşmelerinden sonuç çıkmaması’ fiyatlanıyor.

Brend petrolün varil fiyatı yüzde 8’lik artışla 106 dolara yükselirken, petrol ve dolar karşısındaki tüm enstrümanlar düşüşle haftaya başladı. 15 günlük ateşkes sahada uygulanacak mı, taraflar tekrar saldırılara devam edecek mi (ki bana göre devam eder) soruları önemli. Özetle piyasalar ablukaya tekrar alındı.

Piyasalarda teknik olarak takip edilmesi gereken seviyeler şöyle:

BIST 100 endeksi cuma günü 14 bin 73 puan seviyesinden kapanış yapmıştı. 12 bin 900 seviyesi yine kritik öneme sahip. Gelen haber akışlarına göre geniş bant aralığında dalgalanmaya devam edebilir. Savaşın devamı 12 bin 400 puan, barışın gelmesi 16 bin puan.

Barış veya savaş fiyatlamalarında teknikler böyle.

DÖVİZ KURLARI;

Dolar/TL 44.70 lira, Euro/TL 52,27 lira, EUR/USD paritesi 1,1687 seviyesinden açılış yapmıştı.

Döviz kurlarında TL bazlı yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyorum.

EUR/USD paritesinde 1,1480-1,1680 bandında gezinmeye devam edebilir.

ONS ALTIN;

Cuma gününü 4 bin 749 dolar seviyesinden tamamlamıştı. 4 bin 720 dolar seviyesinden haftaya başlamıştı. 4 bin 650-4 bin 900 dolar bant aralığı kritik öneme sahip! Çünkü bu bant aralığı dışına çıktığında aşağı ya da yukarı kırılımlar gerçekleşir. 4 bin 650 dolar aşağı yönlü kırılırsa 4 bin 400 dolar, 4 bin 900 dolar yuları yönlü kırılırsa 5 bin 100 dolar seviyeleri hedef konumunda olacaktır.

ONS GÜMÜŞ;

Cuma gününü 76 dolar seviyesinden tamamlamıştı. 74.50 dolar seviyesinden haftaya başladı. 69-76 dolar aralığında oyalanmasını bekleyebiliriz. 69 dolar aşağı yönlü kırıldığında 61 dolar, 76 dolar yukarı yönlü kırıldığında 85 dolar hedef konumunda.

BRENT PETROL;

Cuma gününü 100 dolar seviyesinden tamamlamış, haftaya 106 dolar seviyesinden başlamıştı. 96 dolar destek 112 dolar direnç seviyesi. Barış gelirse 80 dolar, savaş devam ederse 120 dolar ve şiddete göre önü açık!

Piyasalarda da ABLUKA başladı!

Karar verirken:

- 15 günlük ateşkes devam edecek mi?

- 15 günlük ateşkese İsrail uyacak mı?

- Savaşa devam mı?

- Görüşmeler devam eder mi?

Bu soruların cevabını biliyorsanız ona göre pozisyon alabilirsiniz. Eğer cevabını bilmiyorsanız;

- Uzun vadeli strateji belirleyin.

- Fiyata değil, miktara odaklanın.

- Ekranı kapatıp, piyasayı takip etmeyin.

- Bugünlerin geçici olacağını düşünerek düşüşleri fırsata çevirin.

2026 yılı manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar her ay bunu devam ettirecekler. Aslında bu abluka ocak ayında başlamıştı. Trump’ın piyasalara mesajı çok net “Verdiğim kadar alırsınız!”