Kripto parayla zekat olur mu?

Zekât ve fitre için toplumun geneli ramazan ayını bekliyor. Zekât için ramazan ayının beklenmesine gerek olmasa da, toplumun örf ve âdetleri ramazan ayını işaret ediyor. Nesiller, ödeme ve yatırım araçları değişiyor. Hâliyle kafalar da karışıyor.

- Kripto parayla zekât veya fitre verilir mi?

- Promosyon parasıyla zekât veya fitre verilir mi?

- Kripto parayla zekât nasıl hesaplanır?

- Mücevher grubunda zekât nasıl hesaplanır?

- Param var ancak başkasına borç verdim, onun zekâtı var mı?

gibi birçok soru toplumda merak ediliyor.

ZEKÂT NEDİR?

Zekât, İslam’ın beş şartından biridir. Dinen zenginlik ölçüsü olarak kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere verilmesi gereken belli miktarı ifade eder.

80.18 gram altından fazla malı olanlar, bu malın 40’ta 1’ni zekât olarak verir.

FİTRE NEDİR?

Zengin müslümanların, fakirlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla verdiği bir tür sadakadır.

Dinayet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı ramazan fitresini 240 lira olarak açıkladı.

Ancak bu tutar asgari olarak belirlendiğinden bir kişinin iftar yapabileceği gerçek tutar hesaplanmalı.

KRİPTO PARAYLA ZEKÂT NASIL OLABİLİR?

Kripto paralar ile zekât veya fitre ödenmez.

Sadece kâr ile ödenir.

Kripto paralar helal mi, haram mı konusu tartışılması gereken ayrı bir konu.

Ancak dijital varlığın toplam karşılığı 80.18 gram altının üzerine tekâbül ediyorsa onun zekatı verilir.

Düştü, yükseldi, kâr ettim, zarar ettim konusu değil bu.

Varlığın 80.18 gramın üzerinde olması tartışmayı kapatır.

Promosyon ile zekât verilir mi?

Promosyon parası ile zekât verilmemesi tavsiye ediliyor.

Adak kurbanı, zekât veya fitrenin bu paralarla ödenmemesi daha mâkbûl olur.

Mücevher ve takıların zekatının hesaplanması nasıl olur?

Pırlanta, yakut, zümrüt gibi değerli taşlı takılar dolar bazında hesaplanır.

Çoğunluk değer, taş üzerinden hesaplanır.

Yani, asıl değer altın veya gümüşü değil taşıdır.

Kişinin değerli taşlı mücevharatı varsa takının önce dolar bazlı değeri hesaplanır, sonra TL değeri 80.18 gram altının üzerine tekâbül ediyorsa TL üzerinden zekatı verilir.

Sadece altın değeri üzerinden hesaplanmaz.

Borç verilen paranın zekatı olur mu?

Geri döneceği kesin olan alacakların, her yıl alacaklı tarafından zekatlarının ödenmesi gerekir.

Yani, zekat vermek için paranın eline geçmesi gerekmiyor.

Eline geçmeden de zekat verilebiliyor.

Toparlayacak olursam;

Kişinin finansal piyasalarda işlem yaptığı varlıkların, fiziki olarak bulundurduğu birikimlerin veya borç-alacak paralarının miktarı 80.18 gram altının üzerine tekâbül ediyorsa zekat verilir.

Fitrede sınır 240 lira ile sınırlı kalmamalı.

Toprak altına girene kadar iki şey susmayacak;

- Vicdan

- Nefis

Nefsini kıran, vicdanı rahat olan herkes gerekeni sorgusuz sualsiz yapar.

Şimdiden Allah kabul etsin.