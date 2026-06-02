Köye dönmek isteyene arsa da var teşvik de!

Yani, arazin de olur sermayen de. Nasıl mı? Köy tüzel kişiliğine ait taşınmazların satışı konusunda amacına ve niteliğine göre 442 sayılı Köy Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri var.

Şartlar: Alıcının köy nüfusuna kayıtlı, köyde ikamet eden ve evi bulunmayan bir ihtiyaç sahibi olması gerekir. Taşınmaz en fazla 2 bin metrekare. Köy ihtiyar meclisi kararı ve rayiç bedeli üzerinden satılır. Satılan bu yerlere 5 yıl içinde bina yapma zorunluluğu vardır. Alıcılar, bu yerleri 10 yıl boyunca başkasına devredemez ve satamaz.

DEVLET TEŞVİKLERİ

Gelelim ne iş yapacağım, devlet teşvikleri var mı kısmına? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı desteklemeleri güncel olarak duyurulara yansımış durumdadır. Yayımlanan son dakika gelişmeleri ve duyuruların detayları aşağıdaki gibidir:

Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYDP): Kırsal Kalkınma Yatırım Programı Çerçevesinde Yapılacak Desteklemeler (Tebliğ No: 2026/9) ile 2026 uygulama rehberi yayımlandı.

Hibe oranı (%50-%70) arasında değişmekte olup, projeye esas alt limit 100 bin TL, üst limit ise 30 milyon TL olarak belirlendi.

Mazot ve Gübre Desteği: 2026 üretim yılı temel destek katsayısı dekara 310 TL olarak duyuruldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılı tarımsal destekleme ve mazot-gübre ödemelerinin peyderpey çiftçilerin hesaplarına aktarıldığı açıklandı.

IPARD III Programı: Kırsalda yatırımı desteklemek amacıyla 241 milyon Euro bütçeli 2026 IPARD III çağrı takvimi açıklandı.

Bitkisel Üretim Birim Fiyatları: Planlı üretim ve temel destek modeli kapsamında buğday, arpa, pamuk, ayçiçeği ve kuru baklagiller için dekar başı temel katsayı ve destek birim fiyatları bakanlığın sistemlerinde ilan edildi.

GELECEK TARIMDA

Toparlayacak olursam; Köye yerleşmek isteyenler, devletin arsa ve maddi destek programlarından faydalanmalı. Rayiç bedeli üzerinden 5 taksitle arsa alınabiliyor, tarım ya da hayvancılık yapacaklara maddi destek veriliyor. Köyde arazisine sahip çıkmayanlar, arazisi orman vasfına geçmiş olanlar unutmamalı ki, o araziler başkasının umudu olacak ve başkası tarafından devlet aracılığıyla tekrar değerlendirilecek. Çoğu köylerin mahalle statüsüne geçmesi beraberinde birçok fırsatı da getirmiştir. Yerel yönetimlerden destek almaya başlayan eski köyler (yeni mahalleler) bölgeyi daha yaşanır hale getirmiştir. Her ne olursa olsun gelecek kırsaldadır.

Gelecek tarımdadır. En azından kendi hanesinin gıda ihtiyacını karşılayacak kadar tarım arazisi olanlar çok şanslı olacak.

Köye yerleşmek isteyip de “araziye ne eker biçerim?” diye soranlar İl veya İlçe Tarım Müdürlüğü’ne giderek arazisinden aldığı toprak örneğini analiz yaptırabilir, hangi ürünün toprağına uygun olup olmadığını öğrenebilir. Toprak analizi ve iyi bir tarım okur yazarlık için devletin kurum ve kuruluşları muhteşem hizmetler sunuyor.

Köyün uzak da olsa yakın da o köyde teşvik ve destekler seni bekliyor...