Dünyanın en ucuz altını Türkiye’de

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İthalat yasağından dolayı şubat ayında 1 kg fiziki külçe altının 12 bin 500 dolarlık işçiliği vardı. Yani, şubat ayında farklı bir ülkeye kıyasla Türkiye’den 1 kg külçe altın almak için ekstra 12 bin 500 dolar fark veriyorduk. Martın son haftasında bu fark 6 bin 461 dolara gerilemişti.

Bugünlerde ise o işçilik farkı tamamen kalktı, hatta dünya piyasasına kıyasla ‘-252’ dolar oldu, geriledi. Bu gram altına da yansıdı.

ALTIN BOZDURAN ÇOK

Geçen hafta resmi kur ile fiziki Kapalıçarşı fiyatı arasındaki fark tamamen kapandı, Kapalıçarşı’da gram altın daha ucuzdu. Şubatta en pahalı altın bizdeyken temmuzda en ucuz altın bizde oldu. Çin’de geçen hafta 1 kg fiziki altın 280 dolar daha pahalıydı. Hindistan’da bin 250 dolar ucuzdu ama hem vergiler hem de arbitraj ucuzluğu farkettirmiyordu.

Bu fark her zaman olmuyor!

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Altın yatay ve düşüş trendinde olduğundan işçilik fırsat gibi görülmeli. Özellikle temmuzun son iki haftasında fiziki altın bozduran çok oldu. Hem altına talep yok hem de bozduran çok. Haliyle en ucuz altın, Türkiye’de olmuş oldu. 28 Şubat’tan itibaren (savaş başladıktan sonra) altın yüzde 20 değer kaybederken, temmuzda yüzde 1.2 yükseldi. Yani, altın hem uluslararası hem de yurtiçi piyasalarda hâlâ ucuz.

Altın piyasasında son gelişmeler neler?

1- Resmi Gazete’de yayımlanan iki önemli konu tebliğ edildi.

Fiziki karşılığı olan altınların Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayıyla borsada işlem görmesi

Rafinerilerin stoklarında bulunan ve üretecekleri altınların bir ay içinde Kıymetli Maden Takip Sistemi’ne (KMTS) geçilmesi.

2- ‘Emanet’ adı altında sözde kuyumcuya ‘tefecilik sistemi’ altınlarını emanet edenler yine patladı. Bu sefer haber Sakarya’dan geldi.

Sakarya’da ‘sözde kuyumcu’ yüksek kâr payı adı altında topladığı altınlarla ortadan kayboldu. Fiziki birikimleri bugün bu tür kişilerde emanette olanlar bilsinler ki, bir sabah kalktıklarında aynı kaderi yaşayacaklar. Yani, ava giderken avlanacaklar!

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3- TCMB’nin altın rezervlerinde artış var, ciddi bir alım yaptı. Haftalık bazda 10 ton, devamında ise 20 tona yakın.

4- Türkiye’de fiziki altın talebi devam ediyor. Darphane, haziran ayında 5.6 ton ziynet altın üretti.

5- Haziranda internetten 121 bin adet altın alım işlemi oldu. Parasal değeri ise 4 milyar 954 milyon TL.



