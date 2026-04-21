Düğün yapacaklar altın için geç kalmayın

Ocak ayında ons altın 5 bin 600 dolara, gram altın 8 bin 157 liraya yükseldi. Mart ayında ise ons altın 4 bin 100 dolara, gram altın 6 bin 300 liraya gerilemişti. Bugünlerde ons altın 4 bin 750-4 bin 800 dolar, gram altın 6 bin 900-7 bin 40 lira aralığında dalgalanıyor.

Bu yıl düğün yapacaklar ocakta üzülmüş, martta sevinmiş olabilirler; bugünler de ise kafaları karışık. Öncelikle düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar son virajda olduklarını göz ardı etmemeliler.

Ocak- mart döneminde altın ne kadar farketti?

10 gr bilezik; ocakta 75 bin 600 lira, martta 64 bin 500 lira,

Çeyrek altın; ocakta 13 bin 380 lira, martta 11 bin 360 lira,

Yarım altın; ocakta 26 bin 760 lira, martta 22 bin 720 lira oldu.

Farkı da söyleyelim;

Bilezikte 11 bin 100 lira, çeyrek altında 2 bin 20 lira, yarım altında da 4 bin 40 lira farktan bahsediyoruz.

Bu düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum!

Neden?

Piyasa artık yeni bir hikâye arayışında. Her ne kadar savaş gerilimi petrol karşısındaki varlıkları baskılasa da, piyasa eskisi gibi sert tepki vermiyor. Piyasa artık yükseliş için bahane arıyor. Ondan sebep bu haftaki düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum.

Ons altın tarafında 4 bin 740 dolar, ons gümüş tarafında 77 dolar seviyeleri destek seviyeleri. Altın tarafında asıl istek 5 bin dolar seviyesinin üzeri. Piyasalardaki her yol altın tarafına çıkıyor. Kısa vadeli manipülasyon fiyatlaması var ancak enflasyon tahminlerinde yükseliş, büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizeler gelmeye başladı. Ana hikâyede yönün yukarı olduğunu unutmamak gerek.

Bu yüzden özellikle düğün planlayanlar bugünlerde şunlara dikkat etmeli:

Hızlı toparlanmalar düşüşler kadar yavaş olmayabilir.

Bu yıl temmuzda 10 gramlık bilezik tekrar 75 bin 600 lira olabilir.

Altın, değer artışlarından dolayı düğünlerde takı olmaktan çıktı. Hediye olarak artık çoğunlukla TL takıldığı görülmekte. Ondan sebep düğün yapacak çiftler, düğün altınlarına güvenerek borçlanmamalı. Takı altınlarını hemen nakite çevirmeyi de düşünmemeli.

Düğün hazırlığında TL borçlanıp, altınları ev almak için değerlendirmek kârlı olabilir.

Mümkünse altın borçlanmamalı. Altın borcu olan varsa kapatmak için elini çabuk tutmalı ve bundan sonra altın borçlanmamalı.

Bugünler onlar için fırsat!

GÖZÜMÜZ ORTADOĞU’DA

Bu hafta küresel piyasalarda açıklanacak önemli bir veri akışı yok. Gözümüz kulağımız Ortadoğu’da. Bu hafta düşüşler derin olmayabilir, ters köşe yapabilir. Yani, dünkü düşüşler bugünden itibaren yerini yükselişe bırakabilir. 23 Nisan’da resmi tatil dolayısıyla borsalar kapalı.

Bu hafta takip edeceğim bant aralıkları;

Bist100 endeksi= 14 bin 300 - 14 bin 600 puan

EUR/USD= 1,1720 - 1,1820

Ons altın= 4 bin 740 - 4 bin 860 dolar

Ons gümüş= 77- 85 dolar

Brend Petrol= 90 - 100 dolar

Bitcoin= 73 - 77 bin dolar

Bu bant aralıklarını takip etmekte fayda var. Çünkü yeni bir trend için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor.