Düğün yapacak çiftler bu uyarılara dikkat!

Haberin Devamı

ABD,İsrail-İran savaşı nedeniyle altın 2.5 aydır düşüş trendinde. Yani evlenecekler, düğün alışverişinde altını ocak ayına kıyasla daha ucuz alabilecekler.

Fiyat kıyaslamasını şöyle örnekleyebilirim:

10 gram 22 ayar bilezik

Ocak 76.500 TL

Mayıs 64.000 TL

Çeyrek altın

Ocak 13.380 TL

Mayıs 11.200 TL

20 gram 14 ayar set takım

Ocak 115.000 TL

Mayıs 97.000 TL

Gördüğünüz gibi bu yıl ki düğün sezonunda fiyatlar geriledi. Evlenecek çiftlerimize fayda sağlayacak bazı önerilerim var;

Eğer bu yıl düğün yapacaksanız altın alımlarına öncelik verin. Çünkü fiyatlardaki gerileme devam etmeyebilir.

Martta 6.300 lira

Nisanda 7.000 lira

Bugünlerde 6.830 lira

Haberin Devamı

Her ay üzerine yavaş yavaş koymaya devam ediyor. Eğer önümüzdeki yıl evlilik planlıyorsanız, nakdiniz varsa şimdiden altın almalı.

Önümüzdeki yıl 5 haneli rakamlar olabilir!

Düğün için altın aldığınızda düğünden sonra kullanabileceğiniz modelleri tercih etmelisiniz. Sadece düğünde takıp kasaya koyacağınız takılar için işçilik maliyeti vermek mantıklı değil.

Düğün alışverişinde mümkün olduğunca TL taksit borçlanmayı tercih edin. “Düğünden sonra altınları bozar borcumuzu öderiz” düşüncesi yanlış. Her yıl yüzde 50-100 aralığında pirim yapan bir emtiayı korumak daha mantıklı.

Düğün takılarınızı evde muhafaza etmeyin. Ya fiziki olarak bankadan kasa kiralamalısınız ya da bankaların “altın günleri” var o gün takılarınızı bankaya götürüp altın hesabınıza 24 ayar olarak geçebilirsiniz. “Güvenlikli sitede oturuyoruz, kimse bulamaz” gibi düşünceler çok yanlış.

Takılarınızı kesinlikle bir kuyumcu esnafına emanete bırakmayın. Bir sabah kalktığınızda tüm varlığınız buhar olur.

Takıları hemen bozup kripto para piyasasına girmeyin. “Al-sat yaparız, miktarı artırırız” hayali kurmayın. Yapanlar kaybetti.

Kesinlikle bir hedef belirleyin (ki bu bir ev olmalı). “Elimizdeki altın ev almaya yetmiyor” düşüncesi yanlış. Elinizdeki birikimi peşinat olarak ev alma amaçlı projelere götürdüğünüzde yüzde 7 ile kura yoluyla TL borçlanarak hayalinize ulaşabilirsiniz.

Haberin Devamı

“Genciz araba alacağız” düşüncesi tartışmalı. Evet, eviniz varsa kirada oturmuyorsanız olabilir. Ancak yeni evlenen çiftler için sıfır araçtan ziyade 1 milyon TL’yi geçmeyecek araç daha mantıklı. Çünkü gençken ‘akarken doldurmak’ gerek. Ne kadar tasarruf o kadar finansal özgürlük. Eviniz olsa da ‘pasif gelir’ için 1+1 daire hedefi bugünkü koşullarda çok önemli. İşsizlik ve sağlık probleminde garantiniz olur.

Bankada ‘ortak hesap’ olmalı. Çünkü eşlerden biri ‘finansal kumar bağımlısı’ olabilir. Eşlerden biri ‘yanlış işler’ yapabilir. Birbirlerinden haberdar olmaları iyidir.

Doğacak çocuğunuz için BES hesabı erkenden açılmalı. Üniversiteye kadar tüm eğitim giderleri hazır olmuş olur. Şimdiden bir kumbara da alışkanlık olmalı. Sizden ne görürse onu yapacak, onu öğrenecek.

Haberin Devamı

Tüm planlarınızı TL borçlanarak planlayabilirsiniz. TL borçlanmak uzun vadede yeni evlenecek çiftler için en önemli avantajdır.

Eşlerden biri “Memlekete ev yaptıralım” teklifinde bulunabilir. Bu konu tartışmalı ve ayrı detayla yorumlanabilir. Bugün köy evinin minumum maliyeti 3 milyon TL civarında. O parayla metropol şehirden 1+1 daire alıp kiraya vermek, kira parasını altın olarak biriktirmek bana daha mantıklı geliyor. Çünkü hem mal almış olunuyor hem de sürekli kira geliri sağlanmış oluyor. Emeklilikte yapacağınız ev, eskimeye devam eder ama metropol şehirden satın aldığınız evi satarak veya kirasını biriktirerek yapacağınız ev her zaman yeni olmuş olur. Yılda 1-2 hafta kullanılacak eve şu an nakit bağlamak ne kadar doğru?

Haberin Devamı

Mümkünse ek iş olarak e-ticaret, e-ihracat yapmalı. Oturduğunuz yerden döviz getirisi elde edebilirsiniz. İnternette geçirdiğiniz vaktin yarısı kadar vakit ayırmanız yeterli. Bugünün dünyasında e-ticaret, e-ihracat muhteşem bir fırsat.

Bunun gibi onlarca konuyu tartışabiliriz.

Önemli olan şu; dünya ve dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor! Dışardaki hayat hiç de romantik değil. Gelecek zamanlar sıkıntılı, bugünler fırsat. Aynı yastığa baş koyabilmek kadar, aynı rüyayı görebilmek de önemli.

Eğer hayatın bir dili olsaydı insanlara şunu söylerdi “Siz beni yanlış anladınız.”

Şimdiden mutluluklar...