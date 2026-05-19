Bayram öncesi ekonomik tedbirlere dikkat!

Haberin Devamı

Araç trafiği ve havalimanı yoğunluğunu göz önünde bulundurarak erken planlama yapmak gerekli. Benzinden tasarruf, uçak biletini yakmamak için erken hareket etmek iyi olur.

Ehliyet ve kimliklerinizin son kullanma tarihini kontrol etmelisiniz.

Trafik uygulamasına takıldığınızda ehliyetinizin tarihi geçmişse ehliyetinize el konulabilir ve ceza alabilirsiniz. Yedek şoför yoksa stres yaşayabilir, moraliniz bozulabilir.

Aracınızın kasko, sigorta ve muayene tarihlerini kontrol etmelisiniz. Kaza ya da çevirmelerde canınız sıkılabilir.

Bayram tatili 9 gün olduğunda resmi kurum ve kuruluşlar, bankalar, döviz büroları ve kuyumcular kapalı olacak. AVM’lerde açık olabilir ama fiyat farklılığı zarar ettirir. Nakit ihtiyacını ona göre önceden hazırlamalı.

Haberin Devamı

Evde kesinlikle altın, döviz veya nakit birikimlerinizi bırakmayın. Hırsızlık olaylarına karşı tedbir almadan yola çıkmamalı. Alarm, güvenlik veya kamera var diye özgüvenli olunmamalı.

Tatiller ticaret yapmak için uygun dönemler değildir. Gezdiğiniz, beğendiğiniz yerlerden ev, yazlık, arsa, tarla almaya hemen karar vermeyin. Beğendiğiniz yerleri belirleyin, döndüğünüzde geniş çaplı araştırma yapabilirsiniz. İmar, değer, risk, avantaj, dezavantaj bunlar her zaman geniş çaplı araştırma ile olmalı. Bölgede size mal satmak isteyen herkesin sizden önce hazır olduğunu unutmayın.

Tatilde ihtiyaç duyacağınız tüm resmi bilgilere E-devlet’ten ulaşabilirsiniz.

Kredi kartı veya ATM kartı kullanmayan işletmeler “Hesaba yollayabilirsiniz” teklifinde bulunduğunda, İBAN işletme ile uyumlu olmalı ve açıklama kısmını mutlaka doldurmalısınız.

E-devlet şifresi başta olmak üzere şifrelerinizi kesinlikle kimseyle paylaşmamalısınız.

Kurban, bağış, yardım, zekat, fitre gibi konularla alakalı eş, dost, akrabalardan çeşitli yardım teklifleri alabilirsiniz. Para yollayacağınız hesaplar şahıs üzerine ise dikkat edin. Çünkü farkında olmadan iyilik olsun diye suç işleyebilirsiniz. Bir terör örgütünün, yasadışı bahisçilerin veya dolandırıcıların hesapları olabilir.

Haberin Devamı

Tanımadığınız kişiler size “Şu hesaba para yollayabilir misiniz, size nakit vereyim” teklifini kabul etmeyin. Aynı şekilde suç işleyebilirsiniz.

Tatilde çevrenizden “Şunu al, bunu sat” diye tavsiyeler alabilirsiniz. Kesinlikle kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapmayın. Klasik olarak birikimlerinizi çeşitlendirin, uzun vadeli strateji belirleyin.

Sağlık sigorta poliçenizin tarihlerini kontrol edin. Özel sağlık sigortanız yoksa 10 günlük tamamlayıcı sigorta yapmanızı öneririm.

Yolculuk sırasında, sosyal alanlarda kimseyle tartışmaya girmeyin. Özellikle tanımadığınız kişilere para gibi mahrem bilgilerinizi anlatmayın!

Unutmayın:

Bayram, para harcama değil;

Haberin Devamı

aileniz ve sevdiklerinizle kaliteli vakit geçirme, güzel hatıralar biriktirme günleridir..