 Banka ATM’sinden gram altın alır mısınız

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Bankacılık sektöründe fiziki altın yatırımı düşünenler için yenilikçi bir uygulama. Büyükşehirlerdeki seçili pilot ATM’lere entegre edilen özel modüller üzerinden 7 gün 24 saat gram altın alabiliyorsunuz.

Dijital bankacılık ve finansal teknolojiler alanı gelişmeye devam ettikçe, tüketiciler için de çeşitli uygulamalar devreye giriyor. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan ATM’den altın alımı uygulaması ise maalesef dolandırıcılık hadisesiyle son bulmuştu. Birileri sahte altın ile ATM’deki gerçek altını değiştirmiş, ATM’deki altının sahte olduğunu öğrenen vatandaş bankayı şikâyet etmişti.

Peki bugün ne değişti?

Geçmiş kötü tecrübeler bankanın daha güvenli işlem yapmasına neden oldu.

Türkiye’deki rafinerilerde basılan gram altınlar, bankanın kendi logolu ve güvenli paketinde satışa sunuluyor.

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FİYATI AYNI MI?

ATM’lerden veya banka hesapları üzerinden fiziki gram/çeyrek altın alırken ya da hesaptaki altını fiziki olarak çekerken uygulanan masraflar, iki temel kaleme ayrılır:

Makas aralığı (alış-satış fiyat farkı): Bu maliyetlerin yapısı bankalara ve dönemsel piyasa koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Bunlardan biri ‘makas aralığı’ yani alış ve satış fiyatı. Dijital altın hesaplarında olduğu gibi, ATM üzerinden yapılan altın alım-satım işlemlerinde de bankanın belirlediği bir alış ve satış kuru farkı (makas aralığı) bulunur. Piyasadaki anlık altın kuru ile bankanın ATM ekranına yansıttığı kur arasında her zaman bir dalgalanma payı vardır.

Özellikle küresel piyasalardaki hareketlilik, hafta sonu kapanışları veya gece saatlerindeki likidite durumuna göre bu makas aralığı genişleyebilir. (Saat 17:00’den sonra makas aralığı iyice açılır).





Fiziki Teslimat ve Basım Komisyonu: ATM’den ambalajlı, sertifikalı gram altın veya ziynet eşyası çekerken bankalar, kağıt (kaydi) altının fiziki forma dönüştürülmesi, ambalajlanması, lojistiği ve ATM’ye yerleştirilmesi süreçleri için ek bir fiziki teslimat/hizmet ücreti (komisyon) tahsil eder.

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Bu ücret, bankanın tarifesine ve çekilen altının gramajına/türüne göre (gram altın veya çeyrek altın bazında) değişiklik gösterir.

Uygulamayı Türkiye’de ilk devreye sokan katılım bankacılığı, gram veya çeyrek başına sabit bir hizmet bedeli ya da dönemsel güncellenen oranlar yansıtılabiliyor. Bu tutarlar, piyasa koşullarına ve enflasyon güncellemelerine bağlı olarak periyodik olarak artırılabiliyor.

DÜĞÜNDE TAKILIR MI?

Bankaların altın alım-satım makas aralığı 200-250 lira aralığındayken Kapalıçarşı’da 50 lira. Yani, ATM’lerde banka fiyatı geçerliliğini koruyor.

Düğün gibi törenlerde takmak için gram altın alanlar, kuyumcuda altınını iğneli kurdele ve keseye koyduruyordu. ATM’den alanlar direkt sandığa koyacak. Yani, yakaya takı kültürü de yavaş yavaş sonlanmış olacak.

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Diğer yandan en çok merak edilen “Kuyumcuların işi azalacak mı” sorusu. Geçen haftaki yazımda kuyumcu mağazacılığın yavaş yavaş bittiğini ifade etmiştim. Teknoloji, perakende mağazacılığını mutlaka olumsuz yönde etkiler. Kuyumculuk sektörünün başka onlarca sorunu olduğu, bu sorunları çözüme kavuşturamadıkları için her düzenleme onlara eksi yazmaya devam eder. Satışlar etkilenir ama fiyat konusunda kuyumcular daha avantajlı kalır. İşçilikler kapanır, ithalat yasağı kalkarsa avantaj ATM’lere döner.

‘GEL AL’ NOKTALARI DA VAR

Çoğu kişinin bilmediği ancak uzun zamandır uygulanan alternatif bir uygulama daha var. Bunu da ATM kullanmak istemeyenler uygulayabilir. “Gel-Al” noktalarından altın teslim almaktan bahsediyorum. Bazı altın satan mağazaların internet sayfasından siparişinizi oluşturup ödemenizi yapıyorsunuz. Siparişinizi verdiğiniz altınınızı (gram altın, çeyrek, cumhuriyet, bilezik...) fiziki olarak metro istasyonlarının şifreli kasalarından teslim alabiliyorsunuz.

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Şimdi fiziki altın seçeneklerine tek tek bakalım:

Darphane Sertifikası (S1)

Kuyumcular

ATM’ler

Gel-Al noktaları

Fiyat avantajlarını göz önünde bulundurarak hangisini kârlı bulursanız tercih edebilirsiniz. Hepsinin ortak özelliği Türkiye’deki rafinerilerde üretiliyor olması. Sadece dışındaki paket reklamları değişik.

Benim düşüncem şu: Fiziki olsun da gerisi önemli değil. Hangisi ucuza geliyorsa onu tercih ederim.