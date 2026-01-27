Bakır neden yükseliyor

Haberin Devamı

Bugüne kadar bakır yatırımı yapmamış, bakırı yatırım aracı olarak bilmeyen ancak “Yatırım yaparsam kazanır mıyım?” diyenlerin sayısı artmaya başladı.

Başta şunu söylemeliyim ki, acemisi olduğunuz yatırım araçlarına sosyal medya algısıyla yönelmeyin!

Bakır fiyatları neden yükseliyor?

Bakır, enerji dönüşümünün, teknolojik ilerlemenin ve stratejik hammadde ihtiyacının merkezinde yer alıyor.

Bakır önceden ekonomi yavaşladığı zaman düşer, büyüme hızlandığında yükselirdi.

Bu nedenle bakır, ekonominin nabzını tutan bir gösterge olarak görülürdü.

Ancak bakır, sadece bir sanayi metali değil.

- Enerji dönüşümünün

- Elektrifikasyonun

- Elektrikli araçların

- Yapay zekâ ve veri merkezlerinin

- Şebeke ve altyapı yatırımlarının

Vazgeçilmez girdisi konumunda.

Bir elektrikli araç, içten yanmalı bir araca kıyasla 3-4 kat daha fazla bakır içeriyor.

Batarya sistemleri, motorlar, kablolama ve şarj altyapısı bakır talebini doğrudan artırıyor.

Güneş, rüzgâr ve enerji depolama sistemleri, yüksek miktarda bakır kullanımını zorunlu kılıyor.

Yapay zekâ odaklı veri merkezleri, yüksek enerji tüketimi ve yoğun kablolama gereksimi nedeniyle bakır talebini yeni bir boyuta taşıyor.

Küresel bakır üretiminin büyük bölümü Şili ve Peru gibi birkaç ülkede yoğunlaşmış durumda.

Grevler, çevresel düzenlemeler, politik nedenler arz kesintisi riskini artırıyor.

Talep olacak mı?

Elon Musk, Davos Zirvesi’nde “Yapay zekâ çağını kazananlar, elektriği en bol ve en ucuz üretenler olacak. Yeni nesil Al (yapay zekâ), ülkeler arası enerji rekabetini başlatacak. Veri merkezlerinin talebi patlıyor. Mevcut elektrik altyapısı, bu hızda bir Al büyümesini kaldıramaz” dedi.

Reçete olarak da ‘güneş enerjisi, batarya depolama ve nükleer enerjileri’ işaret etti.

Yani, metal savaşına Elon Musk da dâhil oldu diyebiliriz.

ABD- ALTIN ÇİN- GÜMÜŞ ELON MUSK- BAKIR

Yapay zekâ teknolojisini ülkelerin altyapısı kurtarmıyor ve ülkelerin altyapısı yeniden değişecekse fiziki bakır talebi kaçınılmaz olur.

Diğer yandan Amozon’un bakır talebi;

10 yıl aradan sonra ABD’de ilk kez bakır madeni açılıyor.

Bu madenden Amozon da iki yıl bakır alacağına dair sözleşme imzaladı.

Çünkü Amozon, veri merkezlerinde enerji kablolarının ve soğutmanın yapılmasında bakıra ihtiyaç duyuyor.

Veri merkezi ne kadar artarsa ciplere ihtiyaç da bir o kadar artıyor.

Bakırın üretilmesi milyonlarca yıl alıyor, hemen üretilen bir maden değil.

Dünyada sadece 980 milyon ton bakır var.

Bilim insanları yaptıkları bir araştırmada şöyle bir rapor yayımladı; “2040’a kadar yapay zekâ ile ilgili veri merkezleri artacak, böyle olunca küresel bakır talebi de yüzde 50 artacak” deniliyor.

Dünyada 2024’te 30 milyon ton bakır tüketimi olmuş.

Sonuç:

Bakırın gelecekte daha fazla talep göreceğini anlıyoruz.

Bu da fiyat artışlarını beraberinde getirebilir.

Ancak acemi yatırımcı, varını yoğunu buraya yatırır ve zengin olacağını hayal ederse canı yanabilir.

Altın ve gümüş başta olmak üzere tüm değerli metaller çeşitli nedenlerden dolayı değer artış sürecinde.

Yani, dünya genelinde bir EMTİA MİLLİYETÇİLİĞİ başladı.

Tüm metallerin hikâyesi farklı.

Eğer kısa vadeli zenginlik amaçlı talep edilecekse iyi düşünülmeli.

Bir emtia sepeti yapılacak ve uzun vadeli yatırım planlanıyorsa o olabilir.

2026’da yüzde 35-45 aralığında yükseliş sürpriz olmaz.

Tüm metallere ayrı ayrı yönelip yatırım yapmaktan ziyade hikâyeleri satın almak daha mantıklı.

Ülkedeki finansal okuryazarlığı ve finansal kumar bağımlılığını göz önünde bulundurduğumuzda SEBEP değil SONUÇ aranıyor.

Bu da riskleri beraberinde getiriyor.

Ben, hangi metalin hikâyesini mi seviyorum?

Germanyum.