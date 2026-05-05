Ayşe teyze borsacı olur mu

Haberin Devamı

Pay piyasasındaki toplam yatırımcı sayısı martta 6 milyon 819 bin 485 olarak kaydedildi.

* Yerli yatırımcı oranı: Yüzde 63.22

* Yabancı yatırımcı oranı: Yüzde 36.78

* Yerli portöy değeri: 5.59 trilyon TL

* Yabancı portföy değeri: 3.25 trilyon TL

Borsada bireysel yatırımcıların yüzde 35’i kadın yüzde 65’i erkek. Erkek yatırımcının sayıca üstünlüğü sürse de kadın yatırımcıların sayısında ve işlem hacminde bir artış var. Kadın yatırımcı oranı yüzde 30’dan yüzde 35’e yükseldi. Yaş dağılımı ise 21-40 yaş aralığında. Kadın yatırımcıların yaklaşık yüzde 43’ü, işlemlerde aktif olarak stop-loos (zarar dur) emri kullanırken, bu oran erkeklerde yüzde 57.

KADINLARIN FİNANS DÜNYASINDAKİ EGEMENLİĞİ

Dünya genelinde kadın yatırımcının sayısı son 10 yılda yüzde 50’den fazla artış gösterdi.

Haberin Devamı

Türkiye’de 2012’de yüzde 20 olan kadın yatırımcı sayısı yüzde 35’e yükseldi.

Altın mı borsa mı? Bu sorunun cevabı yüzde 65 oranında “altın” olarak veriliyor. Sokakta sorduğumuzda kadın yatırımcılar yine “altın” diyor. Ancak kadın yatırımcıların artık borsadaki fırsatları da değerlendirmeleri gerekiyor. Son 25 yılın getirisine baktığımızda Türkiye’de en fazla kazandıran yatırım araçlarından ilk sırayı gram altın alırken, ikinci sırayı borsa aldı. Yani, orta ve uzun vadede borsa iyi bir yatırım piyasası. Gelenekçi yatırımcımız Ayşe teyze, fiziki altın biriktirmeye devam ediyor. 2025’te yastık altına en az 50 ton altın girdi. Bankalardan alım yapanların sayısında ilk çeyrekte yüzde 17’lik artış var.

Bist100 endeksi, 2025’te kötü bir performans gerçekleştirmiş, yerli yatırımcı küsmüştü. 2026 yılına iyi başladı ve 14 bin puan seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Öngörüm ise yıl sonuna kadar 16 bin puan seviyesinin yukarı yönlü kırıp yükselişini 20 bin puan seviyesine kadar devam ettireceği yönünde.

Bu ne anlama geliyor? Ayşe teyze altın biriktirmeye devam etmeli ama borsayı da ihmal etmemeli. Emeklilik kumbara hesabı olarak düşünmeli. Ayda 10 bin lira birikim yapabiliyorsa 2 bin lirası ile borsaya yatırım yapabilir. Ayşe teyze altından kolay kolay vazgeçmez ama şartlara göre yatırım yapmalı. Nesiller, yatırım araçları, teknoloji ve imkanlar değişti. Her şey daha kolay ve hızlı. Tek eksik onları borsaya kazandırmak.

Haberin Devamı

Türkiye’de hiç borsa yatırımı yapmamış veya aktif olarak hisse senedi bakiyesi bulunmayan milyonlarca insan var. Bugünkü borsa yatırımcısının sayısını göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye’nin yüzde 80’i borsaya yatırım yapmamış! Bu oranda en çok pay kadınların.

Peki ne yapmalı?

* Kadın yatırımcıları teşvik eden projeler artırılmalı.

* Kadın yatırımcılara fon desteği verilmeli.

* Piyasa uzmanlarından destek alınmalı.

* Hiç borsaya girmemiş yatırımcılara ulaşmalı, bilgilendirme kamu spotları hazırlanmalı.

Ben, bireysel olarak haziran ayı itibarıyla hiç borsa yatırımı yapmamış kadınlara yönelik farkındalık çalışmasına başlayacağım. İnanıyorum ki, artık Ayşe teyze de borsa yatırımcısı olacak ve oradaki kazancı cebine koyacak.