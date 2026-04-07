Altınlarınız ne kadar güvende?

Haberin Devamı

Kişisel değerlendirmem Türkiye’de yastık altında en az 8 bin ton civarı altın var.

ABD’de altın rezervi 8.133 ton.

Yani, ABD altın rezervi kadar Türk halkının yastık altında altını olduğunu söyleyebilirim.

2025’te yastık altına en az 50 ton altın girdiğini düşünüyorum.

2025’te gram altın yüzde 110 (fiziki) ons altın yüzde (87) getiri sağlamıştı.

Üretim, talep ve satış hesaplamalarım bana bu rakamları söylüyor.

Bankalarda yıllık bazda altın miktarı ne olmuş olabilir?

2025-2026 Ocak zamanında 126 ton (%26) 600 tonu aşmış.

Altınların yüzde 17’si katılım bankalarında, yüzde 83’ü mevduat bankalarında.

Yurtdışı yerleşiklerin payı yüzde 17 artarak yüzde 3.3’e yükseldi.

Önemli not:

Haberin Devamı

Altın bankacılığı, fiziki altın talebinin bir kısmını karşılayarak kaydi altına yönlendiriyor.

Cari açıkla mücadeleye ciddi katkı sunuyor.

Bankalardaki altınların yüzde 28’i TCMB’ye zorunlu karşılık veriliyor.

Uluslararası standartlarda olan bu altınlar bankanın uluslararası rezervlerinde yer alıyor, rezervleri güçlendiriyor.

Bankalar altın tarafında 2026 yılına güçlü başladı.

Ocak ayında bankalardaki altın miktarı 41 ton arttı.

Yani, bankalardaki 100 liralık toplam mevduatın 17 lirası altın hesaplarından oluşuyor.

Tüm zamanların rekoru diyebiliriz.

Hangi etkenler yatırımcıları bankaya yönlendiriyor?

Fiziki altın tarafındaki arz, talep dengesizliği:

Küresel piyasalarda artan belirsizlik ve gelişmeler fiyatlara yansıyor.

Manipülasyon, savaş, belirsizlik gibi birçok etken var.

En önemlisi de ‘emtia savaşlarının’ başlamış olması.

Diğer yandan 2026 yılının ‘manipülasyon yılı’ olduğunu kabullenemeyen yatırımcılar tarihi zirvelerde ve düşüşlerde panik yapıyor.

Fiyat yükseldikçe ‘alım için’ düştükçe ‘panik satışı’ için kuyumcuların kapısına koşuyor. Bu da arz ve talep dengesini bozuyor.

Yoğun talep olunca Darphane ve Rafineriler üretimde zorlanıyor, fiyat dalgalanması nedeniyle talebe anında yetişemiyor.

Haberin Devamı

Fiziki altın bulamayan altın yatırımcısı da soluğu bankada alıyor.

Fiziki altında işçilik farkı:

Ocakta ‘koptu gidiyor’ diye martın son haftasında ‘fırsat bu fırsat’ diyerek panik alımları yapanlar, kuyumcularda tüm altınları sildi süpürdü. Piyasada fiziki altın sorunu hâlâ var!

İthalat yasağı ile beraber panik alımları olunca fırsatçılar da (gizli tüccarlar) bunu avantaja çevirdi.

Ocakta 1 kg külçe altın 14 bin 500 dolar işçiliğe satıldı.

17 Mart’ta (fiyatlar sert düşmemişken) bu işçilik farkı 1.802 dolara gerilemişti.

TCMB’nin iç piyasada üretilen altınların ilk alıcısı olmaması, alım yapmaması işçilik düşüşünde etkili oldu.

Sonra ons altının 4 bin 100 dolara, fiziki altının 6 bin 300 liraya kadar gerilemesi, işçilik farkının 9 bin dolara yükseltti.

Haberin Devamı

Geçen haftayı ise 3 bin 61 dolar işçilikle tamamladı.

Güven: Hırsızlık ve doğal felaketler, yatırımcının banka tercihinde etkili oluyor.

Bugünün sorusu şu:

Evdeki altınlarınız ne kadar güvende?

Öncelikle sigortacınızı arayın veya sigorta poliçenizi inceleyip “Eşya sigortası kapsamında altın ve ziynet eşyalarının sigorta dahilinde olup olmadığını” öğrenin.

Altın, pırlanta, mücevher, antika ve değerli taşlar genellikle standart eşya sigortası kapsamına doğrudan dahil edilmez diye biliyordum ve araştırma yaptım.

İzahat da şöyle bir ifade yer alıyor “Konut poliçelerinde kıymetli eşya teminatı adı altında, konutta bulunan biblolar, sanat eserleri, elyazması kitap ve diğer tarihi ve antika eşya, koleksiyonlar, altın gümüş veya diğer kıymetli madenlerden mamul eşya (kaplamalar dahil), ziynet eşyası, mücevherat, saatler, kürkler, her çeşit elektronik ve optik eşya ile ruhsatlı silahlar için hırsızlık anında poliçede kıymetli eşya teminatı verilmesi şartı ile işbu kloz şartlarında teminata dahil edilebilir. Ancak bu eşyaların teminat altına alınabilmesi için kolay taşınamayan kasa içinde bulunması ve liste halinde şirkete bildirilerek onay alınması sonucunda teminat altına alınabilmektedir.

Haberin Devamı

Kasada olsa dahi yatırım amaçlı olan gram altın, çeyrek vs gibi altınlar yine liste olmak şartı ile ve şirket onayından geçtikten sonra teminat altına alınıp alınmayacağı şirket inisiyatifine kalmıştır. Aksi taktirde yatırım amaçlı olan altınlar poliçe kapsamı dışındadır. Tek başına sadece altın için teminat sağlayan bir poliçe mevcut değildir.”

1- Ekstra bir teminat bedeli

2- Standartlara uygun

3- Şirket kabul ederse

Ekstra bir bedel (ki altın teminatları çok pahalıdır), standartlara uygun kasanız olsa da, şirket kabul ederse sigortalanıyor.

Banka kasasındaki altınlarınız güvende mi?

Bankalardaki kiralık kasa içindeki ziynet eşyaları veya külçe altınlar banka garantisi altında değildir.

Haberin Devamı

Bankalar, kasanın güvenliğini sağlasa da, içinde ne olduğunu bilmedikleri için oluşacak zararlardan sorumlu tutulamazlar.

Yani, bankalardaki kiralık kasalarındaki varlıklarınız sigorta kapsamında değildir.

Benim en sevdiğim tercih nedir?

Darphane Altın S1 Sertifikası

- Kuyumcuya gerek kalmıyor.

- Cep telefonunda anında alıp satabiliyorum.

- Çalınma ve kaybolma riski yok.

(MKK üzerinden kayıt altına alınan sertifikalar e-Yatırımcı uygulaması üzerinden takip edilebilir.)

- Kazançta stopaj sıfır.

(Herhangi bir vergi yok)

- 50 gram üzerinde fiziki teslim alınabilir.

- 1 gram olmasına gerek yok, düşük miktarda birikim yapılabiliyor.

- Bankadan kasa kiralama veya kasa kira bedeli ödenmesine gerek kalmıyor.

- İşçilik ya da fiziki bulamama sorunu yok.

Son söz:

Eskiden almak zordu, saklamak kolay,

Şimdi almak kolay, saklamak zor.