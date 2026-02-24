Altının gözü ABD’de gümüşün Çin’de

Haberin Devamı

İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleşen görüşmeden de bir sonuç çıkmadı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’den “ABD ile temel ilkeler konusunda anlaştık” açıklaması gelirken ABD’li yetkililer ise “İran ile ilerleme sağlandı, görüş ayrılıkları hakkında iki hafta içinde dönüş yapılacak” bilgisini paylaştı.

Salı günü piyasalarda ‘anlaşma iyimserliği’ ile altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüşler yaşandı.

Ons altın 4.850 dolara, ons gümüş 72 dolara gerilemişti.

Ancak ortada ne anlaşma ne de iyimserlik vardı.

Sadece MANİPÜLASYON FİYATLAMASI söz konusuydu.

Ons altın haftayı 5.104 dolar, ons gümüş de 84.55 dolar seviyesinden tamamladı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise ons altın 5.176 dolar, ons gümüş 87.84 dolar seviyesine yükseldi.

Piyasa demek ki, ‘anlaşma’ hikâyesine inanmadı!

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump için kötü bir gündü.

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat 2026 tarihinde aldığı kararla Başkan Donald Trump’ın Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA-1997 yasası) kapsamında uyguladığı kapsamlı küresel gümrük tarifelerini iptal etti.

Karar 6’ya karşı 3 oyla alındı.

Trump, karara sert tepki gösterdi.

“Utanç verici, mahkeme üyelerinden utanıyorum” dedi ve hemen “yeni bir ek yüzde 10 küresel tarife kararı imzaladığını” açıkladı.

Bu gelişme ons altında yüzde 2, ons gümüşte yüzde 8 yükselişe neden oldu.

Küresel piyasalarda risk iştahı azalmış oldu.

İran rüzgârı yerini Trump rüzgârına bıraktı.

İşler Trump için artık eskisi gibi kolay olmayacak!

BUNDAN SONRA NE OLABİLİR?

ABD’nin İran saldırısı küçük çaplı olsa da gerçekleşebilir. Ancak Trump, orta ve uzun vadede Yüksek Mahkeme’nin hedefinde kalabilir. Yüksek Mahkeme’nin radarında olan Trump’ın Fed tartışmaları da gündeme gelmeye aday.

Diğer yandan geçen hafta kapalı olan Çin piyasaları bu hafta açılıyor. Çin’de tüm gerilim ve belirsizliklerin fiyatlaması bu hafta yapılacak. Ondan sebep gümüş, bu hafta altına kıyasla daha fazla prim yaptı. Altın/gümüş rasyosu, tekrar 60 seviyesinin altına sarktı. Yani, bu durum yüksekten gümüş maliyeti yapmış olan yatırımcıların karşısında yeni bir fırsat olabilir.

2026 yılı için belirlemiş olduğum bir strateji vardı;

- Yılın ilk yarısına kadar (haziran) emtia fiyatlarında yükseliş, ikinci yarısından sonra emtia fiyatlarında düşüş; borsa ve BTC’de yükseliş olur demiştim. Yani, 2026 şampiyonum altın ve gümüş değil, borsa ve BTC.

- Ev ya da araç alacaklar, nakite ihtiyacı olacaklar ons altında 6.000 dolar, ons gümüşte 90 dolar seviyelerini yakından takip etmeli.

Çünkü buradan büyük bir dönüş olabilir ve fırsat vermeyebilir.

Bu yılın altın vuruşu da o sırada yapılır diye tahmin ediyorum.

KRİPTO PARACILAR İSYANDA

Kripto para piyasasında olanlar hala zarar ve isyanda. 65 bin dolara gerileyen Bitcoin için yön belirsiz. Ancak ben kötümser değilim. Manipülasyon ortamında her an her şey olabilir. Ancak altcoinler için aynısını söyleyemem, orada bekleyenlere gerçekten sabırlar.

BORSACILAR SEVİNÇLİ

BIST 100 endeksi yıla iyi başladı. Şubat’ta 14.532 puan seviyesine yükselen BIST 100, geçen hafta kâr satışlarıyla gerilemişti. Soru şu: Borsa için TAMAM mı, DEVAM mı? Bence yıl sonuna kadar DEVAM. Ancak kısa vadede kâr satışlarının bittiğine inanmıyorum. Yani aşağıda alanları var diyebilirim. Yıl sonuna kadar 16 bin puan seviyesi radarımda olacak.

Sonuç:

- 2026 yılı manipülasyon yılı.

- Yıl sonuna kadar her ay sert dalgalanmalara hazır olun!

- Piyasalarda istikrarı bilerek ve isteyerek bozuyorlar!

- Enflasyonu tekrar patlatacaklar!

- Sonra dijital paraya geçiş...