Altında ölçü küçülüyor

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Evet, oluyor. Nasıl mı?

Sadece nesillerin vücut ölçüleri değil, altının boy ölçüleri de değişiyor. Zaman geçiyor, nesiller değişiyor. Boy, pos, endam eskilerde kaldı. Yeni neslin bünyesi eskiye nazaran daha zayıf. Bunun nedenini onlarca sebebe bağlayabiliriz. Düğünden önce gelin adaylarının zayıflama diyeti ve nesillerin biyolojik olarak daha zayıf olmaları gibi onlarca neden.

Benim son yıllarda dikkatimi çeken şey, yeni evlenen genç kızların bilek, parmak ve boyun ölçülerinin küçüldüğü yönünde. Düğün için altın alışverişine gelen gençlerin alyans, bilezik ve set ölçülerinin gün geçtikçe küçüldüğünü gözlemliyorum.

Mesela eskiden gelinlerin alyans ölçüsü 15-20 numara aralığındaydı, şimdi ise 9-13 numara aralığında. Eskiden gelinlerin bilezik ölçüsü 64-66 boydu, şimdi ise 58-60 boy aralığında. Eskiden 1 metre zincir alıyorlardı, şimdi ise 40-45 cm aralığında.

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Erkeklerin aklına hemen şu gelebilir “Ne güzel işte ucuza alırız.” Hayır, o iş öyle değil.

Değişen şey sadece ÖLÇÜ, gramlar AYNI.

Mesela; 10 gramlık bir bileziğin ölçüsü küçülebilir ama gramı aynı olduğundan fiyatı da aynı.

TERCİHLER DE DEĞİŞİYOR

Nesillerle birlikte küçülen ölçüler, altın tercihinde de farklılığa neden oldu. Eskiden 22 ayar takılar tercih edilirken şimdi 14 ayar tercih ediliyor.

Eskiden kalın ve gösterişli takılar tercih edilirken şimdi çıtır modeller dediğimiz hafif gramlı takılar tercih ediliyor. Türkiye’nin altın haritası ise şöyle:

Hangi bölge hangi altınları tercih ediyor?

Doğu ve Güneydoğu

Bölgesi: 22 Ayar

Karadeniz Bölgesi:

14 - 22 Ayar

İç Anadolu Bölgesi : 22 Ayar

Ege ve Akdeniz Bölgesi:

14 Ayar

Marmara Bölgesi : 14 Ayar

Takı modellerinde ise en çok klasik modellerin tercih edildiğini gözlemliyorum. Atölyelere verilen siparişler, sektör dergilerindeki modeller ve fiziki tercihler, gençlerin klasik gösterişli olmayan modelleri tercih ettiğini gösteriyor. Düz model alyanslar, klasik tektaş modeller, bileziklerde ‘Ajda’ ve ‘Ray’ modeller, set konusunda günlük takabilecekleri modeller tercih ediyorlar.

GÜMÜŞ TAKI YÜKSELİŞTE

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Kuyumcu mağazaları yerini gümüşçü mağazalarına bırakabilir! Altın, artık takı ve süs eşyası olarak tercih edilmiyor. Düğünlerde bile altın takmak yüzde 80 azaldı. Altın fiyatlarının her yıl yükselmesi, beraberinde örf, âdet ve geleneklerin de değişmesine neden oldu. Bu sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da yaşayan Türkler için de böyle. Avrupa’da 1 çeyrek altın yerine 50 Euro takılıyor. Fiziki altın tercih edenlerin yüzde 80’ni tasarruf aracı olarak satın alıyor. Yani, perakende kuyumculuğu yerini sarraflığa bıraktı. Kuyumcu mağazalarının günlük işlemlerinin yüzde 80’i gram veya çeyrek, yarım, tam altın sarrafiye satışına döndü.

Türkiye’de yaklaşık 47 bin kuyumcu var. Bunların yaklaşık 10 bini üretici. Ancak önümüzdeki 3.5 yıl boyunca bu sayılarda ciddi düşüşler görebiliriz.

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Nedenlerini şöyle sıralayabilirim:

Vitrindeki hazır malın kazancı mantıklı değil.

İşçilikli ürün satışı sarrafiye grubuna döndü.

Denetimlerin getirmiş olduğu endişe.

Yeni yasal düzenlemelerin açıklanma ihtimali.

Kira ve personel maliyetlerinin artması Bu gibi nedenler perakende mağazaların sayısını düşürebilir.

Neden gümüşçü mağazaları gözde olur?

Altın pahalı bir emtia olduğu için aynı modellerin gümüşü kolaylıkla üretilebiliyor.

Gümüş, altına kıyasla daha ucuz.

Gümüş de artık bir yatırım aracına dönüştü. Fiziki 1 kg’lık külçeler, paketli gram gümüşler, toplum tarafından daha çok talep görmeye başladı.

Gümüş ile perakende mağazasında ürün çeşidi daha fazla olabiliyor, maliyet ucuz.

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Toparlayacak olursam nesillerle birlikte ölçüler, tercihler ve sektör de değişiyor.

Bu değişim süreci kafa karışıklığına neden olsa da, herkes kendi dönemini yaşıyor...