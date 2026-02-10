Altın ve gümüşte altın vuruş

Haberin Devamı

1- İşçilik adı altında kâr vurgunu

2- Fiyat düşüşü anlamında soygun vurgunu

Hemen açıklayayım...

1. Malum ocak ayında yaşanan agresif yükselişler bir manipülasyon fiyatlamasıydı.

Ons altın 5 bin 600 dolar, ons gümüş 122 dolar, gram altın 8 bin 57 lira, gram gümüş 180 liraya yükselmişti.

O balonu patlattılar ve iki günde ons altın bin 200 dolar değer kaybederek 4 bin 400 dolara, ons gümüş 51 dolara gerileyerek 71 dolara gerilediğini gördük.

Bugünlerde tepki alımıyla ons altın 5 bin doların, ons gümüş 80 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Ocak ayında 1 kg külçe altına 14 bin dolarlık işçilik koydular.

Bugünlerde 8-10 bin dolar aralığında.

Yani, yurtdışına kıyasla Türkiye’de 1 kg altını 14 bin dolar işçilikli aldık.

Merkez Bankası’nın içerde altın almama kararına rağmen, kamu bankalarının piyasaya altın vermesine rağmen.

Soru çok net:

Bu 14 bin dolarlık işçiliği kim, neye göre belirliyor, kimin cebine giriyor?

Fiziki altını 14 bin dolar işçilikli kim satıyorsa onun cebine giriyor.

Kaçak yollarla gelen altınları satanların.

Bunun tespiti çok kolay.

Eğer “piyasa istihbarat başkanlılığı” kurarlarsa iş çözülür.

Son iki haftadır altın ve gümüş yatırımcısına bir çağrım vardı; “Ben olsam altın ve gümüşü bugünlerde fiziki almam, banka ve Darphane sertifikası daha ucuz” demiştim.

Bu çağrım devam ediyor.

Piyasada 1 haftadır 1-5-10 gram altın yok!

Ama gram başına 30-40 lira işçilik verirsen var.

Peki bu fırsatçılığı kim yapıyor?

O, 30-40 liralık farkı kim cebine indiriyor?

Tabii ki işçilikli satanlar.

Rafineriler yetiştiremiyor mu, yoksa işin içinde başka bir iş mi var?

Darphane sarrafiye ürün üretiminde ek mesailer yaparak durumu toparlıyor da, rafineriler neden toparlayamıyor?

Acaba Darphane bu vurgunlar için 24 ayar gram altın basımına mı başlamalı?

Tekrar ediyorum;

Yıllardır süren bu vurgun ve fırsatçılığın bir sonu gelmeli.

Yoksa devlet devreye girer, hepsinin hortumunu keser.

Aynı durum gümüş için de geçerli.

Onda da işçilik ve vurgun geçerli.

Siz de bir tüketici olarak bugünlerde bu vurguna karşı kendinizi koruyun.

2. Fiyat için altın vuruş

Bu yılın “manipülasyon yılı” olduğunu belirtmiştim.

Ocakta dibi ve zirveyi gördünüz.

Bitti mi? Hayır.

Yıl sonuna kadar her ay bu manipülasyon piyasasının devam edeceğini söyleyebilirim.

Altın vuruşu yıl içinde ons altında 5 bin 880-6 bin dolar, ons gümüşte 90 dolar veya üzerinde yapmalarını bekliyorum.

Ocakta bu vurgunu altında bin 200 dolar, gümüşte 51 dolar yaptılar.

Altın vuruşla ons altında 2 bin dolar, ons gümüşte 60-70 dolar bekliyorum.

Hedef kim?

Sanal ortamda al-sat yapan kaldıraçlı ve kredili işlem yapanlar.

Onları bu yıl bildiğin soyacaklar.

Lütfen al-sat yapmayın.

Lütfen kaldıraçlı işlem yapmayın.

Lütfen kredili işlem yapmayın.

Uzun vadeli yatırımcı olun.