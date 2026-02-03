Altın ve gümüş için tamam mı devam mı

Haberin Devamı

Altın yüzde 10, gümüş yüzde 30 geriledi.

Ons altın 5.598 dolardan 4.688 dolara, gram altın 8.057 liradan 7.098 liraya (fiziki), ons gümüş 121.65 dolardan 70.94 dolara kadar değer kaybetti.

Haftayı ons altın 4.854 dolar, ons gümüş 83 dolar seviyesinden tamamlamıştı.

Şubat ayının ilk işlem gününde ise 4.400 dolara ons altın, 6.867 liraya gram altın geriledi.

Ons gümüş 71.37 dolar, gram gümüş 99.94 liraya düştü.

1 Ocak tarihi itibarıyla kâr satışı ve teknik düzeltmeleri yapılmayan her enstrüman, günlük veya haftalık bazda çöküşe mahkumdur ve bu kâr satışları da normaldir.

Normal olmayan yükseliş seyri idi.

Kaldıraçlı işlemlerde teminatların yüzde 19’dan yüzde 22’ye çıkarılması ve piyasının yeni Fed başkanını satın alması gibi gelişmeler düşüşlerde bahane olarak kullanıldı.

Özellikle bir aydır altın ve gümüş yatırımcısını bu çöküş için çok kez uyardığımı anımsatmak isterim.

Özellikle kaldıraçlı işlem yapan, evini arabasını satıp altın ve gümüş alan, bankadan kredi çekip yatırım yapanları!

Finansal okuryazarlığı olmayan bu kişiler bugün değilse bile bir gün her şeyini kaybetme riskiyle karşı karşıya!!

Çünkü bu yıl tüm enstrümanlarda sert dalgalanmalara hazır olmak gerek.

2026 yılı değerli metallerde para kazanma değil, var olana sahip çıkma yılı.

Sağlam bir psikoloji bu yıl çok lazım olacak.

Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının faiz politikaları ve kararları, dış politika gerilimleri, küresel enflasyonun tekrar hortlaması gibi birçok neden, değerli metalleri bu yıl destekler.

Elimde altın veya gümüş olsaydı ne yapardım?

Altın ve gümüşümü bu yıl ev veya araba almak için biriktirdiysem hazirana kadar alacağım ev veya araca karar verir, yavaş yavaş hazırlanırdım.

Çünkü kredi faiz oranlarının gerilemesi ve talep, ev fiyatlarının artmasına neden olabilir.

Euro tarafında yıllık bazda yükseliş öngördüğümden araç fiyatlarında yükselme riskini göz ardı etmezdim.

Altın ve gümüşüm var ancak bu yıl ev veya araba alma planım yoksa tutmaya devam ederdim.

Altın ve gümüşüm var, beraberinde de taksit ödemelerim var, satıp taksitlerimi ya da farklı bir borcumu kapatır mıydım? Hayır.

Çünkü sabit TL borcu daha kolay ödenir.

Altın borcum olsaydı ya da seneye düğün hazırlığı için altın alma planı yapsaydım; elime yeni nakit geçtiyse ve düşüşleri bekliyor olsaydım alım için bu haftayı değerlendirirdim.

Bundan sonra teknik olarak hangi seviyeler riskli?

Ons altında 4.850 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 4.780-4.730 ve 4.680 dolar seviyeleri var.

4.880 dolar seviyesinin üzerindeki kapanışlar 4.980-5.080 dolar seviyelerini işaret eder.

Ons gümüşte ise 83-77 ve 72 dolar seviyelerini destek seviyesi olarak takip edeceğim.

Geçen hafta altın/gümüş rasyosu 43 dolara gerilemişti.

Yüzde 20’den fazla yükselerek cuma günü 63 dolar seviyesine gelmişti.

Haftaya 57 seviyesinden başlayan rasyoda toparlanma beklentim devam ediyor.

Bu rasyo ne demek?

Geçen hafta salı günü 43 kg gümüş verip 1 kg altın alan profesyonel bir yatırımcı, cuma günü 1 kg altınını verip 60 kg gümüş aldı.

Yani, 17 kg gümüşünü artırdı.

Yani, 1 günde bu işlemden 1 milyon 972 bin lira kâr elde etti.

Altın/gümüş rasyosu, açığa gitmeden iki emtianın takasıyla yapılan güzel bir işlem taktiğidir.

Sonuç: Altın ve gümüş tarafında bu yıl daha çok çöküşler, zirveler yaşanır.

Ondan sebep yatırımcı yıl sonuna odaklanmalı, uzun vade için strateji belirlemeli.

Her yükselişte bayram, her düşüşte hüsran yaşayacaksa bu yıl ona bitmez!

Benim için altın ve gümüş de devam...