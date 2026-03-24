Altın ve gümüş için panik yok fırsat var!

Haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında borsalarda yüzde 8 satış vardı. Nakit ihtiyacı orayı da vurdu. Dün neler oldu?

Ons altın 4 bin 99 dolar, ons gümüş 61 dolar, Bitcoin 67 bin 414 dolar, Bist100 12 bin 632 puan, EUR/USD paritesi 1,1484 seviyesine kadar geriledi. Brent Petrol 110.64 dolar, dolar endeksi 99.97 seviyesine yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “ABD-İran görüşüyor” haberiyle rüzgâr tersine döndü.

Ons altın 4 bin 400 doların, ons gümüş 68 doların, Bitcoin 70 bin doların, Bist100 13 bin puan seviyesinin, EUR/USD paritesi 1.15 seviyesinin üzerine yükseldi. Brent Petrol 92.68 dolar, dolar endeksi ise 98.91 seviyesine geriledi.

Bunu neden anımsattım?

Çünkü piyasalarda spekülasyon yapanlar, günlük dalgalanmaları normalleştiriyorlar. Altın ve gümüş başta olmak üzere dolar ve petrol karşısındaki her şeyi satmaları, değer kayıplarının yaşanması, yıl içinde yükseliş beklentisinin iptal olmasına mı neden oldu?

HAYIR.

Altın fiyatları, her ne kadar savaş nedenli “manipülasyon fiyatlamasını” gündeme getirse de, kişisel öngörüm ve tahminimde bir revize ya da güncelleme yok. Yani, yıl sonuna kadar ons altın tarafında 5 bin 880- 6 bin dolar seviyesiyle alakalı beklentim devam ediyor.

Neden?

* Bugün nakit ihtiyacı için altın ve gümüş satan merkez bankaları ve yatırımcılar, nakit ihtiyacını karşıladıktan sonra mallarını yerine koyacaklar.

* Başta Hindistan ve Çin fiziki altın alımlarını artırdı.

* Petrol fiyatlarının yükselişi stagflasyon ve enflasyonu tetikledi. Savaş bittikten sonra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyonun önlenemez yükselişi kaçınılmaz.

* “Savaş bitti” söylemlerine çok inanmayacağım için küresel risk iştahında bozulmalar yaşanır. Yani, savaş benim nazarımda bitmez.

* Belirsizlik, güvenli limanlara talebi artırır, altın ve gümüş başta olmak üzere güvenli liman talebi devam eder.

* Dolar endeksi’nin (dxy) 100 seviyesinin üzerinde kalması ABD’nin işine gelmez.

Dolar endeksi’nin (dxy) gerilemesi, değerli metalleri destekler.

Bu nedenler orta ve uzun vadede altın ve gümüş başta olmak üzere, bugün dolar ve petrol karşısında değer kaybeden tüm enstrümanları değerlendirir.

Yatırımcının finansal okuryazarlık ve güçlü bir psikolojiye ihtiyacı olduğu bir süreç. Daha önce sık sık belirttiğim gibi; dönem manipülasyon dönemi. Dönem altın ve gümüşün spekülasyon aracı olarak kullanılacağı bir dönem. Amaç çok net; “Altın ve gümüş artık güvenli liman değil” algısını yatırımcıya yerleştirmek. Peki öyleyse neden merkez bankaları altın rezervlerini artırıyor, çılgınlar gibi altın stokluyor?

Bugün dolar yükseliyor altın ve gümüş değer kaybediyor değil mi? Peki köşeye sıkıştırdıkları yatırımcı ve körfez ülkelerinin elinden ucuza altını kim hangi parayla topluyor?

Cevap: ABD, dolar ile. Kazanan kim? ABD

1-2 ay sonra değerli metallerde yeni rekor görenler “Ne zaman tekrar düşer” diye sorabilir. Altın, her zaman güvenli limandır. Bunu nasıl mı anlarsınız? Bugüne kadar elinize geçen parayı düzenli olarak altın yapsaydınız bugün ne olurdu?

24 Mart 2025’te;

1 gram altın 3 bin 692 liraydı, ons altın 3 bin 25 dolardı.

Dün 6 bin 300-6 bin 800 lira aralığında oyalandı. Ons altın ise 4 bin 99-4 bin 500 dolar aralığında oyalandı.

Altın 1 yılda değer mi kaybetmiş?

Soru şu: Sen satıyorsan, kim alıyor? Sen bugün korkuyorsan, onlar neden stokluyor?