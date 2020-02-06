Bu kumarın bir yerlere mesajı olmalı

Önceki gün Avrupa şampiyonu ve ligin bitimine haftalar kala neredeyse şampiyonluğunu ilan eden Liverpool'un hocası Klopp resti çekti ve FA Cup 4. turunda 3.Lig takımı Shrewsbury karşısında 19 yıl 102 gün ortalamasındaki U21 kadrosuyla maça çıktı. Tribünde 52 bin 399 cops, yani Liverpool delisi vardı. Klopp'un bu tepkisi federasyonda maç programını hazırlayanlaraydı. Kadrosundaki 22 futbolcuyu oynatmadı ve bir mesaj verdi. "Futbolcular robot değildir."

AZ ANLAŞAN BİR KADRO

TERİM Klopp'tan çok daha deneyimli. Alanya gibi bir takım karşısına birbirleriyle oynama pratiği hiç olmayan oyuncularla başlayıp derin bir rotasyona gitmek pek anlaşılır bir şey olmadı. 'İsim değil dinamizm, atalet değil hareket' felsefesiyle yapılan ciddi rotasyonda futbolcular birbirlerini tanımıyordu bile. Marcao ve Lemina dışında ilk 11 oyuncusu yoktu. Sekidika, Onyekuru, Jimmy, Lemina, Taylan, Şener, kaleci Okan belki de ilk kez aynı takımdaydılar. Evet daha hareketli ama daha az anlaşan bu kadroyla Alanya maçında risk almak, 'Bu kadroyla ve bunca sakatla ben iki kulvarda devam edemem'in mesajıydı. Ve de bu yönetimle iki cephede mücadele edilemeyeceğinin mesajını bir yerlere vermek istiyordu Terim.

TERİM ÖĞRENDİ AMA...

İkinci yarıya 1-0 yenik başlarken sadece Mariano'yu alıp Şener'i çıkarmaktan öte Ömer, Adem, Andone, Feghouli, Donk, Emre Akbaba gibi skora etki edebilecek isimleri sahada görmek isteyenler çoktu. 55'te oyuna giren Fernandes aynen ilk yarıda Bakasetas'ın golünün güzelliğinde nefis bir röveşata golü attı. Kayseri maçı sonrası "Terim öğrendi" diye yazdık. Takımını, hatalarını öğrenmiş olduğu halde çeyrek final ilk maçında dün akşam 'öğrenmemiş'e yatmasının bir nedeni olmalı. Ya "Elimdeki malzeme bu" ya da "Ben G.Saray'ım İstanbul'da bu işi hallerim" düşüncesine sahipti.

Çıkan kadro yanlıştı. Girenler oyuna katkı vermedi. Yunan üçgeni diye adlandırdığım savunmada Tzavellas, orta sahada Bakasetas ve Siopsis dünkü maça da damgalarını vurdular. Savunma-hücum hattı geçişlerini çok hızlı yapan, dönüşlerde alan daraltıp kaptıkları toplarla kontraya çıkan Alanya'nın Yunanlılarına Efecan da büyük katkı verdi. Bunun bir kupa maçı olduğunu düşünen Terim ya bilerek bu riski aldı, sakatları bol bir ekiple iki kulvarda devam edemeyeceğini anladı ya da İstanbul'da başka sürprizleri var.