Türklerin mücadelesi

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15. yüzyıl, yani 1400’ler, İtalyanların “Quattrocento” dediği asır. Dünya tarihinde ön planda Türklerin savaş başarılarıyla doludur. Türk savaşları ve Türk ordularının organizasyon biçimi herkesin ilgisini çekmiştir. Ön planda İtalya’nın büyük siyaset filozofu ve devlet adamı Niccolò Machiavelli, Asya kıtasının Çin sınırlarından Avrupa’nın Tuna kıyılarına kadar savaşların büyüğünü Türklerin yaptığını söylerdi. Bizim atalarımız ya Hunyadi János gibi parlak bir Macar komutanın etrafındaki Haçlı ordularıyla, ya kendilerine yakın Memlüklerle ya da hiç kimseyi bulmazlarsa birbiriyle savaşmışlardır.





Timur, bir cihangir olarak Semerkand’dan çıktı. Bir yandan Çin sınırlarına dayandı, ama öbür yandan cihangirlik iddiasıyla, kendisinden evvel Tuna mansabına çıkan Osmanlı Türk ordularıyla -Bayezid ve Timur arasındaki cenk budur- karşı karşıya geldi. Bayezid, 14. asrın son çeyreğindeki ünlü bir komutandır. Bu ünlü komutanı biz söylemiyoruz; biz Türk tarihçileri söylemiyoruz, askerî tarihçiler de söylemiyor. Bayezid’in ismi ve hayatı, portresiyle Batı edebiyatının ve müziğinin içine bile girmiştir. Tabii, aynı şey Tamerlane (Timur) için de söz konusudur.

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SAVAŞTAN KALMA KILIÇ YARASI

Özbekistan’daki bazı çok heyecanlı kardeş meslektaşlar, Anadolu Türklüğünün, büyük adamlarına “Timurlenk”, “Topal Timur” diyerek küçümsediğini söylüyor. Alakası yok. “Topal Timur” demiyoruz. Türk edebiyatında ve argosunda bir lakab Farsça telaffuz ediliyorsa, orada o zaman iltifat dahi gizlidir. Timur’un “lenkliği”, yani topallığı, çevgânzanlık (bir nevi atlarla oynanan polo gibi) yaparken attan düşmesinden değil, savaştan kalma bir kılıç yarasındandır.

Türkiye tarihinde Timur’u metheden ilk kişi Gazi Mustafa Kemal Paşamızdır. “Ona büyük Türk mareşali” demektedir. İkincisi de, herhalde, savaş tarihini kendi dalı kadar merak edip inceleyen Celal Şengör’dür. Bazen izam eder Bayezid’e giydirecek kadar methiyeyi yükseltir. Timur, “Han” unvanını dahi kullanmadı. Kendisi Cengiz soyuna yamandığı için “Damat Emir”, dolayısıyla Emir Grandük gibi unvanlarla anılır. Onun bu hatasını torunu da tekrarladığı için Hindistan’daki imparatorluğun adına hemen “Mughal” diye yapıştırırlar. Mughal o tarihte Hindistan’da ne gezer?

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İZMİR’İ BU VATANA KATTI

Anadolu’nun henüz doğusunun elimizde olduğu bir devirdi, ama emirliklerin çoğu şüphesiz ki Türk beylikleriydi. Bunlar son anda Timur’un safına geçiverdiler. Aslında Bayezid’in Çubuk Cengi’ne ulaşması dâhiyane bir stratejidir; ama İstanbul muhasarasını kaldırdı ve fetih elli yıl gecikti. Kuvvetler eşit değildi. Eşit olmasa da zorlu bir savaştı. İşin aslında Çubuk Ovası’nın savaş yeri olduğu, tarihî coğrafyacıların marifetiyle değil, bu muharebeyi daha evvelki bilgilere göre okuyup düşünen Atatürk’ün saha olarak Eseboğa’yı işaret etmesiyle keşfedilmiştir. Ölümünden sonraki alan inşaatındaki buluntular bunu doğruluyor.

12 yıllık bir Fetret Devri gerçekten Osmanlı hâkimiyetini sarstı mı? Anadolu’da evet, Rumeli’de hayır. Türkler orada yerleşmişti. Bu arada, ömrü boyunca bütün savaşlarını Müslüman ve Türk devletlerle yapan Timur’un, gerçek anlamda Hıristiyan-Haçlı dünyasına karşı bir tek savaşı vardır: İzmir’in muhasarası. Ankara Savaşı’ndan hemen sonra İzmir’i, bir daha çıkmamak üzere bu kutlu vatana katan odur. Gaddar ve çok özgün bir strateji uygulamıştı. İzmir Savaşı’nda Haçlıları nasıl püskürttüğü anlatmak, bu satırları geçecek kadar hacim ister.

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Şurası çok açık: 1500’ler, 1600’ler Türklerin savaşlarıyla doludur. Yavuz Selim Han’ın nasıl bir mareşal olduğunu Türk meslektaşlar yazdılar (Feridun Emecen). Alan Mikhail’in son kitabı “Tanrı’nın Gölgesi: Yavuz Sultan Selim ve Bilinmeyen Hikâyesi” de güncel bir araştırma. Kitap çıktıktan sonra Amerikalı meslektaşları arasında onu kıskananlar oldu. Amerikan tarihyazımına dair bazı reklamvari abartmaları dışında oldukça ilginç bir Yavuz portresi çizdi.

OSMANLI ORDUSUNUN BİLEŞENLERİ

Arkası Mohaç’ta gelir. Ta İkinci Viyana Muhasarası’na kadar Türk ordularının, Osmanlı Türk ordu teşkilatının oluşumu bellidir. Anadolu ve Rumeli yerli askeri; yine Batı Anadolu gençlerinden oluşan Mağribi, yani Cezayir, Tunus, Trablus’taki yeniçeriler; ve Balkanların Slav, Arnavut ve Gürcistan’dan devşirilenlerinin ilavesiyle... Osmanlı merkez ordusunun ve eyalet ordusunun bileşimi bellidir. Ordunun görevlerinin en başında gelen, çoğunluk askerin dilinin devşirmelere de öğretilmesidir. Türkçeyi bu şekilde öğrenen, ya acemi oğlanı kışlağında ya da bir müddet etraftaki köylerde yaşayarak benimseyenler, Balkanların Slav kökenli devşirme çocuklarıdır.

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KOCA CERRAHIN ÖLÜMÜ



GÜNÜ gününe benden 10 yaş küçüktü; 21 Mayıs 1957 doğumluydu. Müzmin kanserine rağmen uçan kuşa hayrı dokunduğunu herkes bilirdi. Eyüp Devlet Hastanesi’nin başhekimi doktor Hasan Karaman yakın dostum olduğu için hastanenin müdavimlerindenim. Neredeyse ölümü beklemekten başka şansı olmayanlar onun neşteri altına yatıyordu. Ustaydı. Cerrahın ustası nerede çıkar, belli olmaz: İsfahan’da, Kahire’de, Helenistik devirde İskenderiye’de, Padova’da, Amerika’nın bilmem neresinde, İstanbul ve Ankara’nın büyük üniversite hastanelerinde veya Op. Dr. Bahadır Gezer gibi Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nde.









ALIŞILMAMIŞ BİR KALABALIK

Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’nın mütevazı bütçeli bir kurumu olarak pandemi döneminde harikalar yarattı. Amansız kansere yakalanan veya hassas ameliyatlarda başarı şansı çok düşük hastalar doktor Bahadır Gezer’in ellerinden geçerek şifa bulmuştur. Pazartesi günü hastanenin önünde alışılmamış bir kalabalık vardı. Gelenler görev icabı ya da bir daha göremeyecekleri bir dostu uğurlamak için değil, bağrı yanık insanlardı. Herkesin gözü yaşlıydı. Bir müddet sonra feryad ü figan Eyüp semalarına yükseldi.

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Büyük insanın cenazesi nereden çıkar, kim olur, belli olmaz. Ölüm ebedi ayrılıktır. Ama sevilen ve sayılan insanların da hafızalara raptedildiği, bir toplumun gerçek evlatlarının ortaya çıktığı bir olaydır. Türkiye, cerrahlar ülkesidir; sevilen ve sayılan doktorlar her yerde vardır ama Türkiye’de çok niteliklileri bulunur.

Mütevazı bir Türk ailesinin babası, hastanenin sevilen cerrah hocası, eviyle işi arasında gidip gelmeye bağlanmış hayatında can kurtarmayı öne çıkaran biriydi. Hayatının lüksü; haftanın belirli günlerinde Eyüp’e Kastamonu tarafından gelen sebze ve meyvelerden taze ve kaliteli olanları seçmekti. Fırsat buldukça, hiç değilse iki haftada bir baba ocağı Merzifon’a gidip hafta sonunu geçirmek isterdi. Yurdunu sevmek, hizmet etmek, memleketinin meyve ve sebzelerinin tadına varmak, mimar eşiyle İstanbul’dan etrafa bakmak onun yaşamının rengi olmalıydı.

MAHŞERÎ BİR YAS ORTAMI

Ani bir kalp kriziyle aramızdan ayrıldı. O günkü mahşerî yas ortamını görenler bir şeyi anlamıştır: Türkler, tabip dövecek bir histerik kalabalık değildir. Doktor saldırılarının hangi gruplar üzerinde, hangi dış kuvvetler tarafından tertiplendiği, kuru gürültü veya komplo teorisi olmadığı açıktır. Sağlık personelini yetiştirmekten aciz, saçma mali politikaları ve sağlık politikasızlığına uğrayan bazı Batılı devletlerin, Dr. Bahadır Gezer gibi nitelikli kitleleri ele geçirmek istediği de açıktır. Ama onlar gitmezler.

İSRAİL-SURİYE



BÜYÜKELÇİ Tom Barrack’ın son Şam olayından sonra ne kadar güvenilir bir diplomat olduğu tartışmaya lüzum yok. Altmış yıldır siyasetle ilgilendiğim doğrudur. ABD elçileri hakkında bazen abartılı, bazen doğru pek çok mütalaa yapılmıştır. Fakat bu kadar menfi ve haklı olanını şimdiye dek görmemiştim. Koskoca bir devletin büyükelçisi dediysek, bunlar yeryüzündeki melekler olmayacağı açık. Ama ne bileyim 16. ve 17. yüzyılda Girardin gibi Fransa büyükelçileri veya 19. Yüzyılda Stratford Canning gibi Birleşik Krallık’ın büyükelçileri vardı. Bunlarla mukayese etmek bile mümkün değil. Demek ki ABD hakkında duyduğumuz her şeyin tersinden (“Argumentum a contrario” denen yöntem) istidlal yapmamız gerekiyor.







