Haberin Devamı

TEBRİZ; İran’ın kuzeybatısında; Eynalı ve Sehend dağları arasında, Kuruçay ve Acıçay’ın birleşmesiyle oluşan bir nehir yatağı üzerinde. İklimi kuru; yazları sıcak, kışları hayli soğuk geçer. Safevîler devrinde, daha önce de Akkoyunlular ve İlhanlı Moğolları döneminde, koskoca İran’ın başkentiydi. İran ismini Selçuklular koydu ve İranlılık da onların bu ülkeye getirdiği umumi kimlik ve bilinçtir.

Tebriz’de çarşıda, pazarda, evde her zaman Türkçe konuşulurdu. Uzun bir süre Tahran’dan sonra ülkenin ikinci büyük şehri iken, bugün iki milyonluk nüfusuna rağmen İran’ın dördüncü büyük şehridir. İran Ermenilerinin ruhani merkezidir. Müslüman büyükleri arasında Şems-i Tebrizî de bu şehrin âlimlerindendir. Depremleriyle meşhurdur. Nitekim 1729’daki depremle şehrin birçok abidesi harap olmuştur. Hâlen İran’ın halıcılık merkezi sayılır; en güzel halılar orada dokunur.

Haberin Devamı

Karakoyunlu ve Akkoyunlu döneminden kalma eserler başta Gök Mescid olmak üzere Türk sanat tarihi bakımından son derece önemlidir. Daha doğrusu, Osmanlı sanatının kökenlerini anlamak bakımından mühimdir. Bursa mimarisini anlamak için, Tebrizli ustaları ve Tebriz’in 15. yüzyıl eserlerini iyi tanımak gerekir.





AYNI KÜLTÜR VE DİLİN CANLARIYIZ

Burası, Osmanlıların 18 yıl tahririni yaparak idare ettikleri bir bölgeydi. Aynı zamanda Osmanlı-İran savaşlarının da çekişme merkezlerinden biriydi. İranlı ve Osmanlı hanedanları Türk, halkın dili aynı ama devlet şuurları farklı. Lakin doğu dünyasının ürünü aynı kültür ve dilin canlarıyız. Bugünkü Azerbaycan Cumhuriyeti de bu kültürün farklı ve parlak bir parçasıdır.

Şimdi ise cahil bir “herif”, İran’ı bombalamaya başladı. İlk hedeflerden biri de Tebriz. Orada da karacalar yaşamıyor. Türk kavminin en önde gelen kesimidir; bana sorarsanız İran Azerbaycan Türk dünyasının en özgün kesimi... İran Azerbaycanı’ndaki Türklerin Farsçaları, o kültüre katkı yapacak kadar muhteşemdi ve hep öyle kaldı. Tebriz’in binalarını, eserlerini ancak Osmanlı ve Kafkas İran medeniyeti devam ettirebildi. Bölgenin bugünkü nüfusu yine aşağı yukarı aynı oranı; fakat hiç şüphesiz ki bu bölgenin en hâkim unsuru. İran’ın neredeyse yarısı Türkçe konuşur. Ama şimdi iş değişti. Azerbaycan Kafkasyası da Rusya ve Avrupa’yı; Türkiye Küçük Asya’da Roma İmparatorluğu’nun mirasını yaşatan kesitlerdir.

Haberin Devamı

Neye ne kadar ilgi duyduğunuzu, neyi ne kadar desteklediğinizi tartışacak ya da değerlendirecek değilim. Şah İsmail’in şiirlerini okuyan, Fuzûlî’nin Farsçasını ve Türkçesini birlikte terennüm eden, söyledikleri yalnızca Bakü’de, İstanbul’da değil; Balkanlar’da ve Asya’da da çınlayan insanlara yapılan vandallığı sükûnetle karşılayamayız.

ÇENELERİNİ KISSINLAR

Başbakan Netanyahu gibi cahil bir Amerikalı veledin ki buna İsrailli denemez; doğrudan doğruya ABD’nin doğu sahilinin bir yarım yamalak adamıdır, yaptıklarına şimdi artık futbolcular da karışmaya başladı. Futbol yorumcusu Berkovic diye biri “Finali Türkiye’de tamamlayacağız” diyormuş. İsraillilere tavsiyemiz: Başta başbakanları olmak üzere, maliye bakanları Bezalel Smotrich denen adamın, Golde Mayer kabinesindeki Dr. Yisrael Katz ile isim benzerliğinden başka hiçbir ilgisi olmayan Doktor Katz’ların ve nihayet futbol spikerlerinin çenesini kıssınlar. Yoksa ne sulh sulha benzer, ne savaş savaşa...

Haberin Devamı

Talihsizlik şu ki, Trump ile Netanyahu, Amerika’nın doğu sahillerinin aynı tip mahallelerinden çıkma yan ürünlerdir. Diplomaları olsa da genel kültür ve davranışları düşük; dünyadan haberleri yoktur. Doğu sahillerinin bu tip zevzekleri, Avrupalı devlet adamlarından oldukça düşük entelektüel yapıdadırlar. Chirac’ı, Boris Johnson’u bırakın kasabalı belediye başkanlarıyla bile kıyaslanamazlar. Chirac devlet adamlarının kalitesinin düşmesini Fransa’daki lise eğitiminde gerilemeye bağlamıştı.

Ben öteden beri İran ve Ortadoğu üzerine eğilmeyi tavsiye ediyorum. Tebriz’in çarşılarını, caddelerini, sokaklarını gezmeden, onları etüt etmeden bu dünyadan ayrılmayın. İsfahan’ı, Tahran’ı görün, okuyun. Zaten geç bile kaldık. İnsanız, içimizde kötülük de var, iyilik de. Ama hiçbir yerin bombalanmasına, hiçbir yerde masum insanların ölmesine tahammül edemeyiz ve bazı yerlerde, insanların duyguları ister istemez daha fazla taşar ve tahammülleri kesilir.

Haberin Devamı

İTALYA KONSOLOSLUĞU’NA SİTEM

SON yıllarda Türkiye’de İtalya’ya, İtalyan kültürüne ve özellikle eğitim olanaklarına yönelik ilginin belirgin şekilde arttığını gözlemliyoruz. Avrupa’nın farklı ülkelerine yönelen Türk gençliği için İtalya, sanattan akademiye uzanan köklü mirasıyla ayrıcalıklı bir yere sahip. Müteveffa Senatör Tullia Romagnoli’nin de ifade ettiği gibi, iki ülke arasındaki kültürel yakınlaşmanın daha da güçlenmesi yönünde ciddi bir eğilim söz konusu.

Bu artan ilginin bir parçası olarak, yalnızca bir İtalya dostu değil, genç yaşlarından itibaren İtalyanca ve İtalyan kültürüne büyük saygı duyan bir akademisyen olarak, bazı son gelişmeleri büyük bir üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim.

Haberin Devamı

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Duyumlarımıza göre, yakında Türkiye’den ayrılacak olan Sayın Başkonsolos Elena Clemente ve Konsolos Irene Pastorino, görev süreleri boyunca ne yazık ki dostane ve yapıcı bir izlenim bırakmamışlardır. Özellikle son dönemde yaşanan bir olay, bu endişeleri ne yazık ki doğrular niteliktedir.

İtalya’da düzenlenen ve uluslararası itibarı olan Tullio Serafin Opera Yarışması’nda yarı finale kalan iki başarılı Türk öğrencimiz, Merve Timurcuoğlu ve Sinem Güç, vize başvurularına ret cevabı almış; üstelik pasaportları da konsoloslukta alıkonmuştur. Bu karar yalnızca bireyler açısından değil, iki ülke arasındaki kültürel ilişkiler açısından da büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır.

İtalya’nın Türkiye’deki kültürel ve akademik dostluk girişimlerini bu tür keyfi uygulamalarla gölgelememesi gerektiğine inanıyoruz. Görev süresi dolan temsilcilerin ardından göreve başlayacak yeni yetkililerin, bu tür yanlışları tekrarlamadan; daha saygılı, bilgi sahibi ve nezaketli bir üslupla görev yapmalarını temenni ediyoruz.

İki ülke arasındaki güçlü kültürel bağların daha sağlıklı bir zeminde gelişebilmesi adına, bu tür olayların durmasını diliyoruz.

SESSİZ MÜLKİYE GEMİSİ

HASAN Ersel’i Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tanıdım. Parlak, zeki; o derecede de mütevazı, cana yakın bir dosttu. Benden üst sınıftaydı. O tarihte Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bence akademi dünyasında tartışmasız üstünlüğü olan kürsüsü Ekonometri idi. Bu kürsü, Profesör Sadun Aren’in Mülkiye’ye hediyesidir. Kürsünün mensupları ön planda mülkiyelilerdir. Üyeleri solcu diye bilinirdi ama iktisat ilmine ve analizlere katkıları bakımından hiç de öyle tek boyutlu değillerdi. Hatta siyasette sol partilerde görünenlerin bile Avrupa’da tahsillerine devam etmeleri ya da Sovyetler Birliği’nde ikamet etmelerinden sonra, dünyayı ve iktisadi yapılanmayı çok farklı şekillerde değerlendirdiklerini söyleyebilirim. Ama bir yerde sabittiler: Demokrasiye ve farklı düşünceye bağlılıkta.

YALNIZ VE HÜZÜNLÜ

Maalesef 1980’den sonra YÖK düzeni zamanında, İhsan Doğramacı’nın bazı tutarlı girişimlerinin yanında, tutarsız eylemleri de oldu. Bunların başında, Ankara ve İstanbul üniversitelerinde, kendisini etkileyen bazı taşralı üyelerin müdahaleleri gelir. Bu sıkıntılardan dolayı istifalar yaşandı. Ders programlarına yapılan lüzumsuz müdahaleleri hatırlıyorum. 1983’te Hasan’la aynı gün istifa ettik. Kıymetli bir insan olarak bir daha da Mülkiye’ye tam dönmedi. Ancak memleketinde, başta Merkez Bankası olmak üzere, devlete bağlı olan tüm sermaye kuruluşları onu istihdam etti.

Son yıllarda ağır hastalığından dolayı görüşemedik. Eşi, sevgili arkadaşımız Tülin ve kızı Zeynep fedakâr bir arkadaş olarak, kendisinin son dönemine kadar hep yanındaydılar.

Çarşamba günü, hüzünlü bir törenle Levent Camii’nden onu uğurladık. Sessiz Mülkiye gemisi yola çıkmıştı. Yalnız ve hüzünlü.

Mülkiye bürokratları böyledir. Nerede olursa olsunlar birbirlerini tanırlar. Devlete ve memlekete hizmet ederler. Sonları da çoğu zaman tantanadan uzak bir şekilde, bir avuç toprağın bağrında biter.

TV DENEN CAMA ÇIKMANIN DA KURALLARI VAR

20. yüzyılın ilk yarısında, yeryüzünün en bilgili, en entelektüel bir toplumu değildik. Ama bir özelliğimiz çok açıktı: Kadın erkek, çok edepliydik. Matbuatın dilinde edep vardı. Siyaset dünyasında, bugün kimsenin dikkat bile etmediği ağır sözler, o zaman hakaret sayılırdı. 1950’lerin ortasında, Yeşilyurt’ta bir plajda iki hanım arasındaki çekişmeyi yazmıştım. Aynı olaya tanık olan babam, eve gelen üç Rus misafir hanıma “Ben böyle bir kavgayı sizin Rusya’da görmedim; Britanyalı leydilerin çay saati gibi” demişti. Kullanılan kelimeler ve tavrı ben de hatırlıyorum.

Pazar günü TV 24’te “Arafta Sorular” adlı bir program vardı. Esra Elönü moderatörlük yapıyordu. Karşısında Peren Birsaygılı Mut vardı. Kızcağız çok heyecanlıydı; konuşması “yani”lerle doluydu. Tarkan, Filistin meselesiyle paylaşım yapmıyor diye ona “ahlaksız” dedi. Şunu açıkça söyleyeyim: Bütün dünya çalkalanıyor. Türk toplumunun, Filistin meselesiyle ilgilenme konusunda diğer toplumların önüne geçtiğini pek zannetmiyorum. Mesela Alman Cumhurbaşkanı geldiğinde Sirkeci Tren Garı’nda bir grup çıkmış; “Katil Almanya!” diye bağırıyorlardı. Doğrusu sayıları çok azdı. O anda sokaktan toplasam bu kadarını ben de bulurum. Kaldı ki Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier dürüst ve cesur tavırlı nadir politikacılardandır. Protesto edenlerin bu gerçeklerden haberi olmadıkları açık.

EDEPSİZLİĞİN BÖYLESİ

Programa dönelim. Peren Hanım dedi ki: “İlber Ortaylı, ‘Filistinliler zamanında toprak sattı’ diyor yani.” Evet, 19. yüzyılda birileri sana ederinden çok para verirse, çorak araziyi sen de satarsın. Bunu satmak şimdi kabahat oldu! Bu işleri hem Osmanlı arşivleri hem de Kudüs’teki Central Zionist Archives’te tetkik ettiğim için söylüyorum. Kızcağız devam ediyor: “Bu İlber Ortaylı’nın dediği yalancılıktır yani. Popüler tarihçiler yalancılık yapıyor.” Hanımefendinin tasnifi nedir bilmiyorum ama ben “popüler tarihçi” oluyormuşum! Ne diyeyim, vallahi billahi tarih diplomam var. Edepsizliğin böylesini hiç görmemiştim. Karşısındaki moderatör Esra Hanım sohbeti sükûnetle sürdürüyor. Yalnız onun da bir kusuru var: Gözleri yerde, bakışları hep aşağıda. Ne yazık ki güzel Türkçemizin sesli harfleri de yere dökülüyor. Efendim, sadede gelelim. Bu gibi gülünçlüklerle bu işler yürümez. TV’deki programların hâli ortada. Bu hengâmeyle, bu iletişim ve programcılık anlayışıyla bir yere varmamız çok zor.