Kraliçe II. Elizabeth

Türkiye, 31 Ocak günü hukukçu, siyaset adamı ve yazar Prof. Dr. Muammer Aksoy’u suikaste kurban edilişinin 32’nci yılında andı. Prof. Dr. İlber Ortaylı ise yakın dostu olan Aksoy’u Hürriyet için kaleme aldı.

Prof. Muammer Aksoy 1965 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde talebe oldu. Ama tanışmamız çok daha ilginçtir. Bu tarihten 1.5 sene evvel... Ankara’da Alman Kütüphanesi’nde arkeolog Dr. Mübin Beken ve Nalan Kuşlu’nun röprodüksiyonlarından oluşan bir sergide gözcülük yapıyordum. İçeri giren bir beyefendinin ilgisi ve bilgisi herkesin dikkatini çekti. Sohbet ettik. Kendisiyle daha evvel bir Bach konserinde de karşılaşmıştık.

‘BEN HUKUKÇUYUM’ DEDİ

O salonda kurulan bu sergide çok ilginç bilgileri olduğunu gördük. Bu sefer sordum: “Ben sizin müzikolog olduğunuzu zannediyorum” dediğimde uzatmadı ve “Ben hukukçuyum” dedi. Bu ilginç müzik ve arkeoloji bilgisi olan hukukçunun petrol meselesi etrafında konferanslar verdiğini de gördük. Bütün ODTÜ ve Ankara Üniversitesi talebeleri salonları dolduruyordu.

ALMANCASI NEFİSTİ

Bir müddet sonra Turizm Bakanlığı’nda davetli bir Norveçli hanıma rehberlik yaptım. Randevu listesinde Prof. Muammer Aksoy da vardı. Nefis bir Almanca konuştu. 20 yaşından sonra Almancayı bu derece iyi öğrenmek için zekâ yetmez, aşırı gayretli de olmak gerekirdi. Bize medeni hukuku öğretti. En sıkıcı ve zor konulara kolayca intibakımızı sağlayacak bir belagat ve hitabeti vardı. Siyasi davalar için büyük bir enerjiyle yüzlerce sayfa rapor yazabilir ve topluma hitap edebilirdi.

SİYASAL’DAKİ KOMİSYONDA

Bir gün onu