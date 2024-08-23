Yeni eseriyle yine Londra’da

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Daha önce Türkiye’de Göç İdaresi Binası’nda ‘İrregular’ isimli yerleştirmesi ve ‘Rene’ adlı eserleriyle adından söz ettirmişti ancak asıl çıkışını ilk kez Londra Bienali’nde sergilenen ‘Açık Yapıt’ ile yaptı.

‘Açık Yapıt’ Londra Tasarım Festivali’nde de sergilendikten sonra Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye’ye getirildi ve Taksim’de Atatürk Kültür Merkezi’nin önüne yerleştirildi.

Büyük boyutlu, farklı duyulara hitap eden bir kamusal alan yerleştirmesiydi ‘Acık Yapıt’ ve yurt dışından ödüller aldı.

Melek Zeynep Bulut bu kez yeni çalışması ‘Duo’ (İki) adlı eseriyle 14 Eylül’de Londra Tasarım Festivali’nde sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

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Eser Birleşik Krallık’ta yer alan, doğu ve batı yarımkürelerinin birleşimi, Başlangıç Meridyeni olarak kabul edilen ve Unesco Dünya Miras Listesi’nde yer alan Greenwich’te, ikonik Painted Hall’de sergilenecek.

‘Duo’, aynı zamanda Londra Tasarım Festivali 2024’ün Landmark Projeleri’nden biri olarak ziyaretçilerle buluşacak. Sanatçının kısa sürede iki uluslararası ödülün sahibi olan ve çok ses getiren ‘Açık Anıtlar’ serisinin bir parçası niteliğinde de olan ‘Duo’, sanatçının üretimlerinde karşımıza çıkan ve ziyaretçiyi esere dahil etme özelliğini de sürdürüyor.

14-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Londra Tasarım Festivali, uluslararası yeteneklere odaklanarak, “yaratıcılık, yenilik ve dünyamızı şekillendirmek için tasarımın gücünü” kutlamayı hedeflediği yeni bir misyonu ağırlıyor. Yaratıcı yetenekleri şehrin simge yapıları ile buluşturan festival, yüzbinlerce ziyaretçiyi ve onlarca ülkeyi ağırlayan, dünyanın en önde gelen tasarım festivallerinden biri olarak kabul ediliyor.

Festival; Bentley, Victoria&Albert Müzesi, Mayor of London gibi önemli oluşumların ev sahipliklerinde gerçekleşecek.

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HALDUN TANER ÖYKÜ ÖDÜLÜ YAZARLARI BEKLİYOR

Edebiyat dünyasının saygınlığını devam ettirmek anlayışıyla gerçekleştirilen Haldun Taner Öykü Ödülü yarışması bu yıl 35’inci kez yılın öykücüsünü seçecek. Milliyet Gazetesi’nin düzenlediği yarışmada başvurular 27 Eylül tarihine kadar kabul ediliyor.

Aralıksız olarak düzenlenen yarışmanın Seçici Kurulu’nda Demet Taner, Doğan Hızlan, Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Metin Celal, Ayşe Sarısayın ve Filiz Aygündüz gibi edebiyatın önemli isimleri yer alıyor. Edebiyatta isimlerini duyurmuş olanların yanı sıra edebiyat dünyasına yeni adım atmış yazarların da katılabildiği yarışmada ödül tutarı 35 bin lira olarak belirlendi.

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Yazarlar; 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Türkçe yayımlanmış öykü kitaplarının değerlendirildiği yarışmaya kendi imzalarıyla başvurabilecek. Bunun yanı sıra yayınevleri, üniversiteler, sanat ve eğitim kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri de ödül için eser sahibinin imzalı onayıyla aday gösterebilecek. Türk edebiyatının en saygın ödüllerinden olan Haldun Taner Öykü Ödülü’ne başvurmak isteyen yarışmacıların, kitaplarını en geç 27 Eylül 2024 Cuma günü saat 17.00’a kadar Milliyet Ödülleri, Milliyet Gazetesi, Demirören Medya Center, 100. Yıl Mah. 2264. Sok. No:1 Bağcılar / İstanbul adresine yurt içinden bu tarihten en az 3 gün önce, yurt dışından ise 2 hafta önce kargoya vermiş olması gerekecek.