Yaz geldi heykeller terasa çıktı

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Açık çağrı ile sergiye davet edilen sanatçıların eserleri yetkin bir kurul tarafından değerlendirilerek seçiliyor.

Teras Sergileri’nde bugüne kadar 284 sanatçının 437 yapıtı yer aldı.

Bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Teras Sergisi’nin başlığı “Bir Düş’ün İzinde” olarak belirlendi ve açık çağrıya 130 sanatçı, 147 eserle katıldı.

Seçilen 40 sanatçının eserlerinden oluşan 16. Teras Sergisi geçen hafta yapılan bir davetle sanatseverlere buluştu.









Serginin başlığı ve kavramsal çerçevesi şöyle açıklanıyor:

“Bu yıl Teras’tan bakışımızı geçmişten gelen izi sürerek geleceğe, sanatçının düşleyeceği yeni perspektiflere doğru çeviriyoruz.

Bir Düş’ün İzinde”; gerçekliğin şiirselliğe dönüştüğü; düşlerin peşinden geleceğe bizi götürecek bir ütopyanın izini de sürmektedir. Farklı perspektiften bakıldığında “iz” çok boyutlu bir sözcüktür. “İz” zaman katmanlara ayrıldığında içerisinde geçmişe atfedilmeyen, geçmişten geleceğe doğru tam da şimdi ve burada var olanın tezahürüdür aynı zamanda. Geçmişte olan bir şeye atfedilmeyendir, kendi geleceğini inşa edendir.”

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Gökdelenlerin arasındaki terasa yerleştirilmiş eserler farklı bir sergi deneyimi sunarken geçmiş, bugün ve gelecek üzerine de düşünmemizi sağlıyor.

Teras Sergileri’nin bir amacı da heykel sanatında bir birikim oluşturmak ve bu eserlerin yeni koleksiyonlara katılmasını sağlamak. Bu amaçla 2 Eylül tarihine kadar açık kalacak olan sergi yine bir davetle sona erecek ve eserler yeni koleksiyonlara doğru yola çıkacak.



GELECEK RENKLİ GÜNLERİ GÖRMEDEN GEÇMEYİN



Türkiye’nin ilk çağdaş sanat müzesi olarak koleksiyoner Sevda ve Can Elgiz tarafından 2001 yılında kurulan Elgiz Müzesi’nin kendi koleksiyonundan derlenen yeni seçkisi “Gelecek Renkli Günler” de devam ediyor.









Müzenin sürekli sergi salonunun bir bölümünde de kalıcı koleksiyon sergisi var.



Çağdaş sanatın dünyaca ünlü sanatçılarının eserlerinin de yer aldığı iki sergiyi görmeden terasa çıkmayın.

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30 YIL ARAYLA AYNI ÖDÜLÜ ALDILAR



PINAR tarafından bu yıl “Geleceğimi Resmediyorum: 2050 Yılında Dünyamız” temasıyla düzenlenen 43. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın ödülleri kazanan öğrencilere İzmir Altın Yunus Otel’de verildi.

Ödül almaya hak kazanan minik ressamlara Bisan bisiklet, kablosuz kulaklık ve profesyonel resim çantası ile malzemeleri hediye edildi.

Ödül töreninde ilginç bir tesadüf yaşandı.

Binlerce resim arasından yapılan değerlendirmeler sonucu Jüri Özel Ödülü almaya hak kazanan Yankı Tokay ödülünü ressam Betül Öztürk’ün elinden alırken, minik Yankı’nın annesi ressam Alev Akın Tokay’ın da 1994 yılında yapılan Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı kazanan öğrencilerinden olup ödül aldığı ortaya çıktı.









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Çocuğunun yıllar sonra kendisiyle aynı yarışmada ödül almasının çok anlamlı olduğunu ifade eden Alev Tokay, “Bu gerçekten bizim için anlamlı bir tesadüf. Bu yarışmaların ne kadar önemli olduğunu benim hikayemden anlayabiliriz. Ben bugün profesyonel bir ressam olarak hayatıma devam ediyorsam, bu yarışmanın önemini yadsıyamayız. Ben bugün hala yurt dışı da dahil olmak üzere ödüller almaya devam ediyorum. Yankı da benim bu ödüllerimi görünce bir yarışmaya girmek istedi. Daha önce ben de bu yarışmada ödül aldığım ve güvendiğim bir yarışma olduğu için burayı tavsiye ettim. Aynı yarışmada seneler sonra çocuğumla ödül aldığım için çok mutlu ve gururluyuz” dedi.

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Sanata ilginin ve yeteneğin ailelerdeki sürekliliği adına güzel bir örnek.