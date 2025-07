Yaşar Kemal‘den 70 yıllık uyarı

Haberin Devamı

Bursa, Karabük alevler içinde. Yangınla insanüstü bir çabayla, fedakârlıklarla mücadele eden pek çok profesyonel ve gönüllümüzü şehit verdik.

Hiç mi ders almıyoruz bu yaşananlardan?

Ne yazık ki almıyoruz.

Türk edebiyatının büyük ustası Yaşar Kemal’in bundan tam 70 yıl önce köy köy, dere tepe, dağ taş demeden 50 gün boyunca orman yangınlarının peşine düşüp nedenlerini araştırdığı röportajlarını okuyunca bir arpa boyu yol alınmadığını görüyoruz.

Cumhuriyet gazetesinde ‘Yanan Ormanlarda 50 Gün’ başlığıyla 30 Kasım 1954 günü başlayan ve 18 gün süren bu röportajlar daha sonra Türkiye Ormancılar Cemiyeti tarafından ders alınması temennisiyle kitap olarak yayımlanmış.

Turkuaz Sahaf’ın sahibi Emin Nedret İşli’nin sayesinde orijinaline ulaştığım kitaptaki röportajlar daha sonra Yaşar Kemal’in Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan ‘Röportaj Yazarlığında 60 Yıl’ kitabına da alınmıştı.

Türkiye Ormancılar Cemiyeti röportaj serisini neden kitaplaştırdığını şu cümlelerle açıklıyor: “Menfaatçilerin yıllar ve yıllardır, duraksız ve insafsızca yağma ettikleri, politikacıların kaygısızca propaganda ve tatmin konusu haline getirdikleri memleket ormanlarının kurtuluşu artık memleket münevverlerinin davayı benimsemelerine bağlı bulunduğunu biliyoruz. İşte bu bilginin verdiği kanaatle, Cemiyetimiz memleketin orman dertlerini dile getiren ve millete anlatan eserleri yayınlamayı kendine bir vazife olarak almıştır.”

Marmara Bölgesi’nden başlayıp yangınların ve yanan bölgelerin izinde Akdeniz’i kadar inen Yaşar Kemal zaman zaman elinde tırmıkla yangınlarla mücadele edenlerin arasına karışmış, kimi zaman köylüleri yangına müdahale etmeleri için ikna etmeye çalışmış, yalvarıp dil dökmüş.

16 Aralık 1954 günkü ‘Orman Dertlerinin Biricik Çaresi’ başlıklı röportajında yangın sayılarını da veriyor: “1951’de bütün yurtta 628 yangın olmuştur. Bu Orman Genel Müdürlüğü’nün verdiği rakamdır. Hiç düşünmeden bunu iki üç misline çıkarabiliriz. Neyse rakamı olduğu gibi kabul edelim. 1952 de ise yangın adedi 1282’ye yükselmiştir. Bu korkunç bir artıştır. 1938’den bu yana yangın adedi boyuna artmaktadır. 1938’de 398 yangın olmuştur. Bu yılki yangın miktarını alamadım. Yalnız bir iki ildeki yangın adedini verirsem işin korkunçluğu daha iyi meydana çıkar. Antalya’da 187, Muğla 180, İzmir’de 137. Bu yangınlar içinde fasılasız bir hafta devam etmiş yangınlar vardır. Varın gerisini de siz hesap edin. Memleketin ne büyük bir tehdit altında olduğunu görün.”

“Vakit çoktan geçti. Boş dağları, kel toprakları yeniden ormanlamağa çalışmalıyız” diyen doğa aşığı büyük yazar yazı dizisini şöyle tamamlıyor: “Türkiye topraklarının yüzde 13’ü orman diyorlar. Yüzde beş bile kalmamış. Halbuki bir memleketin topraklarının normal olarak yüzde otuzu orman olmalı.

Eğer bu topraklarda yaşamağa niyetliysek, hemen işe başlamalıyız.”

Yaşar Kemal

HER AĞAÇ BİR İNSAN OLMUŞ BASIYOR AĞIDI BASIYOR ÇIĞLIĞI

Ormancılarla birlikte yangına müdahale eden usta yazar gördüğü manzara karşısında yaşadığı dehşeti bir romancı ustalığıyla dile getiriyor:

“Bir çığrıltı, bir patırtı, bir cazırtı geliyor ki ormandan olmaya gitsin. Bir cehennem gibi yanıyor ortalık. Arada bir, bazı da üst üste top patlar gibi bir şeyler patlıyor. Yanan ormanın çığlığına, uğultusuna, korkunç, sağır edercesine uzun bir dev ıslığı karışıyor. Yalımlar göklere doğru süzülüyor. Göklerde dolanıyorlar. Ateş devi ormanın üstüne yatmış, dünyayı yutarcasına nefes alıyor. Bir deli nefesi. Yaklaşmanın mümkünü yok.

...

Her ağaç bir insan olmuş, basıyor ağıtı, basıyor çığlığı. Bir orman yangınında bulunup da ağaçların canlanarak ateşin önünden can havliyle çığlık atarak kaçıştıklarına inanan bulunmaz. Her bir ağaç başını almış kaçıyor. Suya kaçıyor.”