Yapay zekâdan müzikli edebiyat tarihi

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Türk edebiyatının yazar ve şairlerinin biyografilerini müzik eşliğinde anlatan bir albüm. Instagram ve YouTube hesaplarından da yayınlanmış. Hazırlayan ‘Yap Ayt’. Biyografisinde Türkçe edebiyat öğretmeni ve yazar olduğu bilgisi var.

‘Edebiyat Koleksiyonu’ adı verilen ve üç seriden oluşan albümlerin ilki Ahmet Hamdi Tanpınar ile başlıyor, Peyami Safa, Baki, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Oğuz Atay, Orhan Kemal, Yahya Kemal, Adalet Ağaoğlu, Halide Edip Adıvar, Halit Ziya Uşaklıgil, Cemal Süreya, Turgut Uyar, Fuzuli gibi isimlerle devam ediyor ve Kemal Tahir ile son buluyor.

Edebiyatçının eserlerinin adından yola çıkılarak oluşturulan biyografi metnine yapay zekâ ile oluşturulmuş müzik eşlik ediyor. Bir metin okunduğu için çoğunluğu rap tarzı müzikler.









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Benim ilk dinlediğim geçen hafta kaybettiğimiz Selim İleri için hazırlanan müzikli biyografi oldu.

Selim İleri’nin de olduğu serinin üçüncü koleksiyonu Behçet Necatigil’le başlıyor, Nedim, Ahmet Rasim ve Mehmet Akif Ersoy ile devam edip Ahmet Mithat Efendi ile sona eriyor.

Selim İleri’nin biyografisi, “Bir yaz akşamında ay hala güzel / Ama anılar ıssız ve yağmurlu / Gramofon hala çalıyor / Bugün cumartesi yalnızlığı var içimde / Dostlukların son günüydü / Cehennem kraliçesi seslenir camdan ay ışığında” diye devam ediyor.

Cemal Süreya’nın metni de şöyle başlıyor: “Beni öp sonra doğur beni / Deneme, portre antoloji, çeviri / Sözcüklerin efendisi / O büyük şair bir gün okudu Dostoyevski / O günden sonra kalmadı hiçbir şey eskisi gibi / Kelimelerle dans etti / Başladı sürrealist bir senfoni / Güz Bitiği / Göçebe / Şapkam dolu çiçekle /Selamlar olsun Tomris’e”

Edebiyatçının eser sayısı ne kadar çok ve kitap isimleri ne kadar yaratıcıysa hayat şarkısı o kadar şiirsel olmuş. Doğal olarak şairler albümde bir adım öne çıkıyor.

Edebiyat tarihini müzik eşliğinde öğrenin demek fazla iddialı olur ama meraklısı için güzel bir deneyim.



AŞKIN SURETLERİ



YILDIZ Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan hilye-i şerifeler, “Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler” isimli kitapta bir araya getirildi. Kitaptaki eserlerden oluşan sergi de Yıldız Holding’in Çamlıca Kampusu’nda ziyarete açıldı.









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Yazar ve sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören tarafından 10 ay süren titiz bir çalışmanın ardından yayına hazırlanan “Aşkın Sûreti Hilye-i Şerîfeler” kitabında; Hafız Osman, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi, Bakkal Arif Efendi, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın yanı sıra günümüz hattatlarından Savaş Çevik, Hüseyin Öksüz, Fuat Başar, Süleyman Berk, Ferhat Kurlu, Said Abuzeroğlu, Abdurrahman Abdi, Ary Fâris Kader, Zeyad Hayder Abdullah el-Mühendis ve İsmail Öztürk’ün de yer aldığı 35 sanatçının kaleminden 47 hilye-i şerife yer alıyor.

Sergi (0216) 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak, 09.00-17.00 saatleri arasında Yıldız Holding Çamlıca Kampusu’nda ücretsiz olarak 28 Mart’a kadar ziyaret edilebilir.

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MİNİK RESSAMLARDAN ÇEVRE DOSTU ÇİZGİLER



ÇOCUKLARIN hayal gücüne ilham veren, sanatla çevre bilincini oluşturan Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması, geleceğin ressamlarını yetiştirmek amacıyla 44 yıldır aralıksız olarak düzenleniyor. Bu yıl, “Çevre Dostu Yaşam” temasını benimseyen yarışmanın son başvuru tarihi, 25 Nisan olarak belirlendi.

Çevre bilinci oluşturmak ve doğamızın sürdürülebilirliği için yapılması gerekenleri çocukların gözünden görmek amacıyla düzenlenen yarışmaya, Türkiye’nin 7 bölgesinden 6 – 14 yaş arasındaki çocuklar ile Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki çocuklar katılabilecek.









Jüri değerlendirmeleri sonucunda 9 öğrenciye Asus Bilgisayar, 9 öğrenciye ise Samsung Tablet verilecek. 3 öğrenci de Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla 1 yıllık eğitim bursunun sahibi olacak.

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Minik ressamlar, 25 Nisan tarihine kadar www.pinar.com.tr / www.pinarcocukresimyarismasi.com web sitesi üzerinden resimlerini yükleyerek ya da kargo yoluyla göndererek başvuruda bulunabilecek. Yarışmaya katılım şartları da yine aynı web sitesi üzerinden takip edilebilir.