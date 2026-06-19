Sözde değil özde Viking

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Bütün stat bir anda sanki kuzeyin sisli denizlerinden sefere çıkan Vikingler gibi kürek çekme hareketi yapmaya başlıyor. Yürüyen merdivene oturup kürek çeker gibi çıkanların, havaalanında küçük bir kayığın içinde aynı hareketleri yaparak eğlenenlerin görüntüleri sürekli düşüyor önüme. Kısaca bir Viking istilası yaşanıyor Amerika’da.

Dünyadaki modern Viking imajının en popüler temsilcisi kuşkusuz Manchester City’de forma giyen Norveçli ünlü futbolcu Erling Haaland.

Norveç’in Irak ile oynadığı ve 4-1 kazandığı maçta iki gol atarak dünya kupası kariyerine de müthiş bir başlangıç yapan Haaland yalnızca imajıyla değil Viking geçmişine ve kültürüne sahip çıkmasıyla da biliniyor.

Sözde değil özde bir Viking olduğunu gösteren örneklerden biri geçen yıl aralık ayında yaşandı.

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Erling Haaland

Erling Haaland ve babası Alf- Inge Haaland, Aralık 2025’te bir müzayededen Norveç tarihinin kurucu metinlerinden biri olarak kabul edilen bir eseri alarak kütüphaneye bağışladılar.

Kitap, İzlandalı tarihçi ve şair Snorri Sturluson’un ‘Heimskringla’ (Krallar Destanı) adlı eserinin 1594 tarihli ilk basılı Norveççe-Danca uyarlaması. Asıl metin 13. yüzyılda yazılmış olsa da, Haaland’ın aldığı nüsha 1594’te Kopenhag’da basılan ve hukukçu Mattis Størssøn’ün çevirisine dayanan çok nadir bir baskı. Uzmanlara göre özel mülkiyette bulunan son tam nüsha.

Haaland ve babasının 1.3 milyon Norveç kronuna (yaklaşık 134 bin dolar) satın aldıkları kitap bu alanda en yüksek fiyata satılan eser olarak da kayıtlara geçti ve doğdukları kasaba olan Bryne’deki halk kütüphanesine kazandırılmış oldu.

Snorri’nin eserinin Norveçliler için, Dede Korkut’un bizim, Homeros’un Yunanlar veya Firdevsî’nin İranlılar için taşıdığı öneme benzer bir kültürel ağırlığı var.

Haaland kitabı bir koleksiyon kasasında saklanmasını değil, halkın erişimine açık olmasını şart koşarak Bryne Kütüphanesi’ne bağışladı.

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Norveç’te haber, sadece bir futbolcunun pahalı bir kitap alması olarak değil, “Viking imajına sahip modern bir Norveçlinin ülkenin en önemli Viking metinlerinden birini memleketine geri kazandırması” şeklinde yorumlandı.

SEZONUN SON MÜZAYEDESİ

ARTAM Antik Müzayede evi sezonun son müzayedesinde Osmanlı’nın son döneminden günümüz çağdaş sanatına uzanan geniş bir eser seçkisini sanatseverlerle buluşturuyor.

Ferruh Başağa

Türk resim sanatının farklı kuşaklarını ve estetik arayışlarını bir araya getiren 407. Müzayede; Ferruh Başağa, Burhan Doğançay, Nejad Melih Devrim, Fausto Zonaro, Hoca Ali Rıza, Komet, Avni Arbaş, Selim Turan, Adnan Varınca, Nuri İyem, Neş’e Erdok, Mustafa Ata, Eren Eyüboğlu, Alev Ebüzziya ve Ömer Uluç’un da aralarında bulunduğu sanatçıların karakteristik yapıtlarını sunuyor.

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Alev Ebüzziya

İSTANBUL MANZARALARI

21 Haziran’da gerçekleşecek müzayedenin öne çıkan bölümlerinden biri de İstanbul’un değişen yüzünü resim sanatının farklı dönemlerinden sanatçıların gözünden izleme imkânı sunan manzara seçkisi. Osmanlı saray ressamı Fausto Zonaro’nun ışık ve atmosfer ustalığını yansıtan kompozisyonu, Leonardo de Mango’nun İstanbul’u duyarlı bir gözlemle aktaran manzarası, Mıgırdiç Civanyan’ın Boğaz’ı şiirsel bir duyarlılıkla yorumlayan eseri ile Feyhaman Duran, Ayetullah Sümer ve Bayram Gümüş’ün kente ilişkin farklı bakışları, İstanbul’un kültürel hafızasını resim sanatı üzerinden yeniden okumaya olanak tanıyor.

Müzayedede yer alan yapıtlar 21 Haziran’a tarihine kadar www.artam.com adresinde ve Maçka’daki Antik Palace’ta görülebiliyor.

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Burhan Doğançay

KÜLTÜR HATLARI VAPURU KALKIYOR

İSTANBUL’un kültürel hafızası, çağdaş sanatın dinamizmi ve denizin ilham veren sesi, 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Kültür Hatları Festivali ile bir araya geliyor. Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez küratörlüğünde Sanatatak tarafından hazırlanan festival programı, İş Vapur’un benzersiz atmosferinde iki gün boyunca katılımcılarla buluşuyor. Program, ses ve dans atölyelerinden konuşmalara, münazaralardan okuma tiyatrosuna uzanan zengin ve çok disiplinli bir içerik sunuyor.

Festivalin ilk günü, müzisyen ve Vokal Akademi’nin genel koordinatörü Ezgi Barhan’ın vapurun salınımını performansa dönüştüren ‘Ses ve Dans Atölyesi’ ile başlıyor.

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Etnomüzikolog Prof. Dr. Evrim Hikmet Öğüt, festivalin ikinci gününde ‘Deniz Kızı Eftelya’ üzerinden İstanbul’un kültürel hafızasına farklı bir perspektiften bakacak. İş Sanat’ın büyük ilgi gören çocuk kitabı Müzede Gör-II: ‘Özlem’ ve Soyut & Somut Kardeşler, her yaştan izleyiciye hitap eden bir okuma tiyatrosu olarak güverteye taşınıyor. Ayşegül Sönmez moderatörlüğündeki sürprizlerle dolu ‘Sanatatak Quiz’in ardından festival, yine deniz şarkılarından oluşan karaoke ile sona erecek.

İş Vapur’un ev sahipliği yapacağı Kültür Hatları Festivali’nin biletlerini Biletix’ten temin edebilirsiniz.



