Sina Akyol’a veda... 'Su Tadında' bir şiir ustasıydı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 17. İstanbul Bienali geçen yıl planlanan tarihte, COVID-19 pandemisi nedeniyle yapılamamıştı.

Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’in üstlendiği 17. İstanbul Bienali’nin sergileri 17 Eylül-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul’u dünya sanat gündeminin ilk sıralarına taşıyan bienal, pandemiyle birlikte toplumsal ve çevresel sorunların tırmanışına da tanıklık ettiğimiz bu dönemde; ölçeği, yöntemi ve hedefleri açısından önceki edisyonlardan farklılaşacak.

Eli Bensusan’ın ‘Körlerin Güneş Saati’ adlı çalışması Tasarım Bienali’nin kalıcı eserlerinden biri olarak Kadıköy’e yerleştirilmişti.

Tüm duyuları harekete geçirecek, görsel sanatların ötesine uzanan çok disiplinli üretimlere ev sahipliği yapacak. Bienal kapsamında geleneksel sanat mekânlarındaki sergilerin yanı sıra aralarında sahaflar ve kafelerin de bulunduğu, şehrin belleğinde yer etmiş mekânlar da kullanılacak. Yeni normalimizin bu ilk bienali zihin dünyamızda bakalım nasıl kapılar açacak?

TASARIM BİENALİ YAPILMIYOR

Sanat dünyasının merakla beklediği bu bienalin detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak. İKSV’nin düzendiği bir diğer bienalle, Tasarım Bienali ile ilgili vereceğim haber ne yazık ki üzücü. İlki 2012 yılında düzenlenen, tasarımın hayatımızın içindeki yerini sorgulayan Tasarım Bienali 2023 yılında yapılmayacak. İKSV, bienali bir süreliğine askıya alma kararı vermiş.

Tasarım Bienali’nin eksikliğini sadece takip edenleri değil, şehirde yaşayanlanlar da hissedecek. Bienal kapsamında üretilen eserlerin bazıları kalıcı olarak kente armağan ediliyordu çünkü. Kalıcı eser bırakma geleneği umarım İstanbul Bienali tarafından sürdürülür.

SANATIN YENİ ‘RADAR’I