Selçuk Demirel’in çizgileriyle ‘Yerle gök arasında’

O günlüğün çevre felaketine ait notlardan oluşan sayfalarını ‘Yerle Gök Arasında’ sergisinde bir araya getirmişti.

Fransa’da yaşayan ve çizimleri Le Monde, Le Monde Diplomatique, The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal gibi dünyanın saygın gazete ve dergilerde yayımlanan Selçuk Demirel’in yaklaşık 35 yıllık eserlerinden bir seçki içeren ‘Yerle Gök Arasında’ başlıklı sergi, Institut Français Türkiye tarafından geçen yıl İstanbul’da açılmıştı. Çevre, iklim değişikliği ve göç sorunları üzerine Demirel’in desenlerini bir araya getiren sergisi Ankara ve Eskişehir’den sonra bugün Bursa Nilüfer Belediyesi Meteor / Balat Kültürevi’nde açılıyor.

Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür Derneği ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen serginin saat 18.30’da gerçekleştirilecek açılışına sanatçı Selçuk Demirel, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton da katılacak.

CENNET GEZEGENİ CEHENNEME ÇEVİREN İNSANIN YANSIMALARI

Demirel’in “Cennet gezegeni cehenneme çeviren insanın yansımalarına” yer verdiği desenleri için hazırlanan katalog metninde şöyle deniyor:

“Hayatın kasvetli gerçeklerinin bunaltıcı hâle geldiği, harekete geçmemize dair verilen her ihtarın bizi felce uğrattığı bir zamanda Selçuk’un kalemi bizi hem yatıştırıyor hem de canlandırıyor. Çünkü Selçuk Demirel vizyon sahibi bir şairin yumuşaklığını ve keskinliğini dışa vuruyor. Bu retrospektif bizi, çevre ve sürdürülebilir kalkınma konusunun uluslararası düzeyde bahsedilmeye başlandığı, ancak günümüzün küresel ve mecburi farkındalığının olmadığı 1990’lı yılların başlarına kadar uzanan çizimlere geri götürüyor. 30 yılı aşkın bir süredir, sanatçı şiirsel ya da yakıcı imgelerle bizi sarsıyor, bazen bize uzun uzun öğütler veriyor, sıklıkla da bir yol açıyor. Bizi bir araya getiren ve kurtaran bir gülümsemeyi tetikleyerek bizi yeniden harekete geçiriyor. Bu sergi turuyla Selçuk’un eserlerini karakterize eden bu insanlık dolu keskin şiirselliğin bize (yeniden) ilham vermesini dileyerek, bu şiirselliğe saygı duruşunda bulunmak istiyoruz.”

Doğayla uyum içinde yaşayamayan insanın hoyratlığını, çevreye verdiği zararları mizahi bir dille hatırlatarak uyarıyor bizi Selçuk Demirel.

Son olarak geçen yıl Yapı Kredi Yayınları tarafından ‘Bambaşka Kediler’ adlı yayımlanan Demirel’in yeni çalışması ‘Canavarlar’ın hazırlık aşamasında olduğu haberini de buradan vermiş olayım.

YILIN İLK MÜZEYDESİ

ARTAM Antik AŞ. yılın ilk müzayedesinde yer alan sanatçıların eserlerini açıkladı. Kurumun 397’nci müzayedesinde Nejad Melih Devrim, Ömer Uluç, Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Neş’e Erdok, Turan Erol, Albert Bitran, Fikret Mualla, Adnan Çoker, Avni Arbaş ve Abidin Dino’nun da aralarında yer aldığı ustaların yapıtlarını satışa sunuyor.

16 Şubat’ta gerçekleşecek müzayedenin öne çıkan eserlerinden biri Nejad Melih Devrim’in (1923-1995) ‘Altitudes’ adlı tablosu. Tuval üzerine yağlıboya, 1955 tarihli 81x65 cm. ebatlarındaki tablo Michel Seuphor’un ‘Soyut Resmin Sözlüğü’ kitabının yayınlanması vesilesiyle 1957 yılında Creuze Galerisi’nde sergilendi. Bu etkileyici tuval üzeri yağlıboyaya kitabında yer veren Seuphor, Nejad’ın resmine dair şunları yazmıştı: “Onun eserlerine alışkanlıklarımızı -görsel alışkanlıklardan bahsediyorum- bir kenara bırakarak bakmalıyız. Bu durum başka alışkanlıklar edinmemize neden oluyor: Nejad’ın alışkanlıklarını. Sadece resimle, büyük bir kuralsızlıkla, küçük bir dürtüyle seyircisine resme bir sürü şiir katma fırsatı verir.”

Müzayedede Ömer Uluç’un farklı dönemlerine odaklanan eserleri, Burhan Doğançay’ın ‘Koniler’den ‘Kurdeleler’e farklı serilerinden örnekler, Erol Akyavaş’ı tanımlayan, kuşbakışı görünümlü ‘Kaleler’i, Turan Erol’un renkçi ve duygusal bir anlatımla ortaya koyduğu doğa görünümleri müzayedenin yıldızları olarak dikkat çekiyor.

Müzayede ayrıca Fikret Otyam, Gencay Kasapçı ve Şeref Bigalı’nın aile koleksiyonundan gelen özel yapıtları, Avni Arbaş’ın özellikle ‘Balıkçılar’ konulu çalışması dikkat çekiyor.

Günümüz resminin güçlü isimlerinin de aralarında bulunduğu müzayededeki tüm yapıtlar 16 Şubat tarihine dek www.artam.com adresinde ve Antik Palace’ta görülebilir.