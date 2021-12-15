Şehzade’nin sıra dışı dünyası

Çevirmen, tiyatro eleştirmeni ve editör Seçkin Selvi’nin yakın Türkiye tarihiyle harmanlanmış hayatını anlatan bir kitap hazırladı Zeynep Miraç. Adı, ‘Seçkin-Ödünsüz bir yaşam’. Kitabının arka kapağında şöyle tanıtılıyor Selvi: “Yüzyıllık Yalnızlık gibi bir başyapıtı, bir başka çevirisi nedeniyle Sağmalcılar Cezaevinde yatarken, koğuşun keşmekeşi içinde, aklı dışarıdaki çocuklarındayken Türkçe’ye kazandırmış bir kadın...

Üretmekte direnen, teslim olmayan, yakın tarihin karanlık günlerinden nasibini fazlasıyla alsa da yaşam sevincini ve mizah duygusunu hiç kaybetmeyen...”

Geçim sıkıntıları, tutuklanmalar, polis takipleri, hapisler ve üretmekle geçen dolu dolu bir hayat.

Parasızlık yüzünden sık değiştirilen evlerden birinin kiralanma macerasında yakın dostu, karikatürün büyük ustası Oğuz Aral giriyor devreye. Cihangir’de bulduğu kiralık daire için kontrat yapmaya gittiğinde ev sahibi tek başına gelmiş bir kadını gözü tutmamış olacak ki kefil istiyor. Seçkin Selvi de Oğuz Aral’ı telefonla arayarak kefil olması için çağırıyor. Oğuz Aral atlayıp geliyor hemen ama yanında nüfus kâğıdı yok.









“Nüfus kâğıdım yok ama siz benim çizdiğim Utanmaz Adam karikatürlerini biliyor musunuz?”