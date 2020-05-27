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Ä°hsan YÄ±lmaz

Ä°hsan YÄ±lmaz

iyilmaz@hurriyet.com.tr

SatmadÄ±lar baÄŸÄ±ÅŸladÄ±lar

27 MayÄ±s 2020

DayanÄ±ÅŸmanÄ±n içi boÅŸ bir kavram olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n pek çok örneÄŸini görüyoruz her geçen gün. 

Bunlardan birisi de sanat dÃ¼nyasÄ±ndan geldi.

Pek Ã§ok sanatÃ§Ä± ve koleksiyonerin yaptÄ±ÄŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸlardan oluÅŸan eserler, Artam Antik AÅžâ€™de mÃ¼zayedeye Ã§Ä±kÄ±yor.

TÃ¼m geliri Ä°stanbul TÄ±p FakÃ¼ltesi VakfÄ±â€™na baÄŸÄ±ÅŸlanacak mÃ¼zayede 30 MayÄ±s Cumartesi gÃ¼nÃ¼ internet Ã¼zerinden online olarak gerÃ§ekleÅŸecek.

BaÄŸÄ±ÅŸÃ§Ä±lar arasÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nde gelen sanatÃ§Ä±larÄ± bulunuyor.

SatmadÄ±lar baÄŸÄ±ÅŸladÄ±lar

Devrim Erbilâ€™inÂ â€˜Ä°stanbul KuÅŸbakÄ±ÅŸÄ± ve Renkâ€™ konulu tuval Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, Ahmet GÃ¼neÅŸtekinâ€™in â€˜Zeusâ€™un TaÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ±â€™ adlÄ± eseri, Ahmet Oranâ€™dan gÃ¶rkemli bir soyut Ã§alÄ±ÅŸma ile Ekrem YalÃ§Ä±ndaÄŸâ€™Ä±n â€˜Maviâ€™, Kemal Ã–nsoyâ€™un â€˜AÄŸaÃ§â€™, Azade KÃ¶kerâ€™in â€˜SarÄ± Koltukâ€™ ve Fevzi KarakoÃ§â€™un â€˜Atlarâ€™ adlÄ± eserleri ilk kez satÄ±ÅŸa sunulacak.ÂEbru Uygun da tuval eseri ile mÃ¼zayedeye destek veren isimlerden.

BaÄŸÄ±ÅŸ mÃ¼zayedesinin gerÃ§ekleÅŸmesinde bÃ¼yÃ¼k payÄ± olan ArtON galeri de bÃ¼nyesinde bulundurduÄŸu sanatÃ§Ä±lar Ahmet Ã‡erkez, Burcu Erden, Erman Ã–zbaÅŸaran, Olcay KuÅŸ ve Olgu Ãœlkencilerâ€™in eserlerini baÄŸÄ±ÅŸlamÄ±ÅŸ.

MÃ¼zayedeye eser veren koleksiyoncular arasÄ±nda Nil Duran, Demet Ã‡etindoÄŸan, Deniz Artun, Emin Hitay, Eda Ã–zsoy, Rahmi EyÃ¼boÄŸlu gibi isimler bulunuyor.Â 

Galeri ve koleksiyonerlerin baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± eserler arasÄ±nda Adnan Ã‡oker, Ali Atmaca, Balkan Naci Ä°slimyeli, Bedri Rahmi EyÃ¼boÄŸlu, Burhan DoÄŸanÃ§ay, Canan Tolon, Cihat Burak, Eren EyÃ¼boÄŸlu, ErtuÄŸrul AteÅŸ, GÃ¼lÃ§in AnÄ±l, Kezban Arca BatÄ±beki, Mehmet GÃ¼n, Memduh Kuzay, Mustafa Ayaz, ve Nedim GÃ¼nsÃ¼r imzalÄ± eserler yer alÄ±yor.

TÃœM ESERLERÄ°NÂ AÃ‡ILIÅž FÄ°YATI 2020 TL

Her eserin mÃ¼zayedeye Ã§Ä±kÄ±ÅŸ fiyatÄ± doÄŸal olarak farklÄ±dÄ±r. Ancak bu kez sembolik bir aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ fiyatÄ± belirlenmiÅŸ ve tÃ¼m eserlerin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ fiyatÄ± 2020 TL.

MÃ¼zayedede en yÃ¼ksek teklifi veren alÄ±cÄ±lar, tÃ¼m tutarÄ± Ä°stanbul TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi VakfÄ± hesaplarÄ±na yatÄ±rarak eserlere sahip olabilecekler.

SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na teÅŸekkÃ¼rÃ¼nÃ¼zÃ¼ eser sahibi olarak yapabilirsiniz. MÃ¼zayedeye giren eserleri gÃ¶rmek iÃ§in Ä°stanbulâ€™da olanlar sokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±p Artam Antik AÅž sergi salonlarÄ±nÄ± ziyaret edebilir. MÃ¼zayede online olduÄŸuna gÃ¶re bÃ¼yÃ¼yÃ¼ bozmayayÄ±m, evde ve saÄŸlÄ±klÄ± kalayÄ±m diyorsanÄ±z www.artam.com adresinden online kataloÄŸa ulaÅŸabilirsiniz.

SAHNELENEN EN GÃœZEL OYUN

SalgÄ±nÂ nedeniyle sezonun en hareketli ayÄ±nda perdeleri kapatmak zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ± tiyatrolar. KapalÄ± mekÃ¢nlar sÃ¶z konusu olduÄŸu iÃ§in â€˜normalleÅŸmeninâ€™ tiyatrolara tam olarak ne zaman uÄŸrayacaÄŸÄ± da belli deÄŸil. Sadece giÅŸe geliriyle ayakta duran kÃ¼Ã§Ã¼k bÃ¼yÃ¼k tÃ¼m Ã¶zel tiyatrolar ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir sÃ¼recin iÃ§inde. Neyse ki son gÃ¼nlerde pek Ã§ok alanda belirmeye baÅŸlayan dayanÄ±ÅŸma ruhu tiyatro dÃ¼nyasÄ±nda da gÃ¼ndemde. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Tiyatro Kooperatifi tarafÄ±ndan duyurulan â€˜bizdeyerinayriâ€™ adlÄ± kampanya, mekÃ¢n kirasÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere sabit giderlerini karÅŸÄ±lamakta zorlanan Ã¶zel tiyatrolarÄ±n oyunlarÄ± iÃ§in sezonda kullanÄ±lmak Ã¼zere Ã¶n bilet satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lÄ±yor. 23 tiyatronun dahil olduÄŸu kampanyadan tek ya da Ã§oklu bilet alarak ÅŸimdiden yerinizi ayÄ±rabilirsiniz. Hangi oyuna ve ne zaman gideceÄŸinize ise sezonda karar verebiliyorsunuz.

SatmadÄ±lar baÄŸÄ±ÅŸladÄ±lar

ÃœNLÃœ Ä°SÄ°MLERÂ SESLENDÄ°RDÄ°

DÃ¼n baÅŸlayan bir baÅŸka dayanÄ±ÅŸma kampanyasÄ± ise â€˜DayanÄ±ÅŸmanÄ±n 100â€™Ã¼ Åžiirâ€™ adlÄ± platform tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Bu platformu, COVID-19 krizinin patlak verdiÄŸi ilk hafta tiyatro yapÄ±mcÄ±sÄ± Emre Feza Soysal, tiyatro sanatÃ§Ä±larÄ± Tilbe Saran, Ali DÃ¼ÅŸenkalkar, Ã‡aÄŸlar Ã‡orumlu, sosyal giriÅŸimci Mehmet SarÄ±ca ve tiyatro eleÅŸtirmeni, gazeteci arkadaÅŸÄ±mÄ±z Bahar Ã‡uhadar kurmuÅŸ. GeÃ§tiÄŸimiz haftalar boyunca yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri Ã§alÄ±ÅŸma sonunda yayÄ±nevlerinden ve ÅŸairlerden izinlerini aldÄ±klarÄ± ÅŸiirleri tiyatro ve sinema dÃ¼nyasÄ±ndan 100 ismin okumasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸlar. Listede kimler yok ki? Platformun kurucu ekibindeki sanatÃ§Ä±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra Genco Erkal, Metin AkpÄ±nar, Sumru Yavrucuk, Demet AkbaÄŸ, Canan ErgÃ¼der, Demet Evgar, Mert FÄ±rat, Ozan GÃ¼ven, Åžebnem Bozoklu, Mehmet AslantuÄŸ...

NÃ¢zÄ±mâ€™dan Shakespeareâ€™e, Turgut Uyarâ€™dan Didem Madakâ€™a pek Ã§ok ÅŸairin ÅŸiirlerini seslendirdikleri videolar platformun web sayfasÄ±nda (www.dayanismanin100usiir.org) izlenebiliyor. AmaÃ§, bu videolar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÄŸÄ±msÄ±z tiyatrolarda Ã§alÄ±ÅŸan ancak ÅŸu anda gelirini yitirmiÅŸ olan tiyatro emekÃ§ilerine destek saÄŸlamak. Åžiir videolarÄ±nÄ± izleyenler web sayfasÄ±ndaki baÄŸÄ±ÅŸ butonu Ã¼zerinden dilediÄŸi kadar destek olabilecek. Platforma baÅŸvuran ve ÅŸu anda iÅŸsiz olan oyuncusundan Ä±ÅŸÄ±kÃ§Ä±sÄ±na, dekorcusundan giÅŸe gÃ¶revlisine tiyatro Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da sistemden temel ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in (market alÄ±ÅŸveriÅŸinden fatura Ã¶demeye kadar) kullanabilecekleri birer online alÄ±ÅŸveriÅŸ kartÄ± temin edebilecek.

Evet, tiyatro dÃ¼nyasÄ±nda sahnelenen en gÃ¼zel oyunun adÄ± da ÅŸu gÃ¼nlerde â€˜dayanÄ±ÅŸmaâ€™.

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Ä°hsan YÄ±lmaz Ä°hsan YÄ±lmazTÃ¼m yazÄ±larÄ±
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