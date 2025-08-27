Sanat dünyasında ‘Susma Bitsin’ depremi

Haberin Devamı

İfşa olan sanatçıların sergileri ve işbirliği yaptığı projeler iptal edilirken suçlanan yazarların yazılarını yayımlayan sanat portalları geçmişe dönük temizlik yaptıklarını açıkladı. Hatta kurucusu ifşalanan bir portal yayınını kapattı.

‘Susma Bitsin’ akımıyla ilgili en somut adımlardan birini Arter attı ve yayımladığı bir bildiriyle kamuoyuna duyurdu.

Sanatçı Cemil Batur Gökçeer hakkında çıkan taciz ve cinsel şiddet ifşaları üzerine Arter 11 Eylül’de açılması planlanan ‘Biraz Daha Zamana İhtiyacım Var’ başlıklı grup sergisinden sanatçının eserinin çıkarıldığını duyurdu:

“Arter, son günlerde sosyal medyada yer alan paylaşımları dikkate alarak, eylül ayında açılması planlanan ‘Biraz Daha Zaman İhtiyacımız Var’ başlıklı grup sergisinin 21 sanatçısından biri olan Cemil Batur Gökçeer’in eserinin sergide yer almaması yönünde karar almıştır.

Programdaki yerini şimdilik durdurduğumuz bu sergiyi, herkes için güvenli, saygılı ve eşitlikçi bir alan oluşturmak önceliği çerçevesinde, hassasiyetle yapılacak gerekli düzenlemelerin ardından sizlerle buluşturmayı amaçlıyoruz.”

Ankara’daki ‘Ka Görsel Kültür ve Sanatsal Düşünce İçin Mekân’ da sanatçı ile yürütmekte olduğu projeleri ve işbirliklerini durdurduğunu açıkladı.

HASAN CEMAL KİTAPLARINI ÇEKTİ

Yayın dünyasındaki ifşaların odağında ise bir yayınevi var. SRC Kitap kurucusu ve sahibi olarak bilinen Fırat Acar hakkında sosyal medyada yapılan ifşalar sonucunda gazeteci yazar Hasan Cemal kitaplarını çektiğini açıkladı. Yayınevinin ortaklarından olduğu anlaşılan ve Fırat Acar’la ilişkisi olduğunu açıklayan ‘Derin @GecmisUzak’ adlı hesabın ifşaları sadece bir taciz değil dolandırıcılık hikayesini de barındırıyor.

İki ayrı kadın kullanıcı tarafından Fırat Acar hakkında yapılan ifşalardan sonra Hasan Cemal “SRC ile ilişkilerimi kesiyorum, yayınlanan iki kitabımı da çekiyorum” açıklamasında bulundu.

Şu ana kadar yapılan ifşalara verilen bu tür tepkiler ve atılan somut adımlar diğer susanları da cesaretlendirecektir.

MÜZEDE SAHNE KURULUYOR

SAKIP Sabancı Müzesi’nin farklı disiplinleri ağırladığı etkinliklerden ‘Müzede Sahne’ bu yıl 4-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sabancı Vakfı’nın ana desteğiyle uzun yıllardır devam eden Gösteri Sanatları Günleri, sanat yönetmenliğini Ayşe Draz’ın üstlendiği çok katmanlı programıyla dikkat çekiyor.

‘Karşılaşmalar ve Ötesi’ temasıyla düzenlenen Müzede Sahne’nin ana sahne programında; sezonun öne çıkan yapımlarından olan geleceğe dair ihtimalleri ironik ve şiirsel bir dille yorumlayan ‘Yarın Belki de’, Afife Tiyatro Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülünü alan ve aile içi şiddeti bir kadının hayat hikâyesi üzerinden ele alan ‘Kızlar ve Oğlanlar’ ve uluslararası prestijiyle öne çıkan ‘L’Addition’ yer alıyor. İlk kez Avignon Tiyatro Festivali’nde sahnelenen ve festivalin en çok konuşulan yapımları arasında gösterilen L’Addition, komik ve kışkırtıcı diliyle seyircisini güldürürken, rahatsız edici sorularla da yüzleştiriyor. Bu dikkat çekici yapım, MÜZEDE SAHNE kapsamında Türkiye’de ilk kez sahnelenecek.

Programda yer alan Bahçede Karşılaşmalar bölümü ise farklı disiplinlerden sanatçıların performanslarını içeriyor.



‘Yarın Belki de’ oyununda Aslı İçözü ve Şerif Erol sahne alacak.