 Sakarya Savaşı’nın belgeleri satılabilir mi

Yayın dünyası bir yandan dövize bağlı olarak artan maliyetler nedeniyle zorluklar yaşarken, bir yandan da bir türlü önüne geçilemeyen korsan yayınla mücadele ediyor. Ay başında ‘acil’ koduyla bir çağrı yapmışlar ve “Devlet, birçok sektöre uyguladığı gibi, yayıncılık sektörüne destek ve teşviklerini artırmalı, dövize bağlı olarak aşırı yükselen hammadde ve telif maliyetlerimiz için acil ek kaynak yaratmalıdır” diyerek sorunlarını ve çözüm önerilerini maddeler halinde dile getirmişlerdi.

YAYIN dünyası bir yandan dövize bağlı olarak artan maliyetler nedeniyle zorluklar yaşarken, bir yandan da bir türlü önüne geçilemeyen korsan yayınla mücadele ediyor. Ay başında ‘acil’ koduyla bir çağrı yapmışlar ve “Devlet, birçok sektöre uyguladığı gibi, yayıncılık sektörüne destek ve teşviklerini artırmalı, dövize bağlı olarak aşırı yükselen hammadde ve telif maliyetlerimiz için acil ek kaynak yaratmalıdır” diyerek sorunlarını ve çözüm önerilerini maddeler halinde dile getirmişlerdi.

Yıllardır değişmeyen en önemli sorunlarının başında korsan yayın geliyor. Büyük bir emek hırsızlığı korsan yayıncılık. Ve bir türlü önü kesilemiyor.

SARAMAGO VE OĞUZ ATAY DA VAR

Telif hakları ihlallerine karşı yoğun bir mücadele sürdüren Yayıncılar Meslek Birliği (YAYBİR), 2021 yılı korsan yayın raporunu açıkladı.

Kurgu, kurgu dışı kitaplarda 2021’de en çok korsana düşen, kitapları en çok basılan yazarlar sıralamasında üç kitapla Gülseren Budayıcıoğlu ilk sırada yer alıyor. Kitapları çok satan Budayıcıoğlu, korsanların da gözdesi durumunda. Onu iki kitapla Jose Saramago ve Jose Mauro de Vasconcelos takip ediyor.

Budayıcıoğlu