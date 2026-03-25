 Şairin ‘vefat’ manifestosu

Onur Caymaz, yayın dünyasının tanınmış bir ismi. Şair, romancı, öykü ve deneme yazarı. Pek çok önemli ödülün sahibi.

Edebiyat dünyasında yeni olan ikinci imzanın sahibi şair Sait Vefa yani Vefa T. Kitaptaki biyografisinden öğrendiğimize göre 1979 yılında Adıyaman’da doğdu. Üniversiteyi Ankara’da okudu. Öğretmenlik yaptığı okul Hatay Depremi’nde yıkılınca Bozcaada’daki eniştesinin yanına göçtü. Şiirleri, Kitaplık dergisinde yayımlandı. Ölmüş öğrencilerini unutamadı. Onur Caymaz ile Bozcaada’da tanışıp dost oldular. 2025 yılında bir yaz gecesi, sabaha karşı Bozcaada’da intihar etti.

Vefa T.’nin bu kısa ve trajik hayat hikayesinin aslında bir manifesto olduğunu kitaba yazılmış 12 sayfalık ‘Vefa T, Onur ve Ötekiler…’ başlıklı önsözden anlıyoruz.

2025 yılında İspanya’ya taşınan Onur Caymaz bir yandan artık geride bıraktığı Türkiye’deki edebiyat ortamıyla hesaplaşmasını yaparken diğer yandan Vefa T’nin de gerçek hikayesini anlatıyor.

VEFA T. NASIL ORTAYA ÇIKTI

Onur Caymaz şiirlerinin dergilerde yayınlanmamasına, kendisine bir tür ambargo konmasına karşı yaratmış şair Vefa T.’yi.

Ahmet Güntan’ın Kitaplık dergisinde yayımlanan bir şiirini beğenmediğini yazınca hayli gürültü kopmuş, sonrasında dergilere gönderdiği şiirleri yayımlanmamaya başlamış.

Kendisine bütün kapıların kapandığını hissettiği dönemde yazdığı ve bu kitabına da aldığı ana başlığı ‘Örümcek’ olan uzun, destansı şiirini Vefa T. imzasıyla göndermiş dergiye. Bir kimlik uydurmuş yeni yarattığı şaire. Adı Sait Vefa, memur, tanınmasın diye Sait Faik’ten gelen Sait’in son T’sini kullanıyor. Adıyaman’ı eski kitaplarına gönderme yaparak uyduruyor, sonra Bozcaada ve eniştesinin evini.

Sait T. olarak gönderdiği bu şiirler hemen yayımlanıyor, telifi ödeniyor. Onur Caymaz’a kapanan kapılar böylece Sait T.’ye ardına kadar açılıyor.

Şiirleri beğenilmediği için değil adı Onur Caymaz olduğu için yayınlanmadığını kanıtlıyor böylece.

Bu şiirleri kitaplaştırmaya karar verdiğinde de oynadığı bu oyunu yazdığı önsözle açıklıyor ve yarattığı Vefa T. ismini ‘vefat’ olarak birleştiriyor. Son noktayı da şöyle koyuyor:

“Vefa da Adıyaman’dan çıktığı gurbet illere, bir temmuz sabahı, Bozcaada’da son veriyor. Orada şimdi, gecenin sabaha vardığı bir vakitte, Vefa, ceplerine taşlar doldurup, Woolf gibi aynı, ay ışığının sessizliğinde, edebiyatı, şiir oyununu, üç paralık şairlik hırslarını, iktidar olmanın arsızlığını sulara bırakıyor, gömlek cebinden kurşun kalemini çıkarıp bir kez öperek, üç kez öperek, kutsayarak; bu çocuk hep şiire, ölüme ve aşka inandı çünkü… Denize doğru ilerliyor, son kez ayaklarının kumlanmasına gıcık olacak. Gıcığın tekiydi zaten hep. Sulara yürüyor riyalarını yüzlerine vurarak; küçücük bir intihar.”

İntihar Süsü, edebiyat dünyasında uzun süredir görmediğimiz bir oyun ve manifesto. Kitabın bu tür mizansenleri seven Enis Batur yönetimindeki yayınevinden çıkması da sürpriz değil.

BİR SANAT ESERİ OLARAK KİTAP

KİTAPLARI bir sanat eserine dönüştüren Turan Aksoy’un ‘İçeriye Doğru’ adını verdiği sergisi Kıbrıs Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te açıldı.

Aksoy, fikirlerini kimi zaman resme, kimi zaman üç boyutlu bir yapıya, kimi zaman fotoğraf ya da kitaba dönüştürüyor. Kitaplarını açık sayfalarla, metinler ve görseller halinde sergilemeyi tercih eden sanatçı, arkalı-önlü sayfaların sergilenmesine olanak sağlamak amacıyla her kitaptan iki adet ciltlenmemiş kopya saklıyor. Kitaplarda yer alan fotoğraf ve metinlerin büyütülmüş parçalarının da kullanıldığı sergilemede her kitap, mekân içinde sanki başlı başına bir sergi gibi konumlanıyor.

Sergide sanatçının ‘Gölge Üçlemesi’ olarak adlandırdığı ‘Minyatürün Gölgesi’, ‘Yanıltıcı Bir Gölge’ ve ‘Durmaksızın Değişen Gölge’ ile birlikte ‘Kralmışsın Gibi’, ‘Deplasman’ ve ‘İçeriye Doğru İmkânsız Bir Köprü’ adlı kitapları sergileniyor.

Sanat tarihiyle güncel olayları kitap formundaki eserleriyle yorumlayan Turan Aksoy’un ‘İçeriye Doğru’ sergisi 11 Nisan’a kadar Lefkoşa Müftü Raci Efendi Sokak’ta bulunan ARUCAD Art Space’te görülebilir.

EDHEM ELDEM’DEN TARİH VE MÜZECİLİĞİ DİNLEYİN

GALATASARAY’daki Yapı Kredi Müzesi’nde ocak ayında açılan ‘Islık Çalan Hafıza’ sergisi devam ediyor. Müzenin koleksiyonunu çağdaş sanatla yan yana getirerek geçmişle bugünü aynı mekânda konuşturan; arşiv, koleksiyon ve hatırlama fikrini sabit bir miras olarak değil, bugünle yeniden kurulan canlı bir alan olarak yorumlayan sergide Akram Zaatari’nin yanı sıra Hilal Can ve Michael Rakowitz’in işleri yer alıyor.

Tiyatro ve gösteri tarihinden Osmanlı dönemi arkeolojik kazılarına ve Mezopotamya’ya uzanan bir anlatı sunan sergi kapsamında bugün Prof. Dr. Edhem Eldem bir konuşma yapacak. Eldem, serginin ve Zaatari’nin düşündürdüklerini açarak tarih, arkeoloji ve müzeciliğin karmaşık ilişki ve katmanlarını ele alacak.

Osman Hamdi Bey’in 1887’de Sayda’da yürüttüğü Sidon Kral Nekropolü kazılarından yola çıkan Zaatari, “Üstte ve Altta” adlı yerleştirmesinde, “Yer altından bir şeyi çıkarırken yer üstünde nelerden vazgeçiyoruz?” sorusunu soruyor.

Kökleri Osman Hamdi Bey’in ailesine dayanan Eldem’in konuşması Yapı Kredi Kültür Sanat – Loca’da 16.00’da başlayacak.



