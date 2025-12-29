Sabahattin Ali’yi öldüremediniz

Haberin Devamı

Türk edebiyatının büyük ustasının kült eseri Kürk Mantolu Madonna’nın İngilizce çevirisi son dönemde tam anlamıyla batıyı fethetmiş durumda.

Penguin Classics tarafından 2016 yılında İngilizceye çevrilen Kürk Mantolu Madonna’nın ‘Gurur ve Önyargı’ gibi İngiliz edebiyatının dev klasiklerini geride bıraktığını ve 30 bin satış rakamına ulaşarak rekor kırdığını yazmıştı Gökçe Aytulu bu sayfadaki köşesinde.

Son olarak dünyaca ünlü model ve sosyal medya fenomeni Kendall Jenner, 285 milyon takipçinin olduğu Instagram hesabında yayımladığı görselde kitabın İngilizce baskısı Madonna in a Fur Coat’ı gösterdi. Jenner, kitap kapağını içinde kaleminin bulunduğu bir defterle birlikte paylaştığı eseri not alarak okuduğunun mesajını da verdi.

Sabahattin Ali’nin ilk kez 1943 yılında yayımlanan Kürk Mantolu Madonna romanı Türkiye’de de 2010 yılından itibaren yeniden okurun ilgisini çekmiş ve çak satanlar listelerinin vaz geçilmezi olmuştu.

1948 yılında yurtdışına kaçmak için çıktığı yolda kendisini Bulgaristan’a geçirmek üzere anlaştığı milli istihbarat bağlantılı Ali Ertekin tarafından katledilse de Sabahattin Ali’nin edebi ve ebedi yolculuğu devam ediyor. Cansız bedeni Istranca dağlarında kaldı ama eserleri çizilen bütün sınırları ve engelleri çoktan aştı.

Hem siyasi hem edebiyat tarihinin en trajik olaylarından, kara lekelerinden biri Sabahattin Ali’nin katledilmesi. Aradan 77 yıl geçmesine rağmen üzerindeki sis perdesi halen kalkmamış ya da kaldırılmak istenmemiş bir cinayet.

Sabahattin Ali cinayeti üzerine pek çok araştırma yapıldı, kitaplar yazıldı; tanıkların ifadelerine, mahkeme kayıtlarına dayanan... Ali Ertekin her ne kadar cinayeti üstlense de milli istihbaratla olan bağı nedeniyle cinayetin devletin bilgisi dahilinde işlendiği şüphesi hep dile getirildi.

2023 yılında gazeteci-yazar Gökçer Tahincioğlu’nun kaleme aldığı ‘Sabahattin Ali’yi Ben Öldürdüm’ kitabında yayımladığı belgeler bu şüpheyi daha da güçlendiriyor.

HEP GENÇ KALDI

Yazdığı yazılar nedeniyle pek çok kez hapse atılıp işsiz bırakılınca çareyi yurt dışına kaçmakta bulmuştu Sabahattin Ali. Ölüm yolculuğuna 29 Mart 1948’de çıktı. Hangi gün öldürüldüğü net değil. Cesedi 16 Haziran 1948’de bulundu. Ali Ertekin, Aralık 1948’de gözaltına alındı. Kaç gün istihbaratta, kaç gün poliste kaldı, belirsiz. Cinayet, 12 Ocak 1949’da basına yansıdı.

Cinayeti ‘milli duygularla’ işlediğini söyleyen Ali Ertekin’in sabıkalı olduğu, bir süre emniyet örgütünde görev aldığı duruşmalar sırasında ortaya çıktı. Ertekin cinayeten dört yıl hüküm giydi ve 1950’de çıkan af yasasıyla serbest kaldı.

Her yeni okurla tüm dünyada ölümsüzlük yolculuğuna devam eden Sabahattin Ali’nin yazdığı ve ona yazılmış mektupları bir araya getiren kitabı ‘Hep Genç Kalacağım’ adını taşıyor. Yazdığı bir mektuptan alıyor kitap ismini ve şöyle yazıyor o mektubunda: “İhtiyarlığımda çekilmez bir adam olacağım hakkındaki iltifatına teşekkür ederim. Ama bu tahminin doğru çıkmayacak sanırım. Çünkü ihtiyarlayacağımı kim söyledi. Hep genç kalacağım.”

Evet, o hep genç kaldı. Yazılmasının üzerinden 82 yıl geçmesine rağmen Kürk Mantolu Madonna ile Tik Tok kuşağını bile derinden etkiledi.

FİLİZ ALİ: ÇOK SEVİNDİRİCİ VE DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna romanının tüm dünyada böylesine büyük bir ilgiyle karşılanmasını kızı Filiz Ali’ye de şaşırtıcı geliyor. Kitabın yurt dışında bu derece ilgi görmesinin sevindirici olduğu kadar düşündürücü olduğunun altını çiziyor: “Yazılmasının üzerinden neredeyse yüz yıl geçtikten sonra romanın bu kadar ilgi görmesini aklım almıyor. Avrupa’da özellikle genç kuşağın okuduğu popüler bir roman haline geldi. Yazıldığı dönemde bu kadar ilgi görmediğini düşününce neye karşılık geldiğini, şimdiki kuşakların eksikliğini çektikleri hangi duyguları karşıladığını anlamaya çalışıyorum. Her şeyi hızla tüketen, ilgisi dağınık Tik Tok kuşağını etkileyebiliyor. Parasal bir karşılığı olmadan asla bir şey paylaşmayan dünyaca ünlü bir model kendiliğinden kitabı koyuyor sosyal medya hesabına. Okullara gidiyorum konuşma yapmaya. Orada kitaptan bahsederken öğrencilerin gözlerinin dolduğunu görüyorum. Bu da beni çok itkiliyor. Demek ki eksikliğini hissettikleri duyguyu buluyorlar romanda.”

FAZIL SAY’DAN MATİNE VE SUARE YIL SONU KONSERİ

YIL sonu konserlerini gelenek haline getiren Fazıl Say cumartesi günü art arda verdiği iki konserle bir rekor kırdı. İstanbul Volkswagen Arena’da yoğun talep üzerine matine ve suare olmak üzere iki kere sahneye çıkan sanatçının ‘Mother Earth’ Piyano Konçertosu ve ‘Mozart ve Mevlana’ adlı iki büyük eserin Türkiye prömiyerleri gerçekleştirildi.

Konserin ilk bölümünde, gezegenimizin geleceğine dikkat çeken ve uluslararası alanda yankı uyandıran ‘Mother Earth’ adlı piyano konçertosu seslendirildi. Eser, piyanoda Fazıl Say’ın yorumuyla; genç kuşağın öne çıkan şeflerinden Nil Venditti yönetimindeki Fazıl Say Festival Orkestrası eşliğinde yorumlandı.

Konserin ikinci yarısında, Fazıl Say’ın uzun yıllara yayılan düşünsel ve müzikal birikiminin ürünü olan ‘Mozart ve Mevlana’, Türkiye’de ilk kez sahnelendi. Batı müziği geleneği ile Doğu’nun kadim düşüncesini aynı sahnede buluşturan eser şef Nil Venditti ve koro şefi Volkan Akkoç yönetiminde, soprano Görkem Ezgi Yıldırım, mezzosoprano Ezgi Karakaya, tenor Mert Süngü ve tenor Uğur Etiler, bas Burak Bilgili, neyzen Burcu Karadağ ve kudümde Aykut Köselerli ve Fazıl Say Festival Orkestrası ve Korosu eşliğinde seslendirildi.

Mevlânâ’nın “Gel, ne olursan ol yine gel” çağrısı ve “Yedi Öğüt” şiirleri, Fazıl Say’ın eşi, flüt sanatçısı Aslıhan And Say tarafından seslendirildi. Bu özel bölümde Aslıhan And Say’a, ney sanatçısı Burcu Karadağ eşlik etti.

Sahenede şef Nil Venditti ile eserleri hakkında açıklamalarda bulunan Fazıl Say’ın besteleri seyirci tarafından uzun süre alkışlandı.