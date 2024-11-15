Pirelli takvimi 2025’te daha erotik daha duyarlı

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İlki 1964 yılında Londra’da yayımlanan ve bu yıl 51’inci versiyonu hazırlanan The Cal 2025’in kamera arkasında bu kez moda ve portre fotoğrafçılığı dünyasının önde gelen ismi Amerikalı Ethan James Green vardı.

Sanatçı ‘Refresh and Reveal’ yani ‘Yenile ve Sergile’ olarak belirlediği konseptiyle takvimin geçmişine ve vücut aracılığıyla güzelliği açığa çıkarma arayışına geri dönmüş.

Böylece takvim geçmiş yıllara göre daha erotik ve estetik bir ürün haline gelmiş.

Ethan James Green, takvim çekimlerini mayıs ve haziran aylarında Miami’deki Virginia Key Beach Parkının tarihi plajlarında ve aynı bölgede kurulan bir stüdyoda yaptı.









Kadroda farklı yaşlardan ve çeşitli ülkelerden, bazıları Green’in kariyeri boyunca birlikte çalıştığı oyuncular, sanatçılar, şarkıcılar ve modeller yer alıyor.

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Kadroda Amerikalı oyuncu, model ve aktivist Hunter Schafer, televizyon sunucusu ve Hint asıllı Amerikalı televizyon sunucusu ve yazar Padma Lakshmi, Fransız oyuncu Vincent Cassel, İtalyan şarkıcı, oyuncu ve model Elodie, İngiliz oyuncu Simone Ashley, Güney Koreli oyuncu Hoyeon, İngiliz oyuncu Jodie Turner-Smith, Amerikalı sanatçı Martine Gutierrez, Amerikalı model ve moda illüstratörü Connie Fleming, İngiliz oyuncu John Boyega ve Amerikalı model Jenny Shimizu ile birlikte fotoğrafçı Green de yer alıyor.

Böylece 2024’te Prince Gyasi ve 2022’de Bryan Adams’tan sonra üçüncü kez takvimin fotoğrafçısı model kadrosuna katılmış oldu.

2025 Pirelli Takvimi’nin hazırlanma sürecinde eski Vogue Moda Editörü ve projenin moda direktörü ve kreatif danışmanı Tonne Goodman ile birlikte kreatiflerden oluşan bir ekip Green’i destekledi.



GALA YEMEĞİ DİNOZORLU SALONDA



The Cal 2025’in tanıtım galası 12 Kasım Salı akşamı Londra’daki Natural History Museum’un tavanında dev bir dinozor iskeleti bulunan ünlü salonunda yapıldı. Dünyanın dört bir yanından davetlilerin katıldığı gecenin ev sahipliğini ünlü İtalyan işinsanı, Pirelli’nin patronu Marco Tronchetti Provera yaptı.

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Takvim sunumunun ve özel şovların yapıldığı gala after parti ile sona erdi.









Geceye katılan takvim yıldızlarından Amerikalı aktivist ve sanatçı Martine Gutierrez’in kendini sardığı strech filmden oluşan elbisesi dikkat çekiciydi.

Eserleri şimdiye dek çeşitli galerilerde, müzelerde ve ayrıca 58. Venedik Bienali‘ndeki Merkez Pavyonda sergilenen Gutierrez aslında bunun da bir performans olduğunu ve çevre sorunlarına dikkat çekmek istediğini söyledi. Takvimin konseptinde de bu mesajın olduğunun altını çizdi.



GÜZELE BAKMAK YANLIŞ DEĞİL



Pirelli Takvimi’nin modellerinden biri Hint asıllı Amerikalı model ve televizyon sunucusu Padma Parvati Lakshmi.

2023 yılında Time dergisinin yayımladığı dünyanın en etkili 100 insanı listesinde yer alan Lakshmi, 2006’dan 2023’e kadar Bravo kanalındaki Top Chef adlı yemek yarışmasının sunuculuğunu üstlendi.









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Basın toplantısına katılan Lakshmi, takvimdeki çıplaklığın cinsel çağrışımdan çok özgürleştirici bir yanı olduğunu, güzel bir şeye bakmanın yanlış olmadığını söyledi.