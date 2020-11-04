Paulo Coelho olmak

Hayatın her alanında olduğu gibi yayın dünyası da normale dönüyor. Kitabevleri teker teker kapılarını açtı, yayınevleri pandemi süresince ayda bir kitaba kadar düşürdükleri yayın sayısını arttırmaya başladı. Bu arada pek çok kitabın çıkış tarihi de üçer ay ertelenmiş oldu.

Benim en çok merak ettiğim ve heyecanla beklediğim kitap Orhan Pamuk’un bu yıl içinde çıkacağını duyurduğu ‘Veba Geceleri’.

Büyük tesadüf, henüz biz COVID-19’un adını bile tam duymamıştık Pamuk kitabının konusunu söylediğinde.

İlk kez sanırım OT dergisinin Şubat 2020 sayısında yayınlanan röportajında anlatmıştı yeni romanını ve şöyle diyordu:

“Üç buçuk yıldır ‘Veba Geceleri’ üzerine çalışıyorum. Fakat bu romanı otuz yıldır düşünüyordum, hâlâ düşünüyorum. Olaylar 20. yüzyılın başında, 1900-1901 yılında Girit-Kıbrıs-Rodos civarındaki bir Osmanlı adasında, yirmi dokuzuncu Osmanlı vilayetinde, II. Abdülhamid döneminde geçiyor. Adada veba salgını başlıyor. 1894’ten başlayarak Batı’ya doğru ilerleyen, Hindistan ve Çin’den gelen ‘üçüncü veba pandemisi’ yani.

Anneleri, babaları veba sırasında ölmüş, çocukevlerinden kaçmış çocuk çeteleri var. Devlet çökmüş, onlara bakamıyor. Onları inandırıcı bir şekilde yazmak için çok uğraşıyorum. Bir hikâyede çocuğun varlığı o hikâyeye sanki daha bir gerçeklik, derinlik, hakikilik duygusu verir bana. Olayları çocukların gözünden de görmek isterim.”

Kitabın yayın tarihi henüz belli değil ama muhtemelen yıl sonu okuma şansımız olur.

Benim asıl merak ettiğim, kurgunun önüne geçen hayatın, birebir yaşadıklarımızın kitabın içine sızıp sızmayacağı.

Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemleri kullanarak bir araya gelip kumar oynarken yakalananlar, kapalı depolarda dünyanın en büyük suçunu işliyormuşçasına gizlice tıraş olmaya çalışanlar, parkta üzerinde oturduğu bankla birlikte sökülerek evlerine gönderilmeye çalışılan yaşlılar...