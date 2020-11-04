Paulo Coelho olmak

Müzik dünyasının neredeyse tamamında artık dijital platformlar kullanılıyor. Spotify, YouToube gibi kanallardan dünyanın her yerinde üretilen müziğe, video klibe ulaşmak mümkün. Eserler dinlendikçe, izlendikçe de hak sahiplerine telifleri bu global kuruluşlar tarafından ödeniyor. Buraya kadar her şey normal. Ancak Türkiye’nin önde gelen müzik yapım firmalarından Kalan Plak, dünya müzik devi Amerikan Universal’ın, YouTube’da bulunan yüzlerce Türk halk müziği ve Türk müziği eserini hak sahibiymiş gibi adına kaydettiğini (claim attığı) ortaya çıkardı. Bu usulsüzlüğü ortaya çıkaran Kalan Müzik sahibi Hasan Saltık, mahkemeye başvurarak bilirkişiyle delil tespitinde bulundu. İlk tespitlere göre işin boyutunun sadece Kalan Müzik yapımları ile sınırlı olmadığı, anonim şarkı ve türkülerden telif sahibi belli popüler şarkılara kadar hatta Türk dizi ve film müziklerine kadar uzandığı belirlendi.
‘YAZILIMDAN KAYNAKLI’ DENDİ
Hasan Saltık, sanatçısı Çimen Yalçın’ın yorumlayıp YouTube’a yüklediği anonim ‘Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok’ türküsüne Universal Publishing’in (UMPI) teknik deyimle ‘claim attığını’ (sahiplik iddiasında bulunduğu) saptadı. UMPI Türkiye ofisine bunun ne anlama geldiğini soran Hasan Saltık, yurtdışındaki yanlış yazılımdan kaynaklanan bir sorun olabileceği yanıtını aldı. Ertesi gün de Çimen Yalçın klibi üzerindeki hak talebi iddiasını silerek geri çekti. Araştırmayı derinleştiren Saltık, Neşet Ertaş’tan Mahzuni Şerif’e, Ahmet Aslan’dan Âşık Veysel’e, Âşık Daimi’ye kadar hakları Kalan Müzik’e ait yüzlerce eserin aynı şekilde UMPI adına claim atıldığını saptadı. Üstelik bunun sadece Kalan Müzik’e ait eserlerle sınırlı olmayıp diğer yapımcılara ait yüzlerce eserde de aynı yolla bağlantı kurulduğu ortaya çıktı.
O dönemden kalma bilgim, ailenin sanatla ilişkili olan tek kişisinin damatları baterist Asım Ekren olduğuydu.
Gama Art Gallery’de bugün açılacak olan Elif Özal Danışman’ın ‘Yeniden Doğuş/Farkındalık’ sergisi önce isim benzerliği nedeniyle ilgimi çekti.
Şimdiye kadar duymamıştım aileden bir sanatçı çıktığını.
Turgut Özal’ın kardeşi Yusuf Özal’ın kızıymış.
Dile kolay, 56 yıl boyunca sinemamızı domine etmiş bir festivalden söz ediyoruz. İlk kez gösterilen filmleriyle, ödülleriyle, dedikodularıyla, skandallarıyla...
Böylesine büyük olayların yaşanacağına dair bir beklentim yoktu ama tarihinin en sakin festivalinin yaşandığını söyleyebilirim.
İşte başrolünde koronavirüsün olduğu bu yılın festival notları...
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Muhittin Böcek tedavisi devam ettiği için açılış törenine katılamasa da bütün konuşmacılar “Geçmiş olsun” temennilerini dile getirdiler. Başkanın eksikliği bütün bu temennilere rağmen kendini hissettirdi diyebilirim.
Onların seslerine aynı kıyafeti giymiş inşaat işçilerinin çalışırken çıkardıkları sesler karışıyor. Herkes hummalı bir şekilde kendi işini yapıyor. Bu arada alana Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ekibi giriyor.
Bir süre sonra bu düzensiz sesler kesiliyor ve işçi kıyafeti giymiş orkestra üyeleri Mozart’ın ‘Küçük Bir Gece Müziği’ni çalmaya başlıyor. İşçilerin kimi çalan müziğin ritmine kendini kaptırmış, kimininse elinde telefon, video çekiyor.
Son dönemde izlediğim en güzel konser kayıtlarından biri.
Yer, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) Ankara’da yapımı devam eden yeni binası. Konser, Kültür Bakanı’nın inşaatı incelemek için yaptığı ziyaret sırasında işçilere teşekkür etmek için düzenlenmiş.
Mesela Amerikalı polisiye yazarı Lawrence Block’un yazdığı bir serinin kitap isimleri ‘Kütüphanedeki Hırsız’, ‘Spinoza Felsefesi Öğrenen Hırsız’, ‘Polisiye Roman Okuyan Hırsız’ diye devam eder.
‘İmzalı fotoğraf seven hırsız’ başlığı, bir polisiye roman adı değil, gerçek bir hırsızlık hikâyesi.
Her şey 2019 yılının başlarında Atatürk’ün imzalı bir portresinin İstanbul’da düzenlenen bir efemera müzayedesinde 110 bin lira gibi bir bedelle satılmasıyla başlıyor.
Fotoğraf, Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakın arkadaşı, dönemin ünlü asker ve siyaset adamı Ali Fethi Okyar’a imzalanmış. İthaflı ve gayet iyi durumda.
Bu çok özel fotoğrafı maddi problemleri yaşadığı için satmak zorunda kalan kişi, Fethi Okyar’la aynı adı taşıyan torunu Fethi Okyar.
Garip hırsızlık olayları bu fotoğrafın satılmasından sonra başlıyor.
Açık arttırmadan üç ay sonra Fethi Okyar’ın Büyükada’daki evine hırsız giriyor ve satılan imzalı fotoğrafın başka bir versiyonu ve evin içinde bulunan halı, kilim, resim gibi değerli eşya çalınıyor.
Gazi, Gazi Paşa, Mustafa Kemal Paşa, Ulu Önder, Mustafa Kemal, Atatürk...
Bütün bu sıfatlar ve isimler aslında tek bir kişiyi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatmak için kullanılsa da ideolojik birtakım kabullerin de göstergesi olmuş.
İdeolojik olarak ısrarla ‘Gazi’ ya da Mustafa Kemal Paşa diyen ama asla ‘Atatürk’ü kullanmayanların başında ünlü yazar ve şair Attilâ İlhan geliyordu. Hatta Cumhuriyet gazetesinde yazdığı köşe yazılarında Gazi Mustafa Kemal demekte ısrar etmesi ve Atatürk adını hiç anmaması onu istifa etmeye götürecek kadar bir krize neden olmuştu.
İlk basımı 1981 yılında yapılan ve daha önce çeşitli gazetelerde kaleme aldığı yazılarından oluşan
TÜRK resim sanatının öncüsü, arkeolog ve müzeci Osman Hamdi Bey önceki gün Türkiye’nin sosyal medya gündeminde bir numaraya kadar çıktı. Onu böylesine trend haline getiren ise KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavında çıkan bir soruydu.
Sınavda Osman Hamdi Bey’in 6.3 milyon pound’a satılan eseri sorulurken sınava girenlerin büyük çoğunluğu bu soruya ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ yanıtını verdi. Sınavdan çıktıktan sonra cevabın ‘Kur’an Okuyan Kız’ tablosu olduğunu öğrenenler büyük bir şaşkınlık yaşadı ve bu durumu sosyal medyada paylaştı.
Osman Hamdi Bey’in 1880 yılında tamamladığı ‘Kur’an Okuyan Kız’ isimli tablosu, geçen yıl eylül ayında Londra’daki Bonhams Müzaye Evi’nde düzenlenen bir açık artırmada satışa sunulmuş ve bir rekora imza atarak 6 milyon 315 bin 62 sterline satılmıştı. Eseri Malezya İslam Sanatları Müzesi’nin satın aldığı açıklanmıştı.
Aynı günlerde sanatçının ‘İstanbul Hanımefendisi’ isimli eseri Viyana’da 1.5 milyon euro’ya, ‘Yeşil Cami’ tablosu ise Londra’da 4 milyon 640 bin sterline alıcı bulmuştu.
‘Kur’an Okuyan Kız’dan önceki rekor da yine Osman Hamdi’nin başka bir tablosundaydı. 2016 yılında ‘Yeşil Cami Önü’ adlı tablosu Antik A.Ş. tarafından satışa sunulmuş ve 13 milyon 509 bin TL’ye alıcı bulmuştu. Eser o dönem En Pahalı Türk Resmi unvanını elde etmişti. Ancak, ‘Kur’an Okuyan Kız’ bu fiyatıyla ‘Yeşil Cami Önü’nün rekorunu elinden aldı.
‘KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ’ DE DÖNEMİN REKORUNU KIRMIŞTISınava giren birçok kişi Osman Hamdi Bey’in adını gördükten sonra sorunun devamını okumadan ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ şıkkını işaretlediklerini itiraf etti. Haksız da sayılmazlardı.
Osman Hamdi Bey’in ilk ve en dikkat çekici rekoru Antik A. Ş.’den satışa çıkan, Pera Müzesi’nin 2004’te, o dönemin rakamlarıyla 5.5 milyon liraya (o tarihteki ABD doları karşılığı 3.9 milyon dolar) satın aldığı ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ tablosuydu.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyonundaki ‘Kaplumbağa Terbiyecisi’ni halen Pera Müzesi’nde halka açık olarak sergiliyor. Tablonun daha küçük ebatlı bir başka versiyonu ise Belma Simavi koleksiyonunda bulunuyor.
Teşvikiye Caddesi’ndeki galeri, bu alandaki boşluğu doldurmak, Türk ve dünya sanatçılarının işlerini sergilemek üzere 2011 yılında Şekerbank tarafından kurulmuştu. Ali Akay’ın küratöryel danışmanlığı ve Kumru Eren’in yönetiminde 10 yıl boyunca Ulay’dan Ayşe Erkmen’e, Ali Kazma’dan Bettina Hutschek’e, Refik Anadol’dan Şener Özmen’e yerli ve yabancı pek çok ünlü sanatçının eserlerine ev sahipliği yaptı.
Banka yönetiminin geçen yılın son aylarında aldığı kararla video sanatının ilk ve tek adresi Açık Ekran bir anda karardı, yani kapısına kilit vuruldu.
Bizde kültür-sanat alanına en büyük destek veren kurumların başında bankalar gelir. Açtıkları kültür merkezleri, yayınevleri, galeriler ve konser salonları ile kültürel hayatımıza büyük bir canlılık kazandırdılar.
AYAKKABICI OLUYOR
Soruyu sormamın nedeni de evrak-ı metrukesinin bir süredir müzayedelerde satışa çıkmaya başladığı yönündeki haberlerin sosyal medyada dolaşmasıydı.
Büyükada’da müze olması gereken eşyasının korunduğu ev kaderine terk edildiği için her türlü talana açık olduğunu, üniversitenin ise bu duruma ilgisiz kaldığını belirtmiştim.
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, Tiraje Dikmen’in vasiyeti ile ilgili bir açıklama gönderdi.
Açıklamada şöyle deniyor:
Tiraje Dikmen’in hayatını bilmeyen, tanımayan biri için pek bir şey ifade etmeyebilir bu paylaşımlar.
Ama sözünü ettiğimiz, Türkiye’nin dünya çapındaki sanatçılarından birisi. Büyükada’da müze olması gereken eşyasının korunduğu evi ise ölümünden beri sahipsiz.
O günlerden itibaren dile getirilmeye çekinilen korkular acaba gerçek mi oluyor?
Dikmen, kültür tarihimizin önemli eserlerine ev sahipliği yapan, Feyhaman Duran’dan Hakkı Anlı’ya, Avni Arbaş’tan Neşet Günal’a, Selim Turan’dan Aliye Berger’e, Leopold Levy’den Abidin Dino’ya sanatçı dostlarının eserleri ve kendi çalışmalarının bulunduğu Büyükada’daki köşk dahil bütün mal varlığını, mezun olduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bırakmıştı.
İstanbul Modern ve Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi’ni de içine alan proje İstanbul’un yeni kültür-sanat merkezi olarak öne çıkacak.
Bu iki müze ile sınırlı değil Galataport’un sanata verdiği alanlar. Pek çok heykel sanatçısına eser siparişi vererek çeşitli noktalara yerleştirecekler.
Bunlardan biri de İngiltere’nin en ünlü heykeltıraşlarından biri olan Antony Gormley.
Geçen hafta, Londra’nın ünlü galerilerinden White Cube’un sahibi
Bu yılın bir özelliği filmlerin hem açık havada hem de çevrimiçi olarak gösteriliyor olması. Mekâna sınırlı sayıda izleyici alınabiliyor sosyal mesafe kurallarınca. Ama İKSV tarafından verilen linkten ücretli olarak da yarışma filmlerini izleyebiliyorsunuz.
Püfür püfür Boğaz havasında film izlemek kuşkusuz büyük keyif. Ben fiziki şartlar nedeniyle filmleri çevrimiçi olarak izleyenlerdenim.
Her akşam saat 21.00’de yarışma filmlerinden biri dijital platformda erişime açılıyor ve 30 saat açık kalıyor.
Kitabı inceleyen kurul, bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu belirtmiş.
Olabilir, kurula böyle bir görev verilmiş ve onlar da gerekli incelemelerini yapıp kararlarını açıklamışlar.
Tabii ki küçükleri korumak hepimizin görevi.
Bir çocuk kitabında küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak ne yazılabilir diye merak ettim ve kitabı buldum.
Kitabın kahramanı, aklına hep büyük sorular takılan küçük bir penguen. Adı da Pupkin.
Üzerinde yıllardır çalıştığı romanını bitirip tam yayımlama kararı aldığında COVID-19 pandemisi patlak verdi.
Pamuk bu tesadüf üzerine önce New York Times’da bir makale yayınlamış, ardından da ders verdiği Columbia Üniversitesi’nin internet sitesinin sorularını cevaplamıştı.
‘Veba Geceleri’ (Nights of Plaque) üzerine çalışırken yazdıklarının bir anda sokaklarda yaşanmaya başlamasının kendisini çok üzdüğünü ve yavaşlattığını ancak romanı bitirmek için yeniden motivasyon kazandığını söylüyor.
Pamuk’un bir diğer açıklaması ise ‘Masumiyet Müzesi’ romanında olduğu gibi içindeki sanatçının, edebiyat projesine katılması olmuş. Roman için araştırma yaparken dönemin tıp kitaplarını, ilaç broşürlerini ve yapılan illüstrasyonları incelemiş.
Bütün bu materyalden hareketle romanının atmosferini yaratırken de not defterine çizimler yapmış.
Hemen hepsi Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyeleri doğrultusunda sosyal mesafe çizgileri çizdi, temassız bilet uygulamaları, sınırlı ziyaretçi alımı gibi önlemler aldı.
Üç aylık ev hapsinden kurtulanların soluğu müze kapılarında alacağını beklemiyordum ama ziyaretçi sayıları yarı yarıya düşmüş durumda.
Bırakın özel müzeleri, Topkapı, Ayasofya gibi normal zamanlarda ziyaretçi rekoru kıranlar bile in cin top oynar halde. Neredeyse, sosyal mesafe uygulamak için başka birinin müzeye gelmesini beklemek gerekiyor.
Yabancı turistin olmaması bunun başlıca nedeni. Bir de okulların grup halinde ziyaretinin yasaklanması.
Kamusal alanı bir açık hava müzesine dönüştürmek, dönemin estetik anlayışının bir göstergesiydi.
En son Doğubank İşhanı’nda gerçekleştirilen tadilat sırasında üzeri yalıtım malzemeleriyle kaplanan Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun mozaiği de işte bunlardan biriydi.
1950’li yıllarda hayata geçirilen birçok mimari projeye dönemin sanatçıları da dahil edilmiş ve duvar süslemeleri onlara emanet edilmişti. İMÇ Blokları, Emlak Kredi Bankası 4. Levent Mahallesi gibi...
Yıllar içinde çoğu ya yok oldu ya da tahrip edildi.
Bütün bu eserleri içinde barındıracak bir müzenin inşaatına başlıyor şimdi İş Bankası.
Daha doğrusu mülkiyeti kendisinde bulunan ve daha önce çeşitli amaçlarla kullanılan Bodvi Apartmanı müzeye dönüştürülüyor.
Beyoğlu’nun önemli binalarından biri Bodvi Apartmanı. 1900’lerin ilk yıllarında Baudouy ailesi yaptırmış. Zemin ve asma katları ticarethaneyken, Odakule tarafından ayrı bir girişle ulaşılan üst katlar ise konut olarak kullanılmış. Mimarı ise bilinmiyor. 1950’lerde İş Bankası tarafından satın alınmış.
Müze projesini Teğet Mimarlık üstlenmiş. 2-2.5 yıl sürecek restorasyon inşaatı sonrasında hayata geçirilecek olan resim müzesi, müze katlarının yanı sıra çok amaçlı galerileri, atölyeleri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları kitabevi, kafe ve restoranıyla Beyoğlu sanat aksının önemli duraklarından biri olacak.
Ve en önemlisi, bu geniş koleksiyonu nihayet görme fırsatı bulacağız.
1940’TA BAŞLADI
Türkiye İş Bankası, ilk kez 1940’ta sanat eseri alımına başladı. İlk tablolar İkinci Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nden seçilen Hikmet Onat’ın ‘Peyzaj Ortaköy’, Şevket Dağ’ın ‘Rüstem Paşa Camii’ ve Vecih Bereketoğlu’nun ‘Kayık ve Evler’ isimli eserleriymiş. Türk resim sanatının üç usta sanatçısının imzasını taşıyan bu üç resim, koleksiyon yapma bilincine atılan ilk adımların özen ve rafineliğini gösteriyor. 1940’lı yılların sonunda 23 resme ulaşan koleksiyona eser alımı 1950’lerden sonra hızlanıyor ve böylece Türk resminin en geniş koleksiyonlarından biri adım adım inşa ediliyor.
Benim en çok merak ettiğim ve heyecanla beklediğim kitap Orhan Pamuk’un bu yıl içinde çıkacağını duyurduğu ‘Veba Geceleri’.
Büyük tesadüf, henüz biz COVID-19’un adını bile tam duymamıştık Pamuk kitabının konusunu söylediğinde.
İlk kez sanırım OT dergisinin Şubat 2020 sayısında yayınlanan röportajında anlatmıştı yeni romanını ve şöyle diyordu:
“Üç buçuk yıldır ‘Veba Geceleri’ üzerine çalışıyorum. Fakat bu romanı otuz yıldır düşünüyordum, hâlâ düşünüyorum. Olaylar 20. yüzyılın başında, 1900-1901 yılında Girit-Kıbrıs-Rodos civarındaki bir Osmanlı adasında, yirmi dokuzuncu Osmanlı vilayetinde, II. Abdülhamid döneminde geçiyor. Adada veba salgını başlıyor. 1894’ten başlayarak Batı’ya doğru ilerleyen, Hindistan ve Çin’den gelen ‘üçüncü veba pandemisi’ yani.
Anneleri, babaları veba sırasında ölmüş, çocukevlerinden kaçmış çocuk çeteleri var. Devlet çökmüş, onlara bakamıyor. Onları inandırıcı bir şekilde yazmak için çok uğraşıyorum. Bir hikâyede çocuğun varlığı o hikâyeye sanki daha bir gerçeklik, derinlik, hakikilik duygusu verir bana. Olayları çocukların gözünden de görmek isterim.”
Kitabın yayın tarihi henüz belli değil ama muhtemelen yıl sonu okuma şansımız olur.
Benim asıl merak ettiğim, kurgunun önüne geçen hayatın, birebir yaşadıklarımızın kitabın içine sızıp sızmayacağı.
Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemleri kullanarak bir araya gelip kumar oynarken yakalananlar, kapalı depolarda dünyanın en büyük suçunu işliyormuşçasına gizlice tıraş olmaya çalışanlar, parkta üzerinde oturduğu bankla birlikte sökülerek evlerine gönderilmeye çalışılan yaşlılar...
Paulo Coelho olmak
Başta onu dünya çapında üne kavuşturan ‘Simyacı’ olmak üzere, romanlarında insanın mistik yolculuğunu, iyiliğin, bilgeliğin peşindeki macerasını anlatan ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho yazdıklarının hiç de boş olmadığını, arkasını kendi kişiliği ve hayatıyla doldurduğunu bir kez daha kanıtladı.
İzmir’deki içimizi yakan depremden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kuran’dan “Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten, zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır” ayetine yer vermiş ve “Tüm dayanışmam Türk arkadaşlarıma, pazartesi günü Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi aracılığıyla bağış yapacağım” dedi.
Dünyanın herhangi bir köşesinde yaşanan acıyı acın bellemek, en derininde hissetmek... Bir yazardan, sanatçıdan başkası beklenemezdi zaten. Coelho’nun çok sevilmesinin, okunmasının simyası da bu.
Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan ve hayata tutunduğu eliyle depremin simgesi olan 3 yaşındaki Elif bebeğin (Perinçek) hayatı boyunca tüm eğitim masrafını üstleneceğini açıklamıştı Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın.
Depremdeki ikinci mucizeyi ise dün Ayda yaşattı bize, 91’inci saatte enkazdan sağ çıkarak... Ne yazık ki annesi Fidan Gezgin kurtarılamadı. Fidan Gezgin, Vitra İzmir mağaza müdürüymüş. Eczacıbaşı Topluluğu da dün yaptığı açıklamayla “Ayda’nın ve kardeşi Atakan’ın her zaman yanında olacağız” diyerek onlara sahip çıkacaklarını duyurdu.
Bu örnekleri ve Coelho’yu düşününce, benzer bir açıklamayı kitapları yüz binler satan bizim ünlü yazarlarımız da yapamaz mıydı diye düşünmeden edemiyor insan.
ORHAN VELİ VE GEORGE ORWELL FIRTINASI GELİYOR
YAYIN dünyasının gündeminde son zamanlarda iki isim var. Birisi bizim ünlü şairimiz Orhan Veli, diğeri ise ‘1984’ ve ‘Hayvan Çiftliği’nin yazarı George Orwell.
Orhan Veli 14 Kasım 1950’de bir rivayete göre Ankara’da karanlıkta yürürken düştüğü çukurdan iki gün sonra İstanbul’da rahatsızlanıp öldüğünde 36 yaşındaydı. Bu 14 Kasım’da vefatının üzerinden tam 70 yıl geçmiş olacak. Ve telif yasasına göre artık eserleri serbest kalacak ve isteyen Orhan Veli’nin eserlerini basabilecek.
İngiliz edebiyatının büyük ismi George Orwell’in ölüm tarihi ise 21 Ocak 1950. Onun da önümüzdeki yılın ilk ayında düşüyor telifi.
Duyduğuma göre pek çok yayınevi daha şimdiden hem Orhan Veli’nin hem de George Orwell’in kitaplarını basıp depolarına stoklamış halde 70’inci ölüm yıldönümlerini bekliyormuş.
Bu arada ilginç bir detay: Orhan Veli’nin kız kardeşi Firuzan Yolyapan abisinin telifinin bitişine tanık oluyor. Kendisine uzun ömürler diliyorum.
SANAT SOKAĞA ÇIKIYOR
"HAYATIN devam etmesi için sanatın desteklenmesi şart.” Bu yıl pandemi şartlarını göz önünde bulundurarak yola çıkan Step İstanbul, 16-17 Kasım tarihlerindeki ön izleme günlerinin ardından 18-22 Kasım tarihleri arasında Taksim 360 Projesi’nde sanatseverlere kapılarını açacak. Taksim 360 Projesi’nin açık hava ve dükkân konseptinde olması, etkinliğin tek yönde ve belirlenen rota üzerinde yapılmasına olanak sağladığı için ziyaretçilerin birbiriyle teması ve karşılaşmasının önüne geçilecek. Ziyaretçiler bilet satın alırken ziyaret saatlerini belirleyecek ve onlara ayrılan süre dahilinde etkinlik alanında kalabilecekler.
Çağdaş İstanbul ve Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rabia Bakıcı Güreli, “Geçen sene yola çıkarken Contemporary İstanbul ziyaretçileri arasında yaptığımız istatistikler bize yol göstermişti ve sanat iştahı olan 35 yaş altı gençleri sanatla buluşturmak hedefimizi gerçekleştirmek için Step İstanbul’u yapmıştık. Ancak bu noktada sektörün öncüsü olarak üstlendiğimiz misyonla sanat piyasalarının durma noktasına geldiği bir dönemde gençleri sanatla buluşturmanın yanı sıra sanatçılara madden ve manen destek olabilmeyi umut ediyoruz” diyor.
Step İstanbul’da bu yıl 25 galeri yaklaşık 30 katılımcı, 250’ye yakın sanatçı yer alacak. Etkinliğin erişilebilir sanatın ilk adımı olarak benimsediği fiyat politikası bu yıl da devam edecek ve eserlerin fiyat aralığı 500-20 bin TL aralığında olacak.
Hem sanatçılara destek olmak hem de sanatla iyileşmek için HES kodunuzla birlikte sanat sokağına bekleniyorsunuz.
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