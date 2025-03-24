Orhan Pamuk’un mühürlettiği apartmana hırsız girdi

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Ortalığa saçılmış kitapların ve muhtelif eşyanın göründüğü fotoğrafın altında şöyle yazmıştı:

“Değerli sahaf, antikacı ve koleksiyoner dostlarım, bir komşunun mülk ihtirasından dolayı mühürlettiği evimize hırsız girdi. Dedem E. Org. İzzettin Paşa’nın özel eşyaları, babannemin gümüş sofra takımları ve Galatasaray Müzesi için topladığım bazı metal parçalarla hiçbir maddi değeri olmayan GS Üstün Hizmet ödülüm çalındı. Elinize geçenler arasında bunlar olabileceğinden şüphelendikleriniz olursa satın almak isterim.”









Kendisi de iyi bir koleksiyoner olan ve bu yönüyle de tanınan Çalışlar çalınan eşyanın bulunma ihtimalinden ümidini kesmiş olmalı ki en azından sahaf ve anktikacılara düşecek olanları satın alabilmek ümidiyle yapmıştı bu paylaşımı.

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Zaten soygunu ihbar ettiğinde kendisine önce evde Lap Top, I Phone gibi ‘değerli’ eşyasının olup olmadığı sorulmuş.

İzzeddin Çalışlar’ın ‘mülk ihtirasından dolayı mühürlettiği’ dediği komşusu Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’tan başkası değil.

Pamuk, Cihangir’in ünlü binalarından Taray Apartmanı’nın riskli olduğunun tespit edilmesi sonrasında komşusu olan diğer apartman sakinleriyle mahkemelik olmuştu.

Komşuları yapının güçlendirilmesi için dava açarak yıkılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldırırken, 18 daireli apartmanda 6 dairesi bulunan ünlü yazar ise ihtiyati tedbirin kaldırılarak binanın kentsel dönüşüme sokularak yıkımına karar verilmesini istemişti.









Riskli yapı olması nedeniyle tahliyesi ve yıkımı gerçekleşmeden diğer kat malikleri apartmanın güçlendirilmesi yönünde hazırlanan raporları mahkemeye sunmuş ancak binanın mahkeme süreci devam ederken Taray Apartmanı’nda yapılan keşif sonrası binanın elektrik, doğalgaz ve suyu kesilerek mühürlenmişti.

Elektriği kesik olduğu için alarm sistemleri de çalışmayan binaya rahatlıkla giren hırsızlar İzeddin Çalışlar’ın dairesinin ve aynı kattaki bir diğer dairenin kapılarını kırarak soygunu gerçekleştirmişler.

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Bu arada binada toplam 6 dairesi olan Orhan Pamuk mahkeme sürecinde iki daireyi daha satın alarak daire sayısını 8’e çıkardı.

ORHAN PAMUK MÜZESİ YAPMAK İSTİYOR

Daha önce Hürriyet’e konuşan inşaat yüksek mühendisi Çetin Taray, 1972 yılında babasının yaptırdığı binayla ilgili şunları söylemişti: “Orhan Bey binayı yıktırmak ve yenileme parasını ödeyemeyecek olan maliklerden de dairelerini satın almak istiyor. Amacı binayı Orhan Pamuk müzesine çevirmekmiş, kendisi söyledi. İnşaat yüksek mühendisiyim. Binayı da babam yaptı. Dolayısıyla bu binanın ne durumda olduğunu ben çok iyi biliyorum. Biz İTÜ’den iki ayrı kürsüden rapor aldık ‘Binanın yıkılmasına gerek yok, güçlendirilmesi yeterli’ diye. Binanın yıkılması önümüzdeki Cihangir Cami için de sakıncalı bulundu. Bu raporları belediyeye ibraz ettik. Bunun üzerine güçlendirme projesi çizildi ve belediyeye verildi.”

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İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ‘KÖLN 75’ İLE AÇILACAK



İSTANBUL’da yaşanan olaylar nedeniyle basın toplantısı yapılamayan Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği 44. İstanbul Film Festivali’nin programı açıklandı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival 11-22 Nisan tarihleri arasında Türkiye’den ve dünyadan nitelikli ve ödüllü filmleri, özel gösterimleri, yıldız oyuncuları ve usta yönetmenleri bir araya getiriyor.

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için bugün başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 27 Mart Perşembe günü genel satışa çıkacak.



44. İstanbul Film Festivali’nin kapsamlı seçkisi, 139 uzun metrajlı ve 15 kısa filmden oluşuyor. Dünya sinemasının en nitelikli örnekleri, kült yapıtlar, usta yönetmenler ve genç yeteneklerin son filmlerinden oluşan festival seçkisinde dünya, uluslararası, Balkan ve Türkiye prömiyerlerini yapan filmler de bulunuyor. Festivalde 12 gün boyunca gösterimlerin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de yer alacak.









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Festival tarafından sinemaya gönül ve emek veren kişilere sunulan Sinema Onur Ödülü, bu yıl sanat yaşamına sayısız tiyatro oyunu, film ve müzik albümü sığdıran usta oyuncu ve şarkıcı Zuhal Olcay’a sunulacak.

Festival bu yıl Emek Ödülü’nü 2006’da dahil olduğu Köprüde Buluşmalar’da 2010-2023 yılları arasında yöneticilik görevini üstlenen Gülin Üstün’e verecek.



44. İstanbul Film Festivali’nin açılış galasında Berlin Film Festivali’nde bu yıl özel bir galada prömiyeri yapılan, Ido Fluk imzalı Köln 75 gösterilecek. Keith Jarrett’ın 1975 Köln konserinin heyecan dolu gerçekleşme hikâyesini anlatan film, 50. yıldönümünde bu konsere saygı duruşu niteliğinde.

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Uluslararası niteliğini vurgulayacak yeni bir yapı kazanan İstanbul Film Festivali’nde resmi seçki kapsamında toplam üç yarışmalı bölüm yer alıyor: Altın Lale Yarışması, Kısa Film Yarışması ve Yeni Bakışlar.

Yerli ve yabancı filmlerin bir arada, uluslararası bir jüri tarafından değerlendirileceği Altın Lale Yarışması’nda 15 uzun metrajlı film yer alıyor.