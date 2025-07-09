Ömer Seyfettin Yahya Kemal’e neden kızdı

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Yazı dilinin sadeleşmesinde ve Türkçenin egemen olmasında önemli bir rol üstlenmişti.

Edebiyatımızda kısa hikâye türünün kurucu kalemiydi.

Usta yazarın hayatını ‘Ömer Seyfettin, Ülkücü Bir Yazarın Romanı’ adlı çalışmasında anlatan Tahir Alangu’nun arşivinden çıkan günlüğünün ve bir hikâyesinin tıpkıbasımı, Yapı Kredi Yayınları tarafından kitap olarak yayımlandı. M. Sabri Koz’un yayına hazırladığı ‘Kayıp Günlük ve Fon Sadriştayn’ın Karısı’ Ömer Seyfettin’in hayatının son dönemine dair de önemli bilgiler içeriyor.

Asker olan ve orduda önemli görevler üstlenen Ömer Seyfettin’in Balkan Savaşı sırasında esir düştüğünde yazdığı Balkan Savaşı Günlüğü’nden sonra elde kalan ikinci günlüğü bu. 1918 yılında, hayatının son döneminde tuttuğu günlüğünde eşiyle boşanmasından hayata bakışına, çektiği zorluklara, sağlık problemlerine kadar yaşadıklarını tüm içtenliği ile anlatıyor.

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Günlüğün edebiyat tarihi açısından önemi ise dönemin edebiyat ortamı ve edebiyatçıları hakkındaki fikirlerini açıkça dile getirmesi. Bu küçük defterde yazılanlar bugün bile ilgiyle okunacak edebiyat tarihi dedikodularını içeriyor.

YARIM OKKA EKMEK OTUZ KURUŞA SATILIRKEN KİM EDEBİYATLA UĞRAŞABİLİR

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş dönemini yaşamış, cephede savaşmış, esir düşmüş, ordudan ayrılıp kendini yazmaya adamış bir edebiyatçı Ömer Seyfettin. Yazı onun için hayatın tek amacı. Yazma motivasyonunu sağlayan ise Ziya Gökalp’in bir sözü olmuş:

“Zabitlikten istifa ederek Selanik’e geldikten sonra tam yazı hayatına atılacağım zaman birbiri üstüne gelen buhranlar...

Evet, İtalya Muharebesi, Balkan Muharebesi... Ben Yanya Kalesi’nde esir oldum. Yunanistan’da bir seneden ziyâde esirlik... İstanbul’a gelip kendimi toplamağa başlayacağım zaman annemin ölümü... Sonra Cihan Harbi... İşte dört senedir bu felaketli harbin müthiş buhranı içindeyiz. Yarım okka ekmek otuz kuruşa satılırken kim edebiyatla uğraşabilir. Ama ben uğraştım.

Eskiden:

- Şu buhran da geçsin de... derdim.

İçtimaiyatçı Ziya Gökalp bir gün bana:

- Türkiye’de buhran bitmez. Biri biterken biri başlar. Eğer yazmak için hayali bir devri bekliyorsan... O başka, dedi.

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Düşündüm, bu hükmü doğru buldum. Faaliyetim o günden başladı. Bir sene içinde on beş sene içinde yazdığımdan daha çok eser vücuda getirdim.”





ESER BIRAKMA İHTİMALİ YOK

Yazı dilinin sadeleşmesini, Arapça ve Farsça kelimelerden arındırılmasını savunan Ömer Seyfettin’in kullandığı Türkçe dönemin edebiyatçıları tarafından eleştirilir. Katur kutur bir dil ve argo olarak tanımlanır. Bunların arasında Yahya Kemal Beyatlı da vardır.

“Ben lisanımda, lisanın hususiyetini teşkil eden ‘Türkiyyet’leri kullanırım. Bunu herkes argo sanıyor” diyen Ömer Seyfettin’in ‘Başını Vermeyen Şehit’ hikayesinin ilk cümlesi olan ‘Yarın arefeydi’ bu tartışmanın fitilini ateşler.

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Yeni Mecmua’da Yusuf Ziya Ortaç’ın başlattığı bu cümlenin bozuk olup olmadığı tartışmasına Yahya Kemal de dahil olur.Ömer Seyfettin bu olayı anlatırken Yahya Kemal için şunları yazar günlüğüne:

“Yusuf Ziya, bu itirazı Yahya Kemal’den işitmiş olacak. Yahya Kemal... Bu, edebiyatımızın Kabakçı Mustafa’sıdır. Yalan yanlış, her şeye itiraz eder. Cânib (Ali Cânip Yöntem), ona ‘edebiyatımızın katırı’ diyor.

TURGAY SÖNMEZ ELEŞTİRİ ÖDÜLÜ BAŞVURULARI AÇILDI

SANAT yazarlığını teşvik etmek ve eleştirel düşünceyi destekleme amacıyla kültür sanat platformu ‘Sanatatak’ tarafından bu yıl ilk kez Turgay Sönmez Eleştiri Ödülü verilecek. Açık çağrıyla duyurulan ödül 2025 yılında İstanbul Modern’de açılan ‘Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye’ sergisi üzerine yazılacak eleştiri metinlerinden açık.

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21 Mart–12 Aralık 2025 tarihleri arasında süren sergi, ressam, heykeltıraş ve şair kimlikleriyle tanınan Ömer Uluç’un üretimlerine odaklanıyor. Sergi, sanatçının ufuk, figür, biçim ve malzeme sınırlarını nasıl yeniden tanımladığını tartışmaya açarken, aynı zamanda sanat eleştirisine dair güncel metin üretimini de teşvik ediyor. Eleştiri Ödülü, bu sergiye odaklanan metinler arasından seçilecek en başarılı yazıyı ödüllendirecek.

Katılımcılardan 500 ile 1500 kelime arasında, sergiyle doğrudan ilişkili bir eleştiri metni yazmaları bekleniyor.

sanatatak@gmail.com adresine iletilecek yazılar için son gün 15 Ağustos 2025.

Kazanan yazının sahibi, 10.000 TL’lik para ödülünün yanı sıra Sanatatak Yayınları kitap setinin sahibi olacak.

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Turgay Sönmez Eleştiri Ödülü, kültür-sanat alanına desteğiyle bilinen, Dadyadost Sanatevi kurucusu, Avukat Turgay Sönmez’e ithaf ediliyor.