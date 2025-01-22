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Nuri Bilge Ceylan Amsterdam ve Dolapdere’de

#Nuri Bilge Ceylan#Amsterdam#Dolapdere

SANAT kariyerine fotoğrafla başlayan usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan biri yurtdışında diğeri İstanbul’da olmak üzere iki sergiyle gündemde.

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Hollanda’daki ilk sergisi Amsterdam’da bulunan Eye Filmmuseum’da 18 Ocak’ta açıldı. 1 Haziran tarihine kadar devam edecek sergi, Ceylan’ın ödüllü filmleri ile manzara fotoğraflarını ilk kez bir araya getiriyor. Bu birliktelik, sanatçının fotografik bakışını, kompozisyon duyarlılığını ve evrensel temaları Türkiye’den bir perspektifle ele alma biçimini gözler önüne seriyor.

Ceylan’ın eserlerinde manzaralar filmlerinde olduğu gibi yalnızca arka plan olarak değil, karakterlerin iç dünyalarını yansıtan ve şekillendiren unsurlar olarak yer alır.

Sergide ayrıca, Ceylan’ın uzun metrajlı filmlerinden oluşan ve çoğunluğu müze koleksiyonunda yer alan 35mm formatında filmlerinin gösterildiği bir gösterim programı da yer alıyor.

YOLDA SERİSİ DEVAM EDİYOR

Geçen yıl İstanbul Modern’de açtığı ‘Başka Bir Yerde’ sergisinde Türkiye’nin yanı sıra, Hindistan, Gürcistan, Çin, Fas ve Rusya gibi dünyanın farklı coğrafyalarında çektiği fotoğrafları sergileyen Nuri Bilge Ceylan bu serisini yeni ve daha önce görülmemiş fotoğraflarıyla sürdürüyor. Dirimart Dolaptere’de bugün açılan ‘Yolda’ sergisinde bu kez, Ceylan’ın Cezayir, Çin, Hindistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve Türkiye gibi dünyanın çeşitli bölgelerinde çektiği portreler bir araya getirilmiş.

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Nuri Bilge Ceylan Amsterdam ve Dolapdere’deNuri Bilge Ceylan

Sergiye eşlik eden aynı isimli video ise, yaratım sürecinin perde arkasından küçük bir kesit ortaya koyuyor ve üretim süreci ile ortaya çıkan eserleri belli bir kurguyla bir araya getirerek ikisi arasında herkes için farklı algılanabilecek bir koşutluğun kapısını aralamaya çalışıyor.

İzleyiciyi, farklı coğrafyalar arasında kişisel bir yolculuğa çıkarmanın yanı sıra insanın evrensel hikâyesine de tanıklık etmeye davet eden Yolda sergisi 23 Şubat’a kadar görülebilir.

Nuri Bilge Ceylan Amsterdam ve Dolapdere’de‘Gülsüm’- Türkiye

CAZIN JAPON YILDIZI

KÜÇÜK yaşlarda piyano eğitimi almaya başlayan Japonya’nın caz yıldızı Hiromi’nin hayatının dönüm noktalarından biri 17 yaşındayken Chick Corea’dan, Tokyo’daki bir konserde kendisiyle birlikte çalması için davet alması oldu. Eğitimine dünyanın önde gelen müzik ve sahne sanatları enstitülerinden Berklee College of Music’te (Boston, Massachusetts) devam etti ve buradaki mentorluğunu caz efsanesi Ahmad Jamal üstlendi.

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Montreux, Monterey, Umbria, North Sea, Newport gibi dünyanın en iyi caz festivallerinde sahne alan Hiromi, 2021’de Tokyo Olimpiyatları’nın açılış töreninde de yer aldı.

Nuri Bilge Ceylan Amsterdam ve Dolapdere’de

Hiromi, İş Sanat’ın 25’inci sezonda sanatseverleri buluşturacağı dünya yıldızlarına biri olarak 15 Mayıs Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu’nda sahneye çıkacak.

Dünya turnesi kapsamındaki konserinde Hiromi, son albümü Sonicwonderland ile dinleyicilerini benzersiz bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Albümünü “hayal gücümde başlayan yeni bir maceranın yolculuğu” olarak tanımlayan sanatçı, bu albümde yer alan parçalar için özel bir topluluk oluşturdu. “Albüm yapmak, bir film çekmek gibi; ben de her rol için mükemmel oyuncuyu arayan bir yönetmenim” diyen Hiromi’ye bu projede Adam O’Farrill (trompet), Hadrien Feraud (bas) ve Gene Coye (davul) eşlik ediyor. “Hiromi’s Sonicwonder” yalnızca caz değil, aynı zamanda elektronik ve funk ögelerini de barındıran yenilikçi bir müzik anlayışıyla sahnede olacak.

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Albümde dikkat çeken, Metallica’nın basçısı Robert Trujillo ile birlikte yaratılan ve Sonicwonder’a uyarlanan Go Go, şarkıcı/söz yazarı Oli Rockberger ile birlikte yazdığı Reminiscence ve daha fazlası seyircisiyle İş Sanat’ta buluşacak.

Ne zaman bir konser versem ya da albüm yapsam, müziğimle derin bir bağ kurabilecek insanları bulmak için bir yolculuğa çıktığımı hissediyorum” diyen Hiromi’nin konserinin biletlerine Biletix’ten ulaşabilirsiniz!

Nuri Bilge Ceylan Amsterdam ve Dolapdere’de

#Nuri Bilge Ceylan#Amsterdam#Dolapdere
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