 NATO toplantısının en anlamlı hediyesi

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15 Haziran’da gerçekleştirilen toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott W. Bray, akademisyenler, büyükelçiler ve güvenlik uzmanları katıldı.

‘NATO Ankara Zirvesi: İstihbarat ve Dayanıklılık’ ile ‘NATO’nun Görünmeyen Bağı: İstihbarat’ başlıklı panellerinin açılış konuşmalarının ardından MİT Başkanı Kalın, Bray’e ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 1960’ta NATO’ya armağan edilen mozaik panosunun baskısını hediye etti.

Çok ince düşünülmüş, anlamlı bir hediye. Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 1960’ta Türk hükümeti tarafından o zaman Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan NATO karargâhına hediye edilen ‘Turkish Mosaic’ eserinin yağlıboya olarak da yaptığı tablosunun özel bir baskısı.

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NATO’nun 1949’da kurulmasının ardından ilk karargâh binası Londra’da açıldı. 1952’de Paris’e taşındı ve 1960’ta ise NATO için ilk kez karargâh olarak hizmet vermesi amacıyla inşa edilen bina kullanıma girdi. Her ülkenin kendi kültürüne ait eserlerle katkı sunduğu karargâh binasına Türkiye, Bedri Rahmi’nin Anadolu kültürünün motiflerine yer verdiği mozaik panosunu hediye etti. 14.5x3.6 metre ebadındaki mozaik pano, 1967’de NATO’nun Genel Merkezini Brüksel’e taşımasının ardından büyük bir operasyonla Brüksel’e götürüldü. Eser halen Brüksel’deki NATO binasında bir anlamda Türkiye’yi temsilen sergileniyor.

6 AYDA TAMAMLANDI

Bedri Rahmi Eyüboğlu 1959 yılında İstanbul’da yapmaya başladığı mozaik panoyu 6 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. Bunun için büyük bir ekip kurdu. Taşlar özel olarak İtalya’nın Murano adasından getirtildi. Eşi Eren Eyüboğlu, oğlu Mehmet Eyüboğlu ve aralarında Devrim Erbil’in de olduğu öğrencileri mozaiği yetiştirmek için olağanüstü bir çaba gösterdiler. Kalamış’taki atölye evin bulunduğu mahallenin gençleri bile taş kırıp harçlık kazanmak için işe dahil oldu. Bir ekip de Fransa’ya giderek çalışmalarını orada sürdürdü ve ‘Turkish Mosaic’ istenilen zamanda NATO binasındaki yerini aldı.

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Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun torunu Rahmi Eyüboğlu eserin herhangi bir zarar görmesi durumunda restorasyon için gerekebilir diye o dönem kalan taşları halen Kalamış’taki evde sakladıklarını söylüyor.

NATO panelinde baskısı hediye edilen ‘Turkish Mosaic’ tablosunun yağlıboya orijinali aile envanterinde bulunuyor.Rahmi Eyüboğlu’nun izniyle özel baskısı yapılan tablo halen Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde devam etmekte ‘Yan Yana’ sergisinde görülebilir.

ISPARTA’DA VE TUVALLERDE GÜL MEVSİMİ

İş Bankası şubelerini hafta sonu geçici sanat mekânlarına dönüştüren Anadolu Sergileri’nin ‘Gül Mevsimi’ başlıklı yeni seçkisi, 27-28 Haziran tarihlerinde Isparta Eğirdir Şubesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

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Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan özenle derlenen bu seçki, farklı kuşaklardan sanatçıların Isparta ile özdeşleşen bu çiçeği merkeze alarak tuvale aktardığı kompozisyonları bir araya getiriyor.

“Gül Mevsimi”nde; İbrahim Çallı, İbrahim Safi, Nazlı Ecevit ve Naci Kalmukoğlu gibi tanınmış isimlerin yanı sıra, doğayı ve natürmortları kendilerine özgü üsluplarıyla yorumlayan Nimet Berdan, Abdullah Meriçadalı ve Münip Özben’in çalışmaları yer alıyor. Cumhuriyet döneminde düzenlenen Yurt Gezileri programı kapsamında yolu Isparta’ya düşen Nurettin Ergüven’in gözünden bu coğrafyayı yansıtan peyzajlar da izleyiciye sunuluyor.

Gülün memleketi Isparta’da gerçekleşecek bu özel sergi, fırça darbelerinden kompozisyon seçimlerine kadar her eserde doğanın sanatla kurduğu o köklü bağı derinden hissettiriyor.

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İş Sanat’ın hazırladığı Anadolu Sergileri, estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını amaçlıyor.