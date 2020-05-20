MÃ¼zeleri penguenler gibi mi gezeceÄŸiz?

Küçük bir video-haber olarak yayÄ±mlandÄ± üç gün önce penguenlerin müze ziyareti.
Kansasâ€™taki Nelson Atkins MÃ¼zesi, dÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n mÃ¼zeleri gibi insanlara kapÄ±larÄ±nÄ± kapattÄ± ancak virÃ¼s taÅŸÄ±ma ihtimali olmayan penguenlere kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§mÄ±ÅŸ.
Kansas Hayvanat BahÃ§esi bir video paylaÅŸarak penguenlerin mÃ¼zede kÃ¼Ã§Ã¼k bir keÅŸif gezisi yaptÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu. Penguenler mÃ¼zede eserlerin karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±n bir ÅŸekilde duruyor ve kimisine uzun kimisine birkaÃ§ saniyelik bakÄ±ÅŸlar atÄ±yorlar. Videolarda, penguenlerin Caravaggio ve Monetâ€™nin tablolarÄ± Ã¶nÃ¼nde vakit geÃ§irdikleri gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Penguenlerin ÅŸaÅŸkÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±n mÃ¼zede dolaÅŸmalarÄ±nÄ± izlerken onlarÄ±n arasÄ±nda kendimi gÃ¶rÃ¼r gibi oldum.
DÃ¼ÅŸÃ¼nsenize, evden Ã§Ä±kmayalÄ± iki aydan fazla bir sÃ¼re geÃ§miÅŸ, bÄ±rakÄ±n mÃ¼ze gezmeyi, adÄ±m atmayÄ± neredeyse unutmuÅŸuz. Bilgisayar ekranÄ±ndan dÃ¼nyanÄ±n tÃ¼m mÃ¼zelerini Ã§evrimiÃ§i dolaÅŸÄ±yorum, eserler hakkÄ±nda bilgi alÄ±yorum ama fiziki olarak kanepe, yatak ve bilgisayar ekranÄ± Ã¼Ã§geninde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmÄ±ÅŸÄ±m.
Herhangi bir mÃ¼zeye ilk adÄ±mÄ±mÄ± attÄ±ÄŸÄ±mda, Humboldt penguenlerini aratmayacak acemilikler yapacaÄŸÄ±ma eminim.
Ä°ZMÄ°R ATAÄžA KALKTI
BÄ°LÄ°YORSUNUZ, 18 MayÄ±s tÃ¼m dÃ¼nyada â€˜UluslararasÄ± MÃ¼zeler GÃ¼nÃ¼â€™ olarak kutlanÄ±yor. UNESCO tarafÄ±ndan ve 18-24 MayÄ±s tarihleri arasÄ± da â€˜MÃ¼zeler HaftasÄ±â€™ olarak ilan edilmiÅŸ durumda. Penguenleri bu kapsamda mÄ± mÃ¼zeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼p gezdirdiler bilmiyorum ama ben MÃ¼zeler HaftasÄ±â€™na Ã¶zel Ä°zmirâ€™den iki gÃ¼zel haber vereyim. Ä°zmir yeni mÃ¼ze ve sanat merkezleri ile resmen ataÄŸa kalkmÄ±ÅŸ durumda.
MÃœTHÄ°Åž KOLEKSÄ°YON
Birincisi, mÃ¼thiÅŸ bir koleksiyona sahip olan Arkas Sanat Urla. EylÃ¼l ayÄ±nda kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak. BurasÄ± bir mÃ¼ze deÄŸil, Arkas koleksiyonunun sergileneceÄŸi Ã¶zel bir sanat mekÃ¢nÄ±. Ã–nceden rezervasyon yapÄ±lmak kaydÄ±yla gezilebilecek bu yeni sanat mekÃ¢nÄ± iki kattan oluÅŸuyor. Alt katta George Braque, Maurice de Vlamick, Moise Kisling, Henri Martin, Maurice Utrillo, Henri Edmond Cross, Andre Lhote, Henri Lebasque gibi post-empresyonist ve avangart sanatÃ§Ä±larÄ±n tablolarÄ± ile Auguste Rodin, Camille Claudel, Alfred Boucher, Aristide Maillolâ€™a ait heykeller bulunuyor. Ãœst katta ise 16-17. yÃ¼zyÄ±llar Avrupa aristokrasisine ait miÄŸfer, zÄ±rh ve savaÅŸ silahlarÄ±; 16. yÃ¼zyÄ±la ait Sezar, Kleopatra ve Marcus Antoniusâ€™u konu alan 6 parÃ§alÄ±k tapisserie serisi Ã¶ne Ã§Ä±kan parÃ§alar arasÄ±nda. BinanÄ±n dÄ±ÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer alan camekÃ¢nlÄ± bÃ¶lÃ¼mde ise Roma imparatorlarÄ±nÄ±n mermer bÃ¼stleri ziyaretÃ§ileri selamlayacak.
YIL SONU AÃ‡ILACAK
YaÅŸar EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r VakfÄ± da Ä°zmirâ€™in Konak ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde, Alsancak liman bÃ¶lgesinde yer alan, daha Ã¶nce YaÅŸar TopluluÄŸu ÅŸirketleri ve YaÅŸar Ãœniversitesi tarafÄ±ndan kullanÄ±lan, â€˜korunmasÄ± gerekli taÅŸÄ±nmaz kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±ÄŸÄ±â€™ olarak tescilli eski un fabrikasÄ±nÄ± mÃ¼ze haline getiriyor.
YÄ±lda 60 bin ziyaretÃ§inin beklendiÄŸi ve toplam 6 bin metrekare alana sahip olacak mÃ¼zenin restitÃ¼syon ve restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± son hÄ±zÄ±yla devam ediyor. MÃ¼zenin 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunda tamamlanmasÄ± hedefleniyor. SelÃ§uk YaÅŸar MÃ¼zesi, 2 bin 600 metrekare geÃ§ici ve kalÄ±cÄ± sergi alanlarÄ±, kÃ¼tÃ¼phane, 300 metrekare atÃ¶lye alanlarÄ±, yÃ¶netim bÃ¶lÃ¼mÃ¼, idari ofisler, yaklaÅŸÄ±k 350 kiÅŸilik konferans salonu, kafeterya ve satÄ±ÅŸ birimleri ile kent yaÅŸamÄ±na yeni bir soluk getirecek.
SelÃ§uk YaÅŸar MÃ¼zesiâ€™nde YaÅŸar Koleksiyonuâ€™na ait Ã§aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk resimlerinin yanÄ± sÄ±ra YaÅŸar ailesi koleksiyonundan 19. ve 20. yÃ¼zyÄ±llara ait halÄ± ve kilimler ile arkeolojik eserlerin daimi sergi olarak dÃ¶nemlik seÃ§kiler halinde sergilenmesi planlanÄ±yor. MÃ¼ze ayrÄ±ca modern ve gÃ¼ncel sanata yÃ¶nelik olarak TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya Ã§apÄ±nda geÃ§ici ve dÃ¶nemsel sergilere ev sahipliÄŸi yapacak.Â
ZÄ°YARETÃ‡Ä° YÃ–NETÄ°M PLANI HAZIRLANIYOR
MÃœZELER aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda yeni normaller nasÄ±l olacak?
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, haziran ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±ndan itibaren aÃ§Ä±lmasÄ± beklenen mÃ¼ze ve Ã¶renyerleri ile denetimindeki Ã¶zel mÃ¼zelerin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yÃ¶nelik SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n tavsiyeleri doÄŸrultusunda birtakÄ±m kurallar getiriyor.
* HazÄ±rlanacak ziyaretÃ§i yÃ¶netim planÄ± ile bakanlÄ±ÄŸÄ±n denetimindeki Ã¶zel mÃ¼zelerin her birinde ayrÄ± ayrÄ± olmak Ã¼zere ziyaretÃ§i potansiyeli, fiziki durum, sosyal mesafe, giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ gÃ¼zergÃ¢hlarÄ±, mÃ¼ze ve Ã¶renyerinde ziyaretÃ§ilerin geÃ§ireceÄŸi ortalama sÃ¼re, mÃ¼zenin koleksiyon tÃ¼rÃ¼ gibi faktÃ¶rler dikkate alÄ±nacak.
* MÃ¼ze ve Ã¶renyerlerini gezerken maske kullanma zorunluluÄŸu getirilmesi planlanan ziyaretÃ§iler iÃ§in giriÅŸlere el dezenfektanlarÄ±, hijyen paspasÄ±, maske ve eldiven atÄ±k kutularÄ± yerleÅŸtirilecek.
* COVID-19 kapmÄ±ÅŸ kiÅŸiyi belirlemek amacÄ±yla vÃ¼cut Ä±sÄ±sÄ±nÄ± Ã¶lÃ§en termal kameralar da mÃ¼ze ve Ã¶renyerlerinin giriÅŸlerinde bulundurulacak.
* ZiyaretÃ§ilerin mÃ¼ze ve Ã¶renyerlerine temassÄ±z giriÅŸi iÃ§in de gerekli tedbirler alÄ±nacak.
* Sosyal mesafe standartlarÄ± kapsamÄ±nda, ziyaretÃ§ilerin olasÄ± yoÄŸunlaÅŸma alanlarÄ±na ve gerekli gÃ¶rÃ¼len bÃ¶lÃ¼mlere iÅŸaretlemeler yapÄ±lacak.
* MÃ¼ze ve Ã¶renyerlerindeki dinlenme alanlarÄ±nda koltuk, sandalye, bank gibi oturma gruplarÄ± sosyal mesafe gÃ¶zetilerek yeniden dÃ¼zenlenecek.
MÃ¼zeleri penguenler gibi mi gezeceÄŸiz?
Küçük bir video-haber olarak yayÄ±mlandÄ± üç gün önce penguenlerin müze ziyareti.
Kansasâ€™taki Nelson Atkins MÃ¼zesi, dÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n mÃ¼zeleri gibi insanlara kapÄ±larÄ±nÄ± kapattÄ± ancak virÃ¼s taÅŸÄ±ma ihtimali olmayan penguenlere kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§mÄ±ÅŸ.
Kansas Hayvanat BahÃ§esi bir video paylaÅŸarak penguenlerin mÃ¼zede kÃ¼Ã§Ã¼k bir keÅŸif gezisi yaptÄ±klarÄ±nÄ± duyurdu. Penguenler mÃ¼zede eserlerin karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±n bir ÅŸekilde duruyor ve kimisine uzun kimisine birkaÃ§ saniyelik bakÄ±ÅŸlar atÄ±yorlar. Videolarda, penguenlerin Caravaggio ve Monetâ€™nin tablolarÄ± Ã¶nÃ¼nde vakit geÃ§irdikleri gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Penguenlerin ÅŸaÅŸkÄ±n ÅŸaÅŸkÄ±n mÃ¼zede dolaÅŸmalarÄ±nÄ± izlerken onlarÄ±n arasÄ±nda kendimi gÃ¶rÃ¼r gibi oldum.
DÃ¼ÅŸÃ¼nsenize, evden Ã§Ä±kmayalÄ± iki aydan fazla bir sÃ¼re geÃ§miÅŸ, bÄ±rakÄ±n mÃ¼ze gezmeyi, adÄ±m atmayÄ± neredeyse unutmuÅŸuz. Bilgisayar ekranÄ±ndan dÃ¼nyanÄ±n tÃ¼m mÃ¼zelerini Ã§evrimiÃ§i dolaÅŸÄ±yorum, eserler hakkÄ±nda bilgi alÄ±yorum ama fiziki olarak kanepe, yatak ve bilgisayar ekranÄ± Ã¼Ã§geninde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmÄ±ÅŸÄ±m.
Herhangi bir mÃ¼zeye ilk adÄ±mÄ±mÄ± attÄ±ÄŸÄ±mda, Humboldt penguenlerini aratmayacak acemilikler yapacaÄŸÄ±ma eminim.
Ä°ZMÄ°R ATAÄžA KALKTI
BÄ°LÄ°YORSUNUZ, 18 MayÄ±s tÃ¼m dÃ¼nyada â€˜UluslararasÄ± MÃ¼zeler GÃ¼nÃ¼â€™ olarak kutlanÄ±yor. UNESCO tarafÄ±ndan ve 18-24 MayÄ±s tarihleri arasÄ± da â€˜MÃ¼zeler HaftasÄ±â€™ olarak ilan edilmiÅŸ durumda. Penguenleri bu kapsamda mÄ± mÃ¼zeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼p gezdirdiler bilmiyorum ama ben MÃ¼zeler HaftasÄ±â€™na Ã¶zel Ä°zmirâ€™den iki gÃ¼zel haber vereyim. Ä°zmir yeni mÃ¼ze ve sanat merkezleri ile resmen ataÄŸa kalkmÄ±ÅŸ durumda.
MÃœTHÄ°Åž KOLEKSÄ°YON
Birincisi, mÃ¼thiÅŸ bir koleksiyona sahip olan Arkas Sanat Urla. EylÃ¼l ayÄ±nda kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak. BurasÄ± bir mÃ¼ze deÄŸil, Arkas koleksiyonunun sergileneceÄŸi Ã¶zel bir sanat mekÃ¢nÄ±. Ã–nceden rezervasyon yapÄ±lmak kaydÄ±yla gezilebilecek bu yeni sanat mekÃ¢nÄ± iki kattan oluÅŸuyor. Alt katta George Braque, Maurice de Vlamick, Moise Kisling, Henri Martin, Maurice Utrillo, Henri Edmond Cross, Andre Lhote, Henri Lebasque gibi post-empresyonist ve avangart sanatÃ§Ä±larÄ±n tablolarÄ± ile Auguste Rodin, Camille Claudel, Alfred Boucher, Aristide Maillolâ€™a ait heykeller bulunuyor. Ãœst katta ise 16-17. yÃ¼zyÄ±llar Avrupa aristokrasisine ait miÄŸfer, zÄ±rh ve savaÅŸ silahlarÄ±; 16. yÃ¼zyÄ±la ait Sezar, Kleopatra ve Marcus Antoniusâ€™u konu alan 6 parÃ§alÄ±k tapisserie serisi Ã¶ne Ã§Ä±kan parÃ§alar arasÄ±nda. BinanÄ±n dÄ±ÅŸ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer alan camekÃ¢nlÄ± bÃ¶lÃ¼mde ise Roma imparatorlarÄ±nÄ±n mermer bÃ¼stleri ziyaretÃ§ileri selamlayacak.
YIL SONU AÃ‡ILACAK
YaÅŸar EÄŸitim ve KÃ¼ltÃ¼r VakfÄ± da Ä°zmirâ€™in Konak ilÃ§esi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde, Alsancak liman bÃ¶lgesinde yer alan, daha Ã¶nce YaÅŸar TopluluÄŸu ÅŸirketleri ve YaÅŸar Ãœniversitesi tarafÄ±ndan kullanÄ±lan, â€˜korunmasÄ± gerekli taÅŸÄ±nmaz kÃ¼ltÃ¼r varlÄ±ÄŸÄ±â€™ olarak tescilli eski un fabrikasÄ±nÄ± mÃ¼ze haline getiriyor.
YÄ±lda 60 bin ziyaretÃ§inin beklendiÄŸi ve toplam 6 bin metrekare alana sahip olacak mÃ¼zenin restitÃ¼syon ve restorasyon Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± son hÄ±zÄ±yla devam ediyor. MÃ¼zenin 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunda tamamlanmasÄ± hedefleniyor. SelÃ§uk YaÅŸar MÃ¼zesi, 2 bin 600 metrekare geÃ§ici ve kalÄ±cÄ± sergi alanlarÄ±, kÃ¼tÃ¼phane, 300 metrekare atÃ¶lye alanlarÄ±, yÃ¶netim bÃ¶lÃ¼mÃ¼, idari ofisler, yaklaÅŸÄ±k 350 kiÅŸilik konferans salonu, kafeterya ve satÄ±ÅŸ birimleri ile kent yaÅŸamÄ±na yeni bir soluk getirecek.
SelÃ§uk YaÅŸar MÃ¼zesiâ€™nde YaÅŸar Koleksiyonuâ€™na ait Ã§aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk resimlerinin yanÄ± sÄ±ra YaÅŸar ailesi koleksiyonundan 19. ve 20. yÃ¼zyÄ±llara ait halÄ± ve kilimler ile arkeolojik eserlerin daimi sergi olarak dÃ¶nemlik seÃ§kiler halinde sergilenmesi planlanÄ±yor. MÃ¼ze ayrÄ±ca modern ve gÃ¼ncel sanata yÃ¶nelik olarak TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya Ã§apÄ±nda geÃ§ici ve dÃ¶nemsel sergilere ev sahipliÄŸi yapacak.Â
ZÄ°YARETÃ‡Ä° YÃ–NETÄ°M PLANI HAZIRLANIYOR
MÃœZELER aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda yeni normaller nasÄ±l olacak?
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, haziran ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±ndan itibaren aÃ§Ä±lmasÄ± beklenen mÃ¼ze ve Ã¶renyerleri ile denetimindeki Ã¶zel mÃ¼zelerin hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yÃ¶nelik SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n tavsiyeleri doÄŸrultusunda birtakÄ±m kurallar getiriyor.
* HazÄ±rlanacak ziyaretÃ§i yÃ¶netim planÄ± ile bakanlÄ±ÄŸÄ±n denetimindeki Ã¶zel mÃ¼zelerin her birinde ayrÄ± ayrÄ± olmak Ã¼zere ziyaretÃ§i potansiyeli, fiziki durum, sosyal mesafe, giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ gÃ¼zergÃ¢hlarÄ±, mÃ¼ze ve Ã¶renyerinde ziyaretÃ§ilerin geÃ§ireceÄŸi ortalama sÃ¼re, mÃ¼zenin koleksiyon tÃ¼rÃ¼ gibi faktÃ¶rler dikkate alÄ±nacak.
* MÃ¼ze ve Ã¶renyerlerini gezerken maske kullanma zorunluluÄŸu getirilmesi planlanan ziyaretÃ§iler iÃ§in giriÅŸlere el dezenfektanlarÄ±, hijyen paspasÄ±, maske ve eldiven atÄ±k kutularÄ± yerleÅŸtirilecek.
* COVID-19 kapmÄ±ÅŸ kiÅŸiyi belirlemek amacÄ±yla vÃ¼cut Ä±sÄ±sÄ±nÄ± Ã¶lÃ§en termal kameralar da mÃ¼ze ve Ã¶renyerlerinin giriÅŸlerinde bulundurulacak.
* ZiyaretÃ§ilerin mÃ¼ze ve Ã¶renyerlerine temassÄ±z giriÅŸi iÃ§in de gerekli tedbirler alÄ±nacak.
* Sosyal mesafe standartlarÄ± kapsamÄ±nda, ziyaretÃ§ilerin olasÄ± yoÄŸunlaÅŸma alanlarÄ±na ve gerekli gÃ¶rÃ¼len bÃ¶lÃ¼mlere iÅŸaretlemeler yapÄ±lacak.
* MÃ¼ze ve Ã¶renyerlerindeki dinlenme alanlarÄ±nda koltuk, sandalye, bank gibi oturma gruplarÄ± sosyal mesafe gÃ¶zetilerek yeniden dÃ¼zenlenecek.