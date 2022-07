Müzayedelerin en pahalı sanat eserleri

Haberin Devamı

2022’nin ilk altı ayını kapsayan dönemde müzayedelerdeki satışlara baktığımızda bunu görmek mümkün. ‘artam.com’ sitesi Türkiye ve dünyada yapılan müzayedelerdeki satışları sıraladığı bir liste yayımladı. İşte 2022 sanat sezonunun Türkiye ve dünyadaki en pahalı ilk on eseri...



TÜRKİYE’DE ÖMER ULUÇ



Türkiye’deki en değerli ilk 10 resmin satışının Artam Antik A.Ş. müzayedelerinde gerçekleştiği belirtilen listenin ilk sırasında Ömer Uluç yer alıyor.

Mart ayında gerçekleştirilen müzayedeye, sanatçının 1992’deki Berlin ve Lahey ile 1994’teki AKM sergilerinde yer almış ‘Bir İskemle / Bir Kuş / Büyük Çıplak / Kırmızı Figür / Bir Yaratık’ adlı eseri 1 milyon 400 bin TL açılış fiyatıyla çıkmıştı. Uluç’un ustalık dönemine ait 1990 tarihli eseri, 7 milyon 845 bin TL’ye satılarak 2022’nin en yüksek fiyatlı eseri olarak ilk sırada yer aldı.

Ömer Uluç’un bir diğer eseri ‘Diyagonal Personalities’ ise 3 milyon 729 bin liralık fiyatıyla listede sekizinci sırada yer aldı.

Eserleri yüksek fiyatlara çıkan bir diğer isim ise Burhan Doğançay. Sanatçının Guggenheim Müzesi’nin koleksiyonunda yer alan ‘Up Wind’ başlıklı işiyle aynı seriye ait 1973 tarihli ‘Ship of Fools’u 5 milyon 400 bin liralık satışıyla listeye ikinci sıradan girdi. Doğançay’ın hat sanatından ve kaligrafiden beslendiği, en ünlü serilerinden biri olan ‘Kurdeleler’inden görkemli bir örnek olan, 1984 tarihli ‘Four Red Ribbons’u da 5 milyon 273 bin TL’lik satış rakamıyla üçüncü sırada yer aldı. Sanatçının ‘Cracking up in Zurich’ eseri ise 3 milyon 858 bin liraya satıldı. Böylece Doğançay en çok eseri listeye giren sanatçı oldu.

Osman Hamdi’nin günlük yaşamı, çeşitli meslekleri ele alan kompozisyonlarından ikonik bir örnek olan 1878 tarihli ‘Kapı Önünde Kasap’ tablosu da 4 milyon 890 bin liralık satışıyla listeye beşinci sıradan girdi.







EN PAHALI 10 ESER (TÜRKİYE)



1- Ömer Uluç, ‘Bir İskemle / Bir Kuş / Büyük Çıplak / Kırmızı Figür / Bir Yaratık’ – 7 milyon 850 bin TL

2- Burhan Doğançay, ‘Ship of Fools’ – 5 milyon 400 bin TL

3- Burhan Doğançay, ‘Four Red Ribbons’ – 5 milyon 273 bin TL

4- Erol Akyavaş, ‘Fall of a Dream’ - 5 milyon 273 bin TL

5- Osman Hamdi Bey, ‘Kapı Önünde Kasap’ – 4 milyon 890 bin TL

6- Neşet Günal, ‘Duvar Dibi V’ – 4 milyon 630 bin TL

7- Burhan Doğançay, ‘Cracking up in Zurich’ – 3 milyon 858 bin TL

8- Ömer Uluç, ‘Diyagonal Personalities’ – 3 milyon 729 bin TL

9- Nejad Melih Devrim, ‘Chartres’ – 2 milyon 444 bin TL

10- İlhan Koman, ‘Untitled’ – 1 milyon 730 bin TL



DÜNYADA ANDY WARHOL



DÜNYA genelinde müzayede satışlarında 2022’nin ilk yarısına Andy Warhol damga vurdu. Sanatçının Doris ve Thomas Ammann Koleksiyonu’ndan gelen ikonik Marilyn Monroe portresi ‘Shot Sage Blue Marilyn’ (1964), Christie’s New York’un müzayedesinde 195 milyon dolara satıldı. Bu rakam ‘Shot Sage Blue Marilyn’i, bir müzayedede satılan en pahalı 20. yüzyıl sanat eseri yaptı. Eser, Larry Gagosian tarafından satın alındı. Tablo aynı zamanda, Leonardo Da Vinci’nin ‘Salvator Mundi’sinin ardından en pahalı ikinci tablo unvanını kazandı.

Yılın en yüksek rakamlı ikinci eseri Jean-Michel Basquiat’nın ‘Untitled’ı (1982) oldu. Dünyaca ünlü koleksiyonerlerden Japon milyarder girişimci Yusaku Maezawa’nın koleksiyonundan satışa çıkan yapıt, Phillips’in müzayedesinde 85 milyon dolara satıldı.

Bir diğer önemli satış Anne Bass Koleksiyonu’nun sunulduğu Christie’s müzayedesinde gerçekleşti. Yılın en yüksek üçüncü satışı Claude Monet imzalı ‘Le Parlement, soleil couchant’ (1903) oldu. 75 milyon 960 bin dolara satılan eser bu rakamla bir müzayedede satılan en pahalı beşinci Monet tablosu oldu.







EN PAHALI 10 ESER (DÜNYA)



1 – Andy Warhol, ‘Shot Sage Blue Marilyn’, Christie’s – 195 milyon dolar

2 - Jean-Michel Basquiat, ‘Untitled’ (Yusaku Maezawa Koleksiyonu), Phillips - 85 milyon dolar

3 - Claude Monet, ‘Le Parlement, soleil couchant’ (Anne Bass Koleksiyonu), Christie’s - 75 milyon 960 bin dolar

4 - René Magritte, ‘L’empire des lumières’, Sotheby’s - 79.3 milyon dolar

5 - Mark Rothko, ‘Untitled (Shades of Red)’ (Anne Bass Koleksiyonu), Christie’s - 66 milyon 800 bin dolar

6 - Jackson Pollock, ‘Number 31’, Christie’s - 54 milyon 205 bin dolar

7 - Franz Marc, ‘The Foxes’, Christie’s - 56.8 milyon dolar

8 - Francis Bacon, ‘Study for Portrait of Lucien Freud’, Sotheby’s – 52.7 milyon dolar

9 - Vincent Van Gogh, ‘Champs près des Alpilles’, Christie’s - 51 milyon 915 bin dolar

10 - Francis Bacon, ‘Triptych 1986-7’, Christie’s – 51.2 milyon dolar