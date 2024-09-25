Müzayede sezonu ustalarla açılıyor

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Artam Antik A.Ş. yeni sanat sezonunun ilk müzayedesinde Erol Akyavaş’tan Mehmet Güleryüz’e, Fikret Mualla’dan Cihat Burak’a, Selim Turan’dan Burhan Doğançay’a, Mübin Orhon’dan Nuri İyem’e, Adnan Çoker’den Bedri Rahmi Eyüboğlu’na, Ömer Uluç’tan Burhan Uygur’a değin usta sanatçılara ait 350 eseri satışa koydu. 20 Eylül’de çevrimiçi olarak başlayan müzayede 29 Eylül Pazar günü sona erecek.

Türk resim sanatının farklı dönemlerine ışık tutan yapıtları bir araya getiren müzayedenin dikkat çekenleri arasında ilk olarak Halil Paşa’nın ‘Bahçede Kadınlar’ konulu eseri öne çıkıyor. Osmanlı’nın Batı’ya açılan sanat dünyasında kendi izini bırakan sanatçı, ustalığını yansıttığı başyapıtında, Beylerbeyi Selim Paşa Yalısı’nın bahçesinden bir manzara sunuyor. ‘Bahçede Kadınlar’ tablosu 2.2 milyon TL’lik açılış rakamıyla müzayedeye çıktı.









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GÜLERYÜZ VE KOMET SEÇKİSİ

Müzayedede yakın zamanda yitirdiğimiz, çağdaş Türk sanatının önde gelen isimlerinden Mehmet Güleryüz’ün farklı dönemlerinden yapıtlar ve yine iki yıl önce kaybettiğimiz eleştirel-politik figür resmi anlayışının en önemli temsilcilerinden Komet’in eserleri de yer alıyor.

Halen Casa Botter’de, Levent Çalıkoğlu küratörlüğündeki kapsamlı sergisi devam eden Komet’in seçkisinde, zengin düş gücüne bir kez daha tanıklık ediyoruz.

Çalışmalarının temelinde mimarinin yer aldığı sanatçının pas gibi doğal malzemelerle ilerlediği tuvallerinden görkemli bir örnek ile döngü fikrini merkeze yerleştiren Canan Tolon’un ünlü ‘Reflex’ serisinden 2011 tarihli çalışması da müzayedede yer alıyor.

Hakkı Anlı’nın otoportresini, atölyesinden bir manzarayı, peyzajını, soyut tuvalini içeren seçki ile Fikret Mualla’nın ikonik işleri de müzayedede.

Müzayedede yer alan yapıtlar online katalog olarak artam.com adresinde ve 29 Eylül tarihine kadar Maçka’daki Antik Palace’ta görülebiliyor.



KİTAP KAPAKLARININ HATIRLATTIKLARI



Kitapseverlerin kendi okuma tarihlerinin özetini görebilecekleri bir sergi açıldı Salt Beyoğlu’nda. Adı, ‘Tasarımcının Notu.’

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Kitabın tasarım unsurunun kapakla sınırlı olduğu 1970’li yıllardan bütüncül bir tasarım nesnesine dönüştüğü 1990’lara uzanan çizgide kültür yayıncılığının yükselişe geçip grafik tasarımcının öne çıktığı süreci gözler önüne seriyor.









Böyle özetlenebilecek sergi aslında her kitapsevere kendi okuma serüvenini hatırlatıyor.

Aziz Nesin’in ‘Şimdiki Çocuklar Harika’ kitabı için Erkal Yavi’nin yaptığı dondurma külahlı kapağı görür görmez siz de kendi çocukluk ve ilk gençlik yıllarınıza gidiyorsunuz.

Füruzan’ın ‘Parasız Yatılı’sı, Yaşar Kemal romanları, Varlık Yayınları’nın birer okul görevi gören antolojileri içerikleri kadar kapaklarıyla da belleklerimizde.

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Ferit Edgü’nün yayıncılık tarihimize ayrı bir estetik kattığı Ada Yayınları’nın çok özel tasarım kitapları, Bülent Erkmen’in ‘Duo’ ve ‘32 Büst: Otuz iki Fotoğraf İçin Yazılmış Yalanlar’ gibi özel tasarım kitapları yayıncılığımızın görsel tarihinde ufuk açıcı girişimler olarak öne çıkıyor.

GRAFİK SANATÇILARI NE DİYOR

Serginin çıkış noktası Salt Arşiv’e bağışlanan özel koleksiyonlar.

Eda Sezgin tarafından programlanan sergide Yurdaer Altıntaş, Serdar Benli, Savaş Çekiç, Gülizar Çepoğlu, Yeşim Demir Pröhl, Mustafa Eren, Aydın Erkmen, Bülent Erkmen, Ulaş Eryavuz, Cem Günübek, Joelle İmamoğlu, Sadık Karamustafa, Esen Karol, Sait Maden, Hakkı Mısırlıoğlu, Cemalettin Mutver, Nazlı Ongan, Nilgün Öneş, Ersu Pekin, Tibet Sanlıman, Alper Tunga Şen, İlhami Turan, Mehmet Ulusel, Timuçin Unan ve Erkal Yavi’nin hem tasarımları hem de kitap tasarımı üzerine düşüncelerini öğreniyoruz.

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Sergi kitabın ‘basılı’ ve ‘elektronik’ olarak yeniden tanımlandığı 2000’lerin tasarım kültürüne zemin hazırlayan döneme kitaplar, arşiv belgeleri ve mülakatlar eşliğinde çok yönlü bir bakış sunuyor.

Sergi 2 Şubat 2025 tarihine kadar görülebilir.