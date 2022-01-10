Müzayede sezonu rekorla açılıyor

Ne pandemi ne küresel ekonomik kriz. Sanat piyasası güvenli yatırım olarak yerini hiçbir şeye bırakmıyor. Dünyada 2020’nin en yüksek satış rakamlı ilk 10 lotundan sadece ikisi 50 milyon doların üzerinde fiyatlara ulaşmıştı. 2021’de ise en iyi 10 satışın tamamı 50 milyon doların çok üzerinde fiyatlara satıldı. Bu yılın en yüksek satış rakamlı 10 eserinin toplamı 1.2 milyar dolara ulaşırken, listedeki en düşük fiyat 61.6 milyon dolar oldu. Türkiye’deki duruma gelince. Artam Antik A.Ş. 2021 yılında düzenlediği 15 müzayedede Türkiye çağdaş ve modern sanatının ustalarının yapıtlarını yeni koleksiyonlara kazandırdı.

Yılın en yüksek fiyatlı eseri Neşet Günal’a ait oldu. Sanatçının, 368. Müzayede’de sunulan ‘Testili Kız’ adlı tuval üzerine yağlıboya eseri 1 milyon 680 bin TL’ye satıldı. İkinci sırada Türk resminin yaşayan en önemli ustalarından Mehmet Güleryüz’ün ‘Red Forest (Kızıl Orman)’ isimli tuval üzerine yağlıboyası yer aldı. 1989 tarihli eser 1 milyon 260 bin TL’ye alıcıya ulaştı.Artam Antik A.Ş.’nin Artnet veri tabanından faydalanılarak oluşturduğu dünya listesi ve kendi satışlarından yola çıkarak oluşturduğu Türkiye listesine göre 2021 yılının en pahalı eserleri:

DÜNYANIN EN PAHALI 10 ESERİ

Pablo Picasso, ‘Femme assise prés d’une fenêtre (Marie-Thérèse)’, (1932)

Christie’s New York’un 13 Mayıs’taki satışında Picasso’nun sevgilisi Marie-Therese’i resmettiği tablosu 103.4 milyon dolara (1 milyar 372 milyon TL) satıldı. Bu satış rakamıyla, 2021’in en pahalı eseri oldu.

Jean-Michel Basquiat, “In This Case”, (1983)

Listenin ikinci sırasında yine Christie New York’un gerçekleştirdiği bir satış görülüyor. 2021 adeta