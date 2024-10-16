Miró koleksiyonu Portekiz’de nasıl kaldı?

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Anadolu’nun Akdeniz’e açılan kapısından Akdeniz’in bütün renklerini, duygularını eserlerine taşıyan Akdenizli bir sanatçı girdi.

Arkas Sanat Merkezi’nde 26 Eylül’de açılan ‘Joan Miró: İmge, Metin, Gösterge’ adlı sergi Barselona doğumlu ressam ve heykeltıraş Joan Miró’nun yaşamı boyunca çok çeşitli tekniklerle ürettiği eserlerinden oluşuyor.

Müjde Unustası direktörlüğünde, sanat tarihçisi ve akademisyen Robert Lubar Messeri küratörlüğünde Miró’nun 1924’ten 1981’e kadar ürettiği eserlere odaklan sergide, Portekiz Devleti Çağdaş Sanat Koleksiyonu’na ait 74 eser bulunuyor.

Miró’nun hayal gücünü merkeze alan sanat anlayışını kapsamlı bir seçkiyle sunan sergi Arkas Sanat Merkezi ve Serralves Vakfı iş birliğiyle hazırlandı.

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KAMUOYU BASKISI SATIŞA ENGEL OLDU

Koleksiyonun sahibi Porto’daki Serralves Vakfı’na ait Miró Koleksiyonu, sanatçının altmış yıla yayılan olağanüstü kariyerinden 85 önemli sanat eserini kapsıyor. Koleksiyonun vakfa, dolayısıyla Portekiz halkına emanet edilmesinin öyküsü ise ders alınacak nitelikte.

Yaklaşık 10 yıl önce ekonomik krize giren Portekiz bankası elinde bulunan çağdaş sanat koleksiyonunu dünyaca ünlü müzayede şirketleri aracılığı ile satmak istemiş.

Bu satış eserlerin Portekiz dışına çıkması anlamına geleceği için büyük bir kamuoyu baskısı oluşmuş ve Portekiz Kültür Bakanlığı eserleri Porto Belediyesi aracılığı ile Serralves Vakfı’na emanet etmiş. Vakıf şu anda eserleri hem Portekiz’de hem de yurtdışında sergiliyor.

Hükümet ve sivil toplumun kültürel varlıklar konusundaki hassasiyeti sayesinde bu eserler tüm dünyada görülebiliyor. Koleksiyonla sanatçının ününü kazandığı tabloların yanı sıra, resimler ile kumaşlar arasındaki ayrımı köprülemeyi amaçlayan Sobreteixims serisi ve sanatın estetik bir ifade olmanın ötesinde güçlü bir eleştiri aracı olarak kullanabileceğini vurgulayan Yanık Tuvalleri’nden bir örnek de sergileniyor.

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9 Şubat tarihine kadar Arkas Sanat Merkezi’nde görebilirsiniz.

TÜRKİYE’DEKİ ÜÇÜNCÜ MİRÓ SERGİSİ

Bu sergide yer alan eserler Türkiye’de daha önce iki Miró sergisi açılmasına rağmen ilk kez görülüyor.

İstanbul’daki Pera Müzesi’nde 2008 yılında ‘Joan Miró - Maeght Koleksiyonu’ndan Baskılar, Resimler ve Heykeller’ sergisi açılmıştı.

23 Eylül 2014 - 8 Mart 2015 tarihleri arasında ise Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde 120’nin üzerinde farklı teknikteki eseri, ‘Joan Miró. Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar’ adıyla sanatseverlerle buluşmuştu.

Sabancı Holding sponsorluğu ile düzenlenen sergi, Barselona’daki Joan Miró Vakfı, Mallorca’daki aile koleksiyonu Successió Miró ve yine Mallorca’daki Pilar ve Joan Miró Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilmişti.

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Bu arada İstanbul’da sahte bir Miró sergisinin açıldığını da hatırlatayım. 2014 yılında Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan Joan Miró sergisindeki eserlerin sahte olduğu bizzat Miró Vakfı tarafından açıklanmıştı.

İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ ERİŞİME AÇILDI

ÜNLÜ tarihçi ve yazar Reşad Ekrem Koçu’nun ‘İstanbul Ansiklopedisi’nin basılı ciltleri ile binlerce arşiv belgesini bir araya getiren web sitesi istanbulansiklopedisi.org erişime açıldı.

İstanbul Ansiklopedisi, tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu’nun (1905-1975) ömrünün büyük kısmını adadığı, ancak tamamlayamadığı kapsamlı çalışması. Koçu, İstanbul’un ‘muazzam kütüğü’nü oluşturmak üzere 1944’te başladığı etraflı kaynak tarama ve madde yazımı çalışmalarını vefatına kadar sürdürdü. Koçu’nun 24 cilt olarak planladığı ansiklopedinin G harfine kadarki ilk 11 cildi 1973’e dek aralıklarla fasiküller hâlinde basıldı.

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İSTANBUL’A DAİR HER ŞEY

Sokaklardan mimari yapılara, mühim ya da sıradan şahıslardan şehrin âdetlerine, tarihî olaylardan şehir efsanelerine, nice konuyu farklı anlatımlar ve resimler eşliğinde kayda geçirdi. Dönemin tarihçi, edebiyatçı, akademisyen ve sanatçılarının katkıda bulunduğu İstanbul Ansiklopedisi, tezkirecilik geleneğiyle Batılı ansiklopedizmi birleştiren bir başvuru kaynağı, bir tanıklıklar derlemesi ya da İstanbul’a dair her şeyi içerme çabasında devasa bir girişim olmasının yanı sıra, bütün bu malzemeyi kendine has bir İstanbul fikri veya imgesi olarak yeniden inşa eden sıra dışı bir çalışma.

Web sitesi, Garanti BBVA tarafından kurulan Salt’ın Kadir Has Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi projesi kapsamında hazırlandı.