Markiz hayata sanatla tutundu

Haberin DevamÄ±

Ä°stanbulâ€™un bu en eski pastanesi 2016 yÄ±lÄ±nda kapÄ±larÄ±nÄ± kapatmÄ±ÅŸtÄ± ve akÄ±beti merak konusuydu. GeÃ§en hafta gÃ¼ncel bir sergiyle hayata tutunduÄŸunu gÃ¶rmek son dÃ¶nemin en iyi haberlerinden biri oldu.Â

1838 yÄ±lÄ±nda FransÄ±z BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™nden ayrÄ±lan Edouard Lebon tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan Lebon, pastalarÄ±yla ve atmosferiyle kendi efsanesini yaratmÄ±ÅŸtÄ±. NamÄ±k Kemalâ€™den Peyami Safaâ€™ya, Recaizade Mahmud Ekremâ€™den SÃ¼leyman Nazifâ€™e, AbdÃ¼lhak Hamidâ€™e dÃ¶nemin edebiyatÃ§Ä± ve entelektÃ¼ellerinin vazgeÃ§ilmez mekanÄ±ydÄ±.

1940â€™ta Avadis Ohanyan Ã‡akÄ±r tarafÄ±ndan satÄ±n alÄ±ndÄ±ktan sonra adÄ± Markiz olarak deÄŸiÅŸse de entelektÃ¼el dÃ¼nyadaki konumunu sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸ, Sait Faik, Orhan Kemal, Haldun Taner, Attila Ä°lhan gibi yazar ve ÅŸairlerin buluÅŸmalarÄ±na ev sahipliÄŸi yaptÄ±. Zamanla deÄŸiÅŸen ÅŸehir kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nden etkilenerek eski popÃ¼laritesini kaybetti ve 1980â€™de kapandÄ±. 2003â€™te restore edilip aÃ§Ä±lsa da ne yazÄ±k ki o gÃ¼zel Ã§aÄŸÄ± bir daha yakalayamadÄ±.

Haberin DevamÄ±

2023â€™te Mehmet Erkul ve Tekin Esen tarafÄ±ndan devralÄ±nan Markizâ€™in de iÃ§inde bulunduÄŸu bine restorasyon Ã¶ncesi son kez Pilevneli Galeriâ€™nin ev sahipliÄŸinde gÃ¼ncel bir sergiyle kapÄ±larÄ±nÄ± yeniden aÃ§tÄ±.

SanatÃ§Ä± ikilisi Yasemin Baydar ve Birol Demirâ€™den oluÅŸan :mentalKLINÄ°Kâ€™in â€˜DehÅŸetli GÃ¼zelâ€™ adÄ±nÄ± verdikleri performanslarÄ± Markizâ€™in tarihÃ® atmosferinde geÃ§miÅŸin gÃ¶rkemine veda ederken yeni bir baÅŸlangÄ±cÄ± mÃ¼jdeliyor.

NEREDE O ESKÄ°Â DEDÄ°KODULAR

Randevuyla birer saatlik sÃ¼relerle girilebilen Markizâ€™de mekÃ¢nÄ±n hÃ¢lÃ¢ gÃ¼zelliÄŸini koruyan eski ihtiÅŸamÄ± karÅŸÄ±lÄ±yor sizi.

YÄ±llarca Ã¼nlÃ¼ yazarlarÄ±n ve sanatÃ§Ä±larÄ±n gÃ¼nlÃ¼k dedikodularÄ±nÄ±n yankÄ±landÄ±ÄŸÄ± mekÃ¢nÄ± bu kez :mentalKLINIKâ€™in Orkun ÅžentÃ¼rk ile hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ses enstalasyonu dolduruyor. Dedikodular, sÃ¶ylentiler, gÃ¼ncel tartÄ±ÅŸmalar yapay zekÃ¢ tarafÄ±ndan Ã¼retilmiÅŸ konuÅŸmalar, sanki herkes o an oradaymÄ±ÅŸ gibi pastanenin iÃ§inde yankÄ±lanÄ±yor. Bu kopuk, kesintili diyaloglar, sosyal medyanÄ±n ve dijital Ã§aÄŸÄ±n daÄŸÄ±nÄ±k bilgi akÄ±ÅŸÄ±nÄ± yansÄ±tarak, gerÃ§ek ile kurgu arasÄ±ndaki sÄ±nÄ±rÄ± bulanÄ±klaÅŸtÄ±rÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

YARIM KALMIÅž PASTA

Masaya gelen pasta ise tam bir sÃ¼rpriz. YarÄ±sÄ± yenilmiÅŸ, Ã¼zerinde sigaralar sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ, buz parÃ§alarÄ± atÄ±lmÄ±ÅŸ beton gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ gri bir pasta. TuÄŸana Okan NalÃ§acÄ±â€™nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± pasta tÃ¼ketim alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± hatÄ±rlatÄ±rken ÅŸekle ne kadar Ã¶nem verdiÄŸimizi yÃ¼zÃ¼mÃ¼ze Ã§arpÄ±yor.

Birol ve Yaseminâ€™in cesaretlendirmesiyle en dokunulmamÄ±ÅŸ yerinden bir parÃ§a pastayÄ± kaÅŸÄ±kla alÄ±p aÄŸzÄ±ma attÄ±ÄŸÄ±mda anlÄ±yorum bunu.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle tezat bir lezzetle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorum. Tabii ki sigara izmaritleri ve buz kalÄ±plarÄ± da ÅŸekerden yapÄ±lmÄ±ÅŸ ve Ã§ok lezzetliydi. Geleneksel sunum estetiÄŸinin aksine, ideal olmaktan uzak yarÄ±m kalmÄ±ÅŸ kutlama pastasÄ± tat, doku ve form arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi bir kez daha dÃ¼ÅŸÃ¼nmemizi saÄŸlarken diÄŸer yandan Markizâ€™in yÃ¼zlerce yÄ±llÄ±k geÃ§miÅŸe dayanan ama zamanla unutulmuÅŸ, hoyrat dÃ¶nemlerden geÃ§miÅŸ dillere destan pastalarÄ±nÄ± hatÄ±rlatÄ±yor.Â

Haberin DevamÄ±

:mentalKLINIKâ€™in yarattÄ±ÄŸÄ± hedonist ve oyuncu dÃ¼nya izleyiciye bir ÅŸÃ¶len ve coÅŸku hissi yaÅŸatÄ±rken bir yandan da hayrete dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼yor. Pek Ã§ok diÄŸer iÅŸlerinde olduÄŸu gibi.

Markiz bu performanstan sonra iÃ§inde bulunduÄŸu bina ile birlikte onarÄ±ma girecek ve kapÄ±larÄ±nÄ± ilk dÃ¶nemlerini aratmayacak bir gÃ¶rkemle yine aÃ§acak.

Not: DehÅŸetli GÃ¼zel performansÄ±16 Mart tarihine kadar hafta iÃ§i her gÃ¼n 12.00-14.00 saatleri arasÄ±nda Markiz Pastanesi web sitesinden rezervasyon yaptÄ±rÄ±larak Ã¼cretsiz olarak ziyaret edilebilir. Pastadan yemek isterseniz 14.00-19.00 saatleri arasÄ±ndaki ziyaretler Ã¼cretli.