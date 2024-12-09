Maestronun acıyla imtihanı

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‘Müziğin Başkentlerinden’ ismini taşıyan konserde sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, başarılı piyanist Marco Vergini’yi ağırladı.

Konserde Vergini, Ravel’in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendirdi. BİFO, bu özel gecenin programını, Respighi’nin Roma Çeşmeleri ve Schumann’ın 1. Senfonisi ile taçlandırdı.

Carlo Tenan

ÖNCE AMELİYAT SONRA ALBÜM

O gece BİFO’nun sanat yönetmeni ve daimi şefi Carlo Tenan’ın yılın ilk aylarında önemli bir omuz ameliyatı geçirdiğini öğrendim.

Şimdi verdiği her konser öncesinde mutlaka fizik tedavisi görüyormuş. Hatta kalacağı oteli tedavi göreceği yere yakın seçiyormuş.

Bir şefin kolunu kullanamaması kadar korkunç bir şey olamaz sanırım. Bu acıyla nasıl başa çıktığını merak ettim. Aldığım cevap müziğin gücünde saklıydı:

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“Bir orkestra şefi olarak rolüm hem fiziksel hem de zihinsel çeviklik gerektiriyor ve omuz ağrısıyla baş etmek kesinlikle önemli zorluklar yarattı. Orkestranın sesi ve hassasiyeti büyük ölçüde hem zihnimden hem de bedenimden aktardığım enerjinin kalitesine bağlıdır. Birkaç yıl boyunca omzumda ciddi ağrılar yaşadım ve bir yıl önce ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Yazdan hemen önce ameliyat oldum ve eylül ayında, henüz iyileşmeme rağmen Borusan Filarmoni Orkestrası ile CD kaydı yapıyordum.

Beni şaşırtmaya devam eden şey, provalar ve konserler sırasında inanılmaz derecede yoğun olabilen ağrının beynim tarafından ‘geçersiz kılınmış’ gibi görünmesi; müzik sizi başka bir boyuta taşıyacak eşsiz bir güce sahiptir. Asıl mücadele konserden sonra geliyor; adrenalinin ve müzik yapmanın saf keyfinin acıyı nasıl dindirebildiği dikkate değer. Yine de ameliyat başarılı oldu ve yavaş yavaş iyileşiyorum. Her geçen hem insan ruhunun dayanıklılığına hem de müziğin dönüştürücü gücüne olan inancımı pekiştiriyor.”

Marco Vergini



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DAHA YENİ BAŞLIYORUZ

- Konser öncesinde davetliler için Borusan’ın tarihini anlatan ‘80 Yılın İzinde’ isimli belgeselin kısa bir gösterimi yapıldı. Törende konuşan Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Hamedi duygularını “Borusan’ın 80., Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın ise 25. yılını kutladığımız bu yıl, ‘biz daha yeni başlıyoruz’. Umutla attığımız her adımın, özveriyle kurduğumuz her bağın bizi bu noktaya getirdiğini görüyoruz” diyerek dile getirdi.

YENİ YIL SÜRPRİZİ DİVA GARİFULLİNA

HER sezon dünyaca ünlü sanatçı ve toplulukları müzikseverlerle buluşturan İş Sanat, geleneksel yeni yıl konserinde dünyaca ünlü bir divayı, Aida Garifullina’yı ağırlıyor. 8 Ocak Çarşamba akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenecek geleneksel yeni yıl konserinin solisti, opera dünyasının yıldızlarındanAida Garifullina olacak.

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Royal Opera House (Londra), La Scala (Milano), Metropolitan Opera (NYC), Paris Ulusal Operası, Arena di Verona (İtalya) ve Salzburg Festivali gibi dünyanın önde gelen opera evleri ile festivallerin aranan sanatçısı Garifullina, pek çok defa Placido Domingo, Zubin Mehta, Valery Gergiev, Gustavo Dudamel, Kent Nagano, Antonio Pappano ve Yannick Nezet-Seguin gibi ünlü orkestra şefleriyle aynı sahneyi paylaştı.

Aida Garifullina’ya Türkiye’nin önde gelen şeflerinden Rengim Gökmen yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek. AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda 20.30’da başlayacak konserin biletleri biletix’ten edinilebilir.

REFİK ANADOL EN ETKİLİ 100 LİSTESİNDE

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ArtReview, sanat dünyasının en etkili ve güçlü 100 ismini açıkladı. Listenin ilk sırasında Sharjah Sanat Vakfı’nın kurucu direktörü Hoor Al Qasimi yer aldı. Listede Türkiye’den sadece Refik Anadol var. Sanatçı geçtiğimiz yıl 60’ıncı sırada yer aldığı listede 57’nci sıraya yükseldi.

ArtReview, Anadol’un dijital sanat, büyük veri ve yapay zekâ teknolojilerini birleştiren çalışmalarındaki yenilikçi yaklaşımına dikkat çekiyor. New York’taki MoMA’da sergilenen ve müze koleksiyonuna giren ilk dijital sanat eseri “Unsupervised,” sanatçının başarısının önemli bir göstergesi. Ayrıca, Las Vegas’taki Sphere projesi ve Barselona’daki Casa Batlló’ya yaptığı projeksiyon çalışmaları da öne çıkan projeler arasında.

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Dijital sanatın dünya çapında yıldızlarından biri Refik Anadol. Sadece yukarıda anılan projeleri bile bu başarının haklılığını ve listedeki yerini fazlasıyla hak ettiğini kanıtlıyor.