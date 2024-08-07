Kuğu Gölü’ne Bolşoy takviyesi

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Türkiye’nin ilk ve tek bale festivali olan 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nin açılışı İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Kuğu Gölü balesiyle başladı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde cumartesi akşamı yapılan açılışa Bodrum seyircisinin ve tatilcilerin ilgisi büyüktü.

İş Bankası’nın katkılarıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği festivalin açılış konuşmasını Genel Müdür Tan Sağtürk yaptı.









Yönetici olarak imza attığı bu festivalin coşkusu kadar Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin baş koreografı, eski baş balerinlerinden, sevilen sanatçı Almula Özlem’i mayıs ayında kaybetmenin hüznü de yansımıştı sesine. Ve açılış gecesini Almula Özlem’e ithaf etti.

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Volkan Ersoy ve Armağan Davran yorumuyla koreografisi gerçekleştirilen Kuğu Gölü balesinde İzmir Opera ve Balesi’nin sanatçılarıyla birlikte Bolşoy Tiyatrosu baş dansçıları Denis Rodkin ve Eleonora Sevenard sahnedeydi.

Özellikle Eleonora Sevenard’ın yorumu seyirciden büyük alkış aldı.

Tan Sağtürk, temsil sonrası konuşmamızda Devlet Opera ve Balesi olarak eserlere bu türde sanatçı takviyeleri yapmaya devam edeceklerini, sanatçılar arasındaki etkileşim açısından buna önem verdiklerini söyledi. Bu uygulama sadece yabancı sanatçıların Türkiye’deki temsillere katılımı şeklinde değil, Türk sanatçıların yurt dışındaki önemli kurumların eserlerinde rol almalarını da kapsıyor.

Çaykovski tarafından 1875-76 yıllarında bestelenen eserde büyücü (Rothbard) tarafından arkadaşları ile birlikte kuğuya dönüştürülen ve ancak bir erkeğin aşkı ile tekrar insan kılığına dönüşebilecek olan Odette ile Prens Siegfried arasındaki aşk ve büyücünün, kızı Odil’i prenses Odette kılığına sokarak prensi kandırması anlatılıyor.



İLK TÜRK KUĞU DA ORADAYDI



Açılış akşamında Kuğu Gölü balesini izleyenler arasında Türk balesinin en önemli isimlerinden Meriç Sümen de vardı. Şu günlerde devam eden Gümüşlük Müzik Festivali’ni kuran ve sanat danışmanlığını da yapan dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay ile birlikte izlediler eseri. Meriç Sümen’in sanat yaşamında Kuğu Gölü’nün ayrı bir yeri var.









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Eserin 29 Ekim 1965’te Ankara’da yapılan Türkiye prömiyerinde Odette ve Odile rollerini Gülcan Tunççekiç ve Meriç Sümen dönüşümlü olarak üstlenmişti.

Eseri sahneye koyan ise dünya bale tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan Dame Ninette de Valois’di. İngiliz Kraliyet Balesi’nin olan Ninette de Valois 1940’larda Türkiye’ye gelerek Türk balesinin de kurucusu olmuştu.

Kuğu Gölü eserini Bolşoy Tiyatrosu dahil kırktan fazla ülkede oynayan Meriç Sümen aktif bale yaşamı sona erdikten sonra 2005-2007 arasında Devlet Opera ve Balesi’nde Genel Müdür olarak da görev yaptı.

Bodrum Kalesi’nde eseri izlerken neler hissettiğini çok merak ettim doğrusu.



BUGÜN VE YARIN CARMEN VAR



* 21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali’nde bu akşam ve yarın akşam Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından Carmen balesi sahnelenecek.

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* 11 - 12 Ağustos Pazar ve Pazartesi günleri Mersin Devlet Opera ve Balesi, Muhteşem Gatsby’yi Bodrum Kalesi’nde sanatseverlerle buluşturacak. Amerikalı yazar F. Scott Fitzgerald’ın ünlü romanından uyarlanan eserin koreografi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran’a ait. Filmlere konu olan roman ilk kez bir bale eseri olarak sahneye taşınıyor.

* 15 Ağustos Perşembe akşamı İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Güldestan sahnelenecek. Müzikleri Mercan Dede’ye, reji ve koreografisi Beyhan Murphy’e ait olan ve 25 yıldır ülkemizde ve dünya sahnelerinde birçok kez sanatseverlerle buluşan bir müzik ve dans prodüksiyonu olan Güldestan; tasavvuf ve çağdaş temaların örgüsünü modern dans diliyle anlatıyor.

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* 17-18 Ağustos cumartesi- pazar günleri festivalde Brezilya’dan gelen Basileu França Topluluğu sahnede olacak. Sanat Yönetmenliğini Simone Malta’nın yaptığı ve Capricho, Ginga, A Fuego Lento adlı üç eserin sahneleneceği Ballet Latino Tango adlı gösteri ünlü koreograflar Binho Pacheco ile Ricardo Amarante adımlarıyla sahnelenecek.

* 21-22 Ağustos tarihlerinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Zorba balesi ile festival kapanışı yapılacak.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’ndeki temsiller 21.30’da başlıyor.