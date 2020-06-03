Korona günleri Veba Geceleri’ne sızar mı?

Hayatın her alanında olduğu gibi yayın dünyası da normale dönüyor. Kitabevleri teker teker kapılarını açtı, yayınevleri pandemi süresince ayda bir kitaba kadar düşürdükleri yayın sayısını arttırmaya başladı. Bu arada pek çok kitabın çıkış tarihi de üçer ay ertelenmiş oldu.
Benim en çok merak ettiğim ve heyecanla beklediğim kitap Orhan Pamuk’un bu yıl içinde çıkacağını duyurduğu ‘Veba Geceleri’.
Büyük tesadüf, henüz biz COVID-19’un adını bile tam duymamıştık Pamuk kitabının konusunu söylediğinde.
İlk kez sanırım OT dergisinin Şubat 2020 sayısında yayınlanan röportajında anlatmıştı yeni romanını ve şöyle diyordu:
“Üç buçuk yıldır ‘Veba Geceleri’ üzerine çalışıyorum. Fakat bu romanı otuz yıldır düşünüyordum, hâlâ düşünüyorum. Olaylar 20. yüzyılın başında, 1900-1901 yılında Girit-Kıbrıs-Rodos civarındaki bir Osmanlı adasında, yirmi dokuzuncu Osmanlı vilayetinde, II. Abdülhamid döneminde geçiyor. Adada veba salgını başlıyor. 1894’ten başlayarak Batı’ya doğru ilerleyen, Hindistan ve Çin’den gelen ‘üçüncü veba pandemisi’ yani.
Anneleri, babaları veba sırasında ölmüş, çocukevlerinden kaçmış çocuk çeteleri var. Devlet çökmüş, onlara bakamıyor. Onları inandırıcı bir şekilde yazmak için çok uğraşıyorum. Bir hikâyede çocuğun varlığı o hikâyeye sanki daha bir gerçeklik, derinlik, hakikilik duygusu verir bana. Olayları çocukların gözünden de görmek isterim.”
Kitabın yayın tarihi henüz belli değil ama muhtemelen yıl sonu okuma şansımız olur.
Benim asıl merak ettiğim, kurgunun önüne geçen hayatın, birebir yaşadıklarımızın kitabın içine sızıp sızmayacağı.
Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemleri kullanarak bir araya gelip kumar oynarken yakalananlar, kapalı depolarda dünyanın en büyük suçunu işliyormuşçasına gizlice tıraş olmaya çalışanlar, parkta üzerinde oturduğu bankla birlikte sökülerek evlerine gönderilmeye çalışılan yaşlılar...
Kitabı hınzır bir dedektif merakıyla okuyacağıma eminim.
YENİ KİTAPLAR GELİYOR
Haziranla birlikte başlayan normalleşme ile kitapçı raflarında yeni neler göreceğiz?
Selçuk Altun’un ‘Ayrılık Çeşmesi’ ve Murat Uyurkulak’ın ‘Delibo’ romanları bu hafta sonu okurla buluşuyor. Ayın ortalarında ise Ferzan Özpetek’in ‘Bir Nefes’i geliyor.
Nermin Bezmen’in Alzheimer hastalığı ekseninde geçen yeni romanı ‘Unutkan Aşk’ ise bu ayın sonunda çıkacak.
Onur Ünlü de geçen yıl çıkan ‘Kızçocuğu’nun ardından, arayı fazla açmadan ikinci romanı ‘Hesabım Var’la okur karşısına çıkacak. Haziran sonunda çıkacak ‘Hesabım Var’, Ünlü’nün en çok sevilen filmlerinden ‘İtirazım Var’ın devamı niteliğinde. Antropoloji yüksek lisansı yapmış, bağlama ve satranç meraklısı, eski boksör ve emekli imam Selman Bulut, kendisini yine cinayetlerin ortasında buluyor.
Yılın en önemli kitap buluşması, TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 31 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 39. kez düzenlenen fuarın bu yıl ‘onur yazarı’ Nazlı Eray. Fuarın teması da Eray’ın yazı dünyasının da etkisiyle sanırım, fantastik edebiyattan bilimkurguya edebiyatın büyülü gerçekçilik akımına odaklanacak şekilde ‘kitabın büyülü dünyası’ olarak belirlenmiş.
Pandemi gerçeğinden biraz olsun çıkıp kitapların büyülü gerçekliğine sığınmak hepimize iyi gelecek.
#ÇAĞDAŞSANATADESTEK
Çağdaş İstanbul Vakfı sosyal medya üzerinden yeni bir kampanya başlattı.#çağdaşsanatadestek hashtag’iyle yapılan çağrıda şöyle deniyor:
“Devamını öngöremediğimiz, sergilerin kapandığı, satışların durma noktasına geldiği bu dönemde sanat için emek veren bütün aktörlerin de desteğe ihtiyacı var. Yerel sanat ekonomisinin hayat bulması, sürdürülebilir bir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumlarının ve sanat alıcısının ortak bir güç ile hareket edeceğine inanıyoruz.
1 Haziran–15 Temmuz 2020 tarihleri arasında sosyal medya kanalları üzerinden #çağdaşsanatadestek hashtag’i ile yapılan paylaşımlar yoluyla bu kolektif bilincin bir parçası olabilir, çağrımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına; çağdaş sanatın, sanatçının ve sanat kurumlarının desteklenmesine katkıda bulunabilir. Galeri temsiliyeti olan sanatçıların galerileri kanalıyla, bağımsız sanatçıların ise bireysel olarak dahil olacakları bu çağrı için, satışının gerçekleşmesi için geniş bir kitleye ulaşmasını istediğiniz eserin görselini, eser bilgileri ve satış fiyatıyla birlikte paylaşması yeterli olacak.”
Sanatseverleri çağdaş sanata destek olmaya davet eden isimler arasında Suzan Sabancı Dinçer, Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Levent Erden, Sarp Evliyagil, Ömer Özyürek, Erol Tabanca, Leyla Alaton ve Mercan Dede var.
Sanat adına yapılan bu çağrının destek bulması dileğiyle...
Korona günleri Veba Geceleri’ne sızar mı?
Hayatın her alanında olduğu gibi yayın dünyası da normale dönüyor. Kitabevleri teker teker kapılarını açtı, yayınevleri pandemi süresince ayda bir kitaba kadar düşürdükleri yayın sayısını arttırmaya başladı. Bu arada pek çok kitabın çıkış tarihi de üçer ay ertelenmiş oldu.
Benim en çok merak ettiğim ve heyecanla beklediğim kitap Orhan Pamuk’un bu yıl içinde çıkacağını duyurduğu ‘Veba Geceleri’.
Büyük tesadüf, henüz biz COVID-19’un adını bile tam duymamıştık Pamuk kitabının konusunu söylediğinde.
İlk kez sanırım OT dergisinin Şubat 2020 sayısında yayınlanan röportajında anlatmıştı yeni romanını ve şöyle diyordu:
“Üç buçuk yıldır ‘Veba Geceleri’ üzerine çalışıyorum. Fakat bu romanı otuz yıldır düşünüyordum, hâlâ düşünüyorum. Olaylar 20. yüzyılın başında, 1900-1901 yılında Girit-Kıbrıs-Rodos civarındaki bir Osmanlı adasında, yirmi dokuzuncu Osmanlı vilayetinde, II. Abdülhamid döneminde geçiyor. Adada veba salgını başlıyor. 1894’ten başlayarak Batı’ya doğru ilerleyen, Hindistan ve Çin’den gelen ‘üçüncü veba pandemisi’ yani.
Anneleri, babaları veba sırasında ölmüş, çocukevlerinden kaçmış çocuk çeteleri var. Devlet çökmüş, onlara bakamıyor. Onları inandırıcı bir şekilde yazmak için çok uğraşıyorum. Bir hikâyede çocuğun varlığı o hikâyeye sanki daha bir gerçeklik, derinlik, hakikilik duygusu verir bana. Olayları çocukların gözünden de görmek isterim.”
Kitabın yayın tarihi henüz belli değil ama muhtemelen yıl sonu okuma şansımız olur.
Benim asıl merak ettiğim, kurgunun önüne geçen hayatın, birebir yaşadıklarımızın kitabın içine sızıp sızmayacağı.
Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemleri kullanarak bir araya gelip kumar oynarken yakalananlar, kapalı depolarda dünyanın en büyük suçunu işliyormuşçasına gizlice tıraş olmaya çalışanlar, parkta üzerinde oturduğu bankla birlikte sökülerek evlerine gönderilmeye çalışılan yaşlılar...
Kitabı hınzır bir dedektif merakıyla okuyacağıma eminim.
YENİ KİTAPLAR GELİYOR
Haziranla birlikte başlayan normalleşme ile kitapçı raflarında yeni neler göreceğiz?
Selçuk Altun’un ‘Ayrılık Çeşmesi’ ve Murat Uyurkulak’ın ‘Delibo’ romanları bu hafta sonu okurla buluşuyor. Ayın ortalarında ise Ferzan Özpetek’in ‘Bir Nefes’i geliyor.
Nermin Bezmen’in Alzheimer hastalığı ekseninde geçen yeni romanı ‘Unutkan Aşk’ ise bu ayın sonunda çıkacak.
Onur Ünlü de geçen yıl çıkan ‘Kızçocuğu’nun ardından, arayı fazla açmadan ikinci romanı ‘Hesabım Var’la okur karşısına çıkacak. Haziran sonunda çıkacak ‘Hesabım Var’, Ünlü’nün en çok sevilen filmlerinden ‘İtirazım Var’ın devamı niteliğinde. Antropoloji yüksek lisansı yapmış, bağlama ve satranç meraklısı, eski boksör ve emekli imam Selman Bulut, kendisini yine cinayetlerin ortasında buluyor.
Yılın en önemli kitap buluşması, TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 31 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 39. kez düzenlenen fuarın bu yıl ‘onur yazarı’ Nazlı Eray. Fuarın teması da Eray’ın yazı dünyasının da etkisiyle sanırım, fantastik edebiyattan bilimkurguya edebiyatın büyülü gerçekçilik akımına odaklanacak şekilde ‘kitabın büyülü dünyası’ olarak belirlenmiş.
Pandemi gerçeğinden biraz olsun çıkıp kitapların büyülü gerçekliğine sığınmak hepimize iyi gelecek.
#ÇAĞDAŞSANATADESTEK
Çağdaş İstanbul Vakfı sosyal medya üzerinden yeni bir kampanya başlattı.#çağdaşsanatadestek hashtag’iyle yapılan çağrıda şöyle deniyor:
“Devamını öngöremediğimiz, sergilerin kapandığı, satışların durma noktasına geldiği bu dönemde sanat için emek veren bütün aktörlerin de desteğe ihtiyacı var. Yerel sanat ekonomisinin hayat bulması, sürdürülebilir bir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumlarının ve sanat alıcısının ortak bir güç ile hareket edeceğine inanıyoruz.
1 Haziran–15 Temmuz 2020 tarihleri arasında sosyal medya kanalları üzerinden #çağdaşsanatadestek hashtag’i ile yapılan paylaşımlar yoluyla bu kolektif bilincin bir parçası olabilir, çağrımızın daha geniş kitlelere ulaşmasına; çağdaş sanatın, sanatçının ve sanat kurumlarının desteklenmesine katkıda bulunabilir. Galeri temsiliyeti olan sanatçıların galerileri kanalıyla, bağımsız sanatçıların ise bireysel olarak dahil olacakları bu çağrı için, satışının gerçekleşmesi için geniş bir kitleye ulaşmasını istediğiniz eserin görselini, eser bilgileri ve satış fiyatıyla birlikte paylaşması yeterli olacak.”
Sanatseverleri çağdaş sanata destek olmaya davet eden isimler arasında Suzan Sabancı Dinçer, Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Levent Erden, Sarp Evliyagil, Ömer Özyürek, Erol Tabanca, Leyla Alaton ve Mercan Dede var.
Sanat adına yapılan bu çağrının destek bulması dileğiyle...