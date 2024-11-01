Koleksiyonunu çağdaş eğitim için bağışladı

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Müzayedede satılan Erol Akyavaş, Nejad Devrim, Osman Dinç, Nuri İyem, Alev Ebüzziya Siesbye ve Fausto Zonaro’nun eserlerini sanatçıların kendileri ya da aileleri bağışlamıştı.

ZONARO TABLOSU LONDRA’DA SATILDI

2015-2022 yılları arasında İKSV’nin Mütevelliler Kurulu Başkanlığını üstlenen Münir Ekonomi’nin şahsi koleksiyonundan bağışladığı Fausto Zonaro’nun eseri bu müzayedede 24 bin sterline satıldı.

İş hukuku ve sosyal güvenlik alanında uluslararası çapta pek çok çalışması bulunan Münir Ekonomi’nin gençlerin eğitimine verdiği destek Fausto Zonaro tablosuyla sınırlı değilmiş.

Artam Antik A.Ş.’nin 3 Kasım’da gerçekleşecek 395’inci müzayedesinde, koleksiyonundaki çağdaş eserlerden oluşan önemli bir bölümü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yararına satışa sunuyor.

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Fikret Mualla Nuri Abaç Alaettin Aksoy Nuri İyem

Sanat eserleri, arkeolojik eserler ve antika kitap koleksiyonlarıyla bilinen Prof. Dr. Münir Ekonomi’nin bağışladığı eserler arasında Alaettin Aksoy’un ‘Kırılgan’ adlı tuvali, Mübin Orhon’un ‘Soyut’u, Nuri Abaç’ın ‘Figüratif Kompozisyon’u, Nuri İyem’in ‘Portre’si, İbrahim Balaban’ın tuvali, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun ‘Anne ve Çocuk’u, Selim Turan’ın ‘Soyut’u, Ferruh Başağa’nın ‘Soyut Kompozisyon’u, Fikret Mualla’nın ‘Cazcılar’ı ve ‘Nü’sü, Zeki Faik İzer’in ‘Nü’sü, Naile Akıncı’nın ‘Marmaralı Balıkçılar’ı, Burhan Uygur’un ‘Kadınlar ve Çiçek’i, Komet’in ‘Oyuncaklı Çocuk’u ve ‘Figüratif Kompozisyon’u, Ergin İnan’ın ‘Huzur’u, Özdemir Altan’ın ‘Untitled’ı, Devrim Erbil’in ‘İstanbul’u, Ziya Keseroğlu’nun ‘Ağaçlı Yol’u, Adil Doğançay’ın ‘Vazoda Çiçekler’i, Muhsin Kut’un ‘Peyzaj’ ve ‘Kırmızı Cami’si, Yalçın Gökçebağ’ın ‘Bodrum-Güvercinlik’i ve Mustafa Pilevneli’nin ‘Koy’u yer alıyor.

NEŞ’E ERDOK’TAN SANATÇI PORTRELERİ

Artam Antik A.Ş.’nin Türk modern ve çağdaş sanatının farklı dönemlerine ışık tutan yapıtları bir araya getiren 339 eserin yer aldığı müzayedesinin merkezinde günümüz figür resminin güçlü temsilcisi Neş’e Erdok yer alıyor. Yoğun gözlem gücünü sergilediği yapıtlarında gündelik hayattan sahneleri aktaran Erdok’un müzayededeki eseri yakın çevresini sunuyor. Atölyesinde öğrenim gören öğrencilerini, sanatçı dostlarını da sıklıkla resmine aktaran Erdok, 1993 tarihli yapıtında birlikte karma sergilere imza attığı Kemal İskender, Nedret Sekban, Özer Kabaş ve Hüsnü Koldaş’ı resmediyor. Bu portreler topluluğunda Erdok, kendisine de yer veriyor.

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BİENAL KÜRATÖRÜ CHRİSTİNE TOHMÉ OLDU

GEÇEN yıl küratör seçiminde yaşanan kriz nedeniyle ertelenen İstanbul Bienali’nin yeni küratörü belli oldu.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Koç Holding’in desteğiyle düzenlenecek 18. İstanbul Bienali, Christine Tohmé küratörlüğünde gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre 18. İstanbul Bienali, 2025’te başlayıp 2027’de sona erecek ve üç ayrı bölümden oluşacak. Bienal boyunca sunulan her program, bir önceki aşamada açılan araştırma ve sorgulama hatlarının üzerine inşa edilecek.

Bienalin ilk ayağı, 20 Eylül–23 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenecek sergiler ve kamusal programlardan oluşacak. 2026 yılında bienal kapsamında kalıcı bir akademik yapı kurulması için çalışılacak. Buna ek olarak yerel sanat inisiyatifleri ile yakın işbirliği içinde düzenlenecek dört etkinlikten oluşan bir program hayata geçirilecek. 18. İstanbul Bienali, 18 Eylül–14 Kasım 2027 tarihleri arasında, süreç boyunca kurulan işbirlikleri ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılacak sergiler, yayınlar, performanslar ve buluşmalarla tamamlanacak.

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Beyrut’ta yaşayan ve çalışan Christine Tohmé küratoryal ve kurumsal pratiğinde kültürel üretim, sanat eğitimi ve topluluk inşasıyla ilgileniyor. 1993 yılında kâr amacı gütmeyen Ashkal Alwan derneğini kuran Tohmé Uluslararası Bienal Derneği ve feminist kültür derneği Haven for Artists’in yönetim kurullarında görev alıyor.